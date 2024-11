Disponibilité et prix

L'augmentation du prix de Claude Haiku 3.5 pourrait ouvrir les vannes

Claude est une famille de grands modèles de langage développés par Anthropic, une startup américaine d'intelligence artificielle (IA) d'intérêt public fondée en 2021. Le premier modèle d'Anthropic est sorti en mars 2023 et en juin 2024, l'entreprise a publié Claude 3.5 Sonnet, qui a démontré une amélioration significative des performances sur les benchmarks par rapport au plus grand Claude 3 Opus, notamment dans des domaines tels que le codage, les flux de travail en plusieurs étapes, l'interprétation des graphiques et l'extraction de texte à partir d'images. La version 3.5 Sonnet s'accompagne en outre d'une nouvelle fonctionnalité, Artifacts, qui permet à Claude de créer du code dans une fenêtre dédiée de l'interface et de prévisualiser le rendu en temps réel, comme des graphiques SVG ou des sites web. Le 22 octobre 2024, une « version améliorée de Claude 3.5 Sonnet » a été introduite, en même temps que Claude 3.5 Haiku.Claude 3.5 Haiku est la nouvelle génération du modèle le plus rapide d'Anthropic. Pour une vitesse similaire à celle de Claude 3 Haiku, Claude 3.5 Haiku s'améliore dans tous les domaines et surpasse Claude 3 Opus, le plus grand modèle de la génération précédente, sur de nombreux benchmarks d'intelligence.Haiku peut apparemment battre le modèle phare d'OpenAI, GPT-4o, ainsi que les anciens modèles d'IA d'Anthropic. L'avantage supplémentaire de ce modèle est qu'il est beaucoup moins cher à faire fonctionner, alors que dans le domaine de l'intelligence artificielle, le coût d'exploitation des différents modèles ne cesse d'augmenter.Claude 3.5 Haiku est disponible sur l'API d'Anthropic, Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud - initialement en tant que modèle texte uniquement et avec une entrée image à venir.Claude Haiku entraîne avec lui une augmentation de prix, bien que les développeurs affirment qu'il est moins cher à utiliser. Cela serait dû à l'augmentation supposée de son « intelligence ». Au fur et à mesure que les modèles de langage d'IA comme Claude sont améliorés, on s'attendait à ce que les coûts diminuent.Mais Anthropic s'est inscrit en faux contre cette tendance, certains affirmant que l'entreprise a dit tout haut ce qui se dit tout bas.L'augmentation de prix fait passer Haiku de 0,25 $ par million de jetons d'entrée à 1 $ et le million de jetons de sortie est passé de 1 $ à 5 $, avec une réduction des coûts pouvant atteindre 90 % grâce à la mise en cache rapide et 50 % grâce à l'API Message Batches. Il s'agit d'une augmentation de prix massive compte tenu de la taille des modèles de langage et de ce qu'ils peuvent produire.On estime que chaque quatre caractères est un jeton, le million de jetons correspondant donc à environ 750 000 mots. Toutefois, ce chiffre peut varier d'un modèle à l'autre.Si vous utilisez Haiku 3.5 pour ses capacités de codage prétendument meilleures, vous pourriez épuiser votre million de jetons de sortie très rapidement. Si vous entrez un PDF ou un fichier, cela compte également dans vos jetons d'entrée.Claude 3.5 Haiku offre d'excellentes performances et une grande rapidité pour toute une série de tâches de codage, d'utilisation d'outils et de raisonnement.Avec des vitesses rapides, un meilleur suivi des instructions et une utilisation plus précise des outils, Claude 3.5 Haiku est bien adapté aux produits destinés aux utilisateurs, aux tâches spécialisées des sous-agents et à la création d'expériences personnalisées à partir d'énormes volumes de données. Les cas d'utilisation les plus courants sont les suivants :: Claude 3.5 Haiku propose des suggestions et des complétions de code rapides et précises pour accélérer les processus de développement. Il est idéal pour les équipes logicielles qui cherchent à rationaliser leur processus de codage et à augmenter leur productivité.: Avec des capacités de conversation améliorées et des temps de réponse rapides, Claude 3.5 Haiku excelle dans l'alimentation de chatbots réactifs qui peuvent gérer de grands volumes d'interactions avec les utilisateurs. Il est particulièrement utile pour le service à la clientèle, le commerce électronique et les plateformes éducatives qui nécessitent un engagement évolutif.: Claude 3.5 Haiku traite et catégorise efficacement les informations, ce qui le rend efficace pour l'extraction rapide de données et les tâches d'étiquetage automatisées. Cette capacité est particulièrement utile pour les organisations qui traitent de grands volumes de données non structurées dans les domaines de la finance, de la santé et de la recherche.: Claude 3.5 Haiku permet une modération fiable et immédiate des contenus grâce à ses capacités améliorées de raisonnement et de compréhension des contenus. Cela le rend précieux pour les plateformes sociales, les communautés en ligne et les organisations médiatiques qui ont besoin de maintenir un contenu sûr et approprié à grande échelle.Anthropic s'est engagé à donner des formes de sécurité à chaque étape du développement de l'IA. Pendant le développement de Claude 3.5 Haiku, l'entreprise a mené des évaluations approfondies de la sécurité couvrant plusieurs langues et domaines politiques. Ils ont également amélioré la capacité de Claude à naviguer dans des contenus sensibles avec une attention particulière. Les tests internes d'Anthropic confirment que Claude 3.5 Haiku offre des avancées substantielles en termes de capacités tout en respectant leurs normes de sécurité rigoureuses.L'augmentation des prix a fait des vagues en ligne. Les utilisateurs de X ont critiqué les changements. L'un d'entre eux a déclaré : « Vous êtes censé adapter le prix aux coûts de calcul, pas à l'intelligence ».Un autre a posté un mème de Shaq et Charles Barkley, en disant « Aw man, we don't wanna see this ».La hausse des prix de l'IA est une préoccupation constante, comme l'a souligné Ed Zitron, vétéran du secteur et auteur de la lettre d'information Where's Your Ed At. Parlant d'OpenAI, qui fonctionne de manière très similaire à Anthropic, il a souligné qu'« OpenAI ne facture probablement qu'un petit pourcentage de ce qu'il en coûte probablement pour faire fonctionner ses modèles ».Il est à craindre que cette tendance se poursuive dans tous les domaines, la hausse des prix d'Anthropic n'étant qu'une goutte d'eau dans l'océan.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'un outil utile et intéressant ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que la décision d'Anthropic d'augmenter le prix de son modèle en raison de l'augmentation de son "intelligence" soit crédible ou pertinent ?