Au cours du troisième trimestre 2024, Gartner a interrogé 286 cadres supérieurs et responsables du risque et de l'assurance pour examiner et comparer les risques émergents, qui sont ceux dont les effets n'ont peut-être pas encore été réalisés par les entreprises, mais qui ont un potentiel d'impact significatif. Leur évolution est très incertaine parce qu'elle est rapide, non linéaire ou les deux à la fois.Deux des cinq risques émergents les plus cités appartiennent à la catégorie des technologies et deux reflètent des préoccupations politiques liées à l'incertitude entourant l'environnement réglementaire et juridique et les résultats des élections mondiales. Un profil de talent organisationnel mal aligné est passé de la quatrième place au deuxième trimestre à la cinquième place des risques les plus cités au troisième trimestre.Zachary Ginsburg, directeur principal de la recherche au sein de la division Risk & Audit Practice de Gartner, commente l'enquête :Dans le paysage politique, juridique et réglementaire actuel, il existe un plus large éventail de risques potentiels à prendre en compte en ce qui concerne l'incertitude juridique et réglementaire. Au-delà des impacts juridiques et réglementaires habituels, des risques supplémentaires liés aux lois sur les talents et l'emploi, aux politiques économiques et à leurs implications sur le commerce et la chaîne d'approvisionnement peuvent également avoir de nombreuses conséquences.Les événements politiques, juridiques et réglementaires complexes et interdépendants qui dépendent d'un ensemble défini de résultats sont idéaux pour la planification de scénarios ou d'exercices similaires afin d'identifier et de cartographier les résultats basés sur les événements pour mieux comprendre et planifier les implications des risques émergents.Zachary Ginsburg ajoute : "La première mesure à prendre lorsqu'on anticipe des événements politiques, juridiques et réglementaires est d'identifier les risques associés à ces événements et de distinguer les risques qui dépendent d'événements imminents, comme les élections, des risques plus systémiques qui sont susceptibles de persister quelle que soit l'issue d'un événement, comme les problèmes logistiques liés à la perturbation des itinéraires commerciaux.À partir de là, les responsables juridiques et les responsables des risques doivent identifier et cartographier les risques les plus susceptibles d'affecter les risques et les objectifs prioritaires de l'entreprise. Ensuite, ils doivent déterminer la valeur des actions préventives pour évaluer si la planification d'une perturbation potentielle peut réduire la probabilité ou l'impact des risques.Si les dirigeants de l'organisation sont en mesure d'élaborer des actions spécifiques et rentables susceptibles de traiter les risques de manière significative pendant la durée d'un événement à risque, ces actions ont de fortes chances d'atténuer les risques et d'obtenir le soutien de la direction.Enfin, au-delà de l'évaluation de la nécessité d'agir sur des événements spécifiques, les responsables de la gestion des risques doivent évaluer la capacité de l'organisation à gérer les perturbations. Les facteurs à prendre en compte comprennent la capacité à mener une évaluation préliminaire de l'impact, le contrôle de l'impact de la conformité et l'engagement externe et interne.Zachary Ginsburg conclut : ": GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?