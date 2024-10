En juin 2024, Nvidia avait dépassé Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde . Avec une valorisation boursière impressionnante de 3,335 trillions (1 trillion étant 1 000 milliards) de dollars US, Nvidia a vu ses actions grimper de 3,5%, atteignant 135,58 dollars par action. Cette montée en puissance est principalement attribuée à la demande croissante pour les technologies d’intelligence artificielle (IA), un domaine où les processeurs avancés de Nvidia sont devenus incontournables. La performance financière remarquable de Nvidia et ses prévisions ont conduit à une valorisation modérée de son action, malgré l’augmentation du prix de ses actions.Le 25 octobre dernier, la société a de nouveau détrôné Apple en tant qu'entreprise ayant la plus grande valeur au monde, à la suite d'une hausse record de l'action, alimentée par une demande insatiable pour ses puces spécialisées dans l'intelligence artificielle. La valeur boursière de Nvidia a brièvement atteint 3,53 trillions de dollars, soit un peu plus que celle d'Apple (3,52 trillions de dollars), selon les données du LSEG. Nvidia a terminé la journée en hausse de 0,8 %, avec une valeur de marché de 3,47 trillions de dollars, tandis que les actions d'Apple ont augmenté de 0,4 %, valorisant le fabricant de l'iPhone à 3,52 trillions de dollars.En juin, Nvidia est brièvement devenue l'entreprise la plus valorisée au monde avant d'être dépassée par Microsoft et Apple. Les capitalisations boursières du trio technologique sont au coude à coude depuis plusieurs mois. La valeur de marché de Microsoft s'élevait à 3,18 trillions de dollars, avec une hausse de 0,8 % de l'action.Le fabricant de puces de la Silicon Valley est le principal fournisseur de processeurs utilisés dans l'informatique de l'IA, et l'entreprise est devenue le plus grand gagnant dans la course entre Microsoft, Alphabet, Meta Platforms et d'autres poids lourds pour dominer la technologie émergente. Connue depuis les années 1990 comme concepteur de processeurs pour les jeux vidéo, l'action de Nvidia a augmenté d'environ 18 % jusqu'à présent en octobre, avec une série de gains après qu'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a annoncé un cycle de financement de 6,6 milliards de dollars.Nvidia et d'autres actions du secteur des semi-conducteurs ont été stimulées après que le fabricant de systèmes de stockage de données Western Digital a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations des analystes, ce qui a renforcé l'optimisme quant à la demande des centres de données.", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. "Les actions de Nvidia ont atteint un niveau record le 22 octobre, s'appuyant sur un rallye de la semaine dernière lorsque TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a affiché un bond de 54 % de son bénéfice trimestriel, en raison de l'augmentation de la demande de puces utilisées dans l'IA.Les ventes d'iPhone en Chine ont reculé de 0,3 % au troisième trimestre, tandis que les ventes de téléphones fabriqués par l'entreprise rivale Huawei ont bondi de 42 %. Alors qu'Apple doit présenter ses résultats trimestriels prochainement, les analystes prévoient en moyenne que son chiffre d'affaires augmentera de 5,55 % d'une année sur l'autre pour atteindre 94,5 milliards de dollars, selon les données de LSEGÀ titre de comparaison, les analystes prévoient pour Nvidia une croissance de près de 82 % de son chiffre d'affaires, à 32,9 milliards de dollars. Les actions de Nvidia, Apple et Microsoft ont une influence considérable sur le secteur technologique, richement valorisé, ainsi que sur le marché boursier américain dans son ensemble, le trio représentant environ un cinquième du poids de l'indice S&P 500.Si ces chiffres poussent à l'optimisme, certains restent sceptiques et incitent à la prudence. Par exemple, le fonds spéculatif Elliott Management a déclaré que l'action Nvidia est une "bulle" et que sa hausse est due à une technologie d'intelligence artificielle "surestimée". Le fond estime que de nombreuses applications d'IA vantées "". Son rapport conclut que "Même son de cloche pour certains experts qui craignent que l'IA ne tienne finalement pas ses promesses et que le battage médiatique n'ait contribué qu'à créer une bulle critique d'investissement . James Ferguson, associé fondateur de MacroStrategy Partnership, un cabinet de recherche macroéconomique basé au Royaume-Uni, craint que la folie spéculative se solde par un désastre. L'analyste affirme que l'hallucination des grands modèles de langage (LLM) pourrait s'avérer un défi insoluble, ce qui conduirait l'IA à avoir beaucoup moins d'applications viables.Quel est votre avis sur cette situation ?Pensez-vous que les critiques envers l'IA et Nvidia sont crédibles ou pertinentes ?