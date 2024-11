NRG Energy Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associait à Renew Home, une société leader dans le domaine des centrales électriques virtuelles (VPP), afin de renforcer ses capacités en matière de VPP résidentielle. Ensemble, NRG et Renew Home visent à distribuer des centaines de milliers de thermostats intelligents compatibles avec la VPP d'ici 2035 et à créer une VPP de près de 1 GW alimentée par l'IA - activée par la technologie Google Cloud - afin d'améliorer la résilience du réseau texan et d'aider les ménages à gérer et à réduire leurs coûts énergétiques.", a déclaré Rasesh Patel, président de NRG Consumer. "Le Texas connaît une augmentation significative de la demande d'énergie de pointe en raison de la population, de la croissance de la charge et des conditions météorologiques extrêmes, atteignant une poussée de la demande sans précédent de 85 GW en 2023. Les VPP résidentiels ont le potentiel de fournir des ressources énergétiques importantes et fiables pour aider à répondre à ces besoins de pointe. Ils fonctionnent en regroupant de nombreuses ressources énergétiques distribuées à petite échelle, comme les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation contrôlés par des thermostats intelligents et des batteries domestiques, et en les coordonnant afin d'équilibrer l'offre et la demande. En équipant les maisons de ces dispositifs intelligents, on donne le contrôle au consommateur final et on lui permet non seulement d'avoir un impact et de faire partie de la solution au Texas, mais aussi d'économiser de l'énergie et de l'argent.Une centrale électrique virtuelle de 1 GW fournit une capacité équivalente à celle de 200 000 foyers pendant les pics de demande. Pour construire la centrale virtuelle, NRG, en partenariat avec Renew Home, prévoit d'offrir gratuitement des thermostats intelligents Vivint et Nest, y compris l'installation par un professionnel, aux clients éligibles parmi les fournisseurs d'électricité de détail et les plans de NRG. Ces thermostats avancés procèdent à des ajustements automatiques subtils des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour aider les clients à déplacer leur consommation d'énergie vers des périodes où l'électricité est moins contrainte, moins chère et plus propre. En combinant des appareils intelligents, l'intelligence énergétique et l'IA, ce programme innovant offre aux consommateurs confort et contrôle grâce à une expérience énergétique moderne et efficace. Au fil du temps, les parties prévoient d'ajouter des dispositifs tels que des batteries et des véhicules électriques au VPP, élargissant ainsi les possibilités d'économies d'énergie pour les clients.", a déclaré Ben Brown, PDG de Renew Home. "Pour maximiser l'impact du VPP et d'autres initiatives stratégiques, NRG s'engagera dans une vaste transformation technologique pluriannuelle avec Google Cloud. Grâce à l'utilisation des données, des analyses et de la technologie d'IA de Google Cloud, NRG pourra notamment mieux prédire les conditions météorologiques, prévoir la production éolienne et solaire et créer des modèles de tarification prédictifs, ce qui permettra une production plus efficace et, en fin de compte, garantira une expérience énergétique domestique transparente pour les clients.", a déclaré Michael Clark, président de Google Cloud pour l'Amérique du Nord. "