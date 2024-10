En 2023, l'intelligence artificielle (IA) a connu un boom qui a vu des startups comme OpenAI et Anthropic ou des géants de la technologie tels que Google et Amazon faire la course pour sortir le meilleur modèle possible. Pour rattraper son retard dans cette course, en juillet 2024, Meta avait dévoilé Llama 3.1 405B qui était son modèle de langage le plus grand et le plus performant à sa sortie. Meta avait déclaré lors de l'annonce que ce n'était que le commencement.Depuis, le chatbot d'IA de Meta, Meta AI, compte désormais plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, a déclaré le PDG Mark Zuckerberg lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise le 30 octobre, tout en soulignant l'adoption rapide des offres de Meta en matière d'intelligence artificielle. Meta AI a été lancé pour concurrencer ChatGPT d'OpenAI et de Microsoft et Gemini de Google. Initialement déployée dans plus d'une douzaine de pays, Meta AI est disponible dans environ 43 pays et dans plusieurs langues.Le chatbot est accessible sur la plupart des applications Meta, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger, une application web dédiée étant également disponible. "", a déclaré Mark Zuckerberg.Le PDG a souligné l'impact positif de l'IA sur les différentes facettes de l'entreprise, depuis l'engagement et la monétisation jusqu'aux feuilles de route à long terme pour les nouveaux services et les nouvelles plateformes informatiques.À propos des améliorations apportées au fil d'actualité et aux recommandations vidéo de Meta basées sur l'IA, Mark Zuckerberg a indiqué que ces améliorations avaient entraîné une augmentation de 8 % du temps passé sur Facebook et de 6 % sur Instagram cette année. "", a-t-il ajouté.Le Llama 4 est actuellement en cours de développement, et Mark Zuckerberg a révélé : "" Les modèles Llama 4G, plus petits, devraient être prêts en premier.", a déclaré le PDG de Meta.Mark Zuckerberg a également fait le point sur les lunettes Ray-Ban de Meta, dotées d'un système d'intelligence artificielle, en indiquant que la demande restait forte. Les premières lunettes AR entièrement holographiques de Meta sont également en cours de développement.La directrice financière Susan Li a ajouté que Meta AI est en passe de devenir l'assistant d'intelligence artificielle le plus utilisé au monde d'ici la fin de l'année. "", a-t-elle expliqué.Li a noté que Meta AI est utilisé pour diverses tâches. "", a-t-elle déclaré, ajoutant : "".À une question sur les projets de création d'une offre de recherche interne à l'entreprise, Susan Li a répondu : "" a-t-elle ajouté.Zuckerberg a souligné le rôle essentiel de l'IA dans des produits tels que les lunettes Ray-Ban de Meta, AI Studio et de nombreuses autres initiatives, affirmant que l'IA continuera d'être un facteur important dans leur développement.En ce qui concerne le rôle de l'IA dans la productivité des employés, Susan Li a déclaré : "Bien que le chef de Meta ait déclaré qu'ils n'ont pas encore décidé d'un budget final, Meta a augmenté ses prévisions de dépenses annuelles à 38-40 milliards de dollars, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 37-40 milliards de dollars prévue en juillet. La société s'attend à une "" des dépenses d'infrastructure l'année prochaine en raison de l'augmentation des investissements dans les serveurs, les centres de données et l'infrastructure de réseau. Le nombre de personnes actives quotidiennement (DAP) de la famille Meta, c'est-à-dire les utilisateurs qui utilisent quotidiennement une application Meta, a augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente au cours de ce trimestre, pour atteindre 3,29 milliards.Mark Zuckerberg a également fait état d'une croissance exponentielle de l'utilisation des jetons Llama cette année. À mesure que Llama s'impose comme une norme industrielle, il s'attend à ce que les améliorations continues en termes de qualité et d'efficacité profitent à tous les produits Meta. Ce trimestre, Meta a publié Llama 3.2 , qui comprend de petits modèles pour une utilisation sur appareil et des modèles multimodaux open-source. Meta publie également Llama Stack pour simplifier le travail des développeurs dans différents environnements, notamment single-node, on-prem, cloud et on-device.: Mark ZuckerbergPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?