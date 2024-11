Alors que les processeurs avancés deviennent de plus en plus importants dans la quête concurrentielle pour contrôler les technologies d'intelligence artificielle (IA), Nvidia avait dépassé Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde en juin . Les actions du fabricant de puces ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 135,58 dollars, ce qui a porté sa capitalisation boursière à un niveau record de 3 335 milliards de dollars. Cette montée en puissance est principalement attribuée à la demande croissante pour les technologies d’intelligence artificielle (IA), un domaine où les processeurs avancés de Nvidia sont devenus incontournables.Récemment, Nvidia a remplacé Intel dans l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, mettant ainsi fin à 25 ans de présence d'Intel sur l'indice. Intel qui est considérée comme la société pionnière des semi-conducteurs s'est laissée distancer par Nvidia, qui s'est accaparé le marché des puces fonctionnant avec des systèmes d'intelligence artificielle (IA).S&P Dow Jones Indices a déclaré que les changements qui entreront en vigueur le 7 novembre "". L'entreprise a ajouté que, comme le Dow Jones est pondéré en fonction du prix, "".Le cours de l'action Intel a chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année pour atteindre 23,20 dollars. Fin octobre, le fabricant californien de puces a annoncé un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit une baisse de 6 % par rapport à la même période de l'année précédente.Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré à cette occasion que l'entreprise "agit de toute urgence" dans le cadre d'un plan de réduction des coûts et de simplification de son portefeuille. En revanche, les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 173 % cette année, pour atteindre un prix de 135,40 dollars. Contrairement à Intel, Nvidia conçoit mais ne fabrique pas ses propres puces, dépendant fortement de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, un rival d'Intel.Dans un autre indice, le Dow Jones Utility Average, la société d'énergie Vistra, basée au Texas, remplacera AES Corp. Le fabricant de peintures Sherwin-Williams remplacera également la société chimique Dow Inc. parmi les entreprises qui composent la moyenne des 30 plus grosses entreprises cotées. Dow Inc. est un important producteur de produits chimiques et de plastiques qui n'a rien à voir avec la société du même nom qui est à l'origine de l'indice ; c'est aussi la plus petite société du Dow en termes de capitalisation boursière.Cette situation confirme la montée en puissance de Nvidia. Même si des experts critiquent et qualifient l'action Nvidia de "bulle", le 25 octobre dernier, la valeur de marché de Nvidia a brièvement atteint 3,53 trillions de dollars , soit un peu plus que celle d'Apple (3,52 trillions de dollars). Le fabricant de puces de la Silicon Valley est le principal fournisseur de processeurs utilisés dans l'informatique de l'IA, et l'entreprise est devenue le plus grand gagnant dans la course entre Microsoft, Alphabet, Meta Platforms et d'autres poids lourds pour dominer la technologie émergente.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette situation ?