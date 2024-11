Fin octobre 2024, un rapport de The Information révélait que Google s'apprête à présenter un nouvel assistant IA puissant, baptisé Project Jarvis , conçu pour vous aider à gérer les tâches quotidiennes en ligne. Cet outil devrait être présenté en avant-première dès le mois de décembre 2024. Jarvis, qui s'appuierait sur une version avancée de l'IA Gemini de Google, peut effectuer des tâches telles que la recherche, l'achat d'articles et la réservation de vols. Ce système d'IA pourrait être la réponse de Google aux outils similaires développés par ses concurrents, en rendant l'automatisation des tâches en ligne plus accessible.Un nouveau rapport de The Information montre que le nouveau prototype d'intelligence artificielle (IA) de Google a accidentellement été rendu public par l'intermédiaire du Chrome Web Store. Pour rappel, il ne s'agit pas d'une aide d'IA capable de donner la météo ou de seulement rappeler des événements. Selon le rapport, la page du magasin décrit le prototype Jarvis comme "" à travers les navigateurs web pour s'occuper de tâches courantes telles que l'achat de courses, la réservation de vols et les sujets de recherche.En d'autres termes, la nouvelle IA de Google serait capable de prendre le contrôle d'un ordinateur pour effectuer ces tâches simples sans intervention humaine manuelle. Le prototype qui est apparu sur la boutique d'extensions de Google n'était pas totalement opérationnel. Un journaliste a essayé d'utiliser Jarvis, mais les autorisations d'accès ont empêché l'application d'exécuter la moindre fonction.Google a supprimé la page de la boutique de Jarvis en milieu d'après-midi, avant sa présentation prévue en décembre. Jarvis devra faire face à la concurrence d'entreprises telles qu'Anthropic et son assistant Claude AI, dont la phase bêta publique a débuté le mois dernier. L'assistant IA d'Anthropic peut faire plus que les fonctions de base d'un navigateur web. Claude peut prendre le contrôle d'un ordinateur pour taper du texte, activer des boutons et déplacer le curseur.: The InformationPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur ce projet d'IA ?