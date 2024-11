Lancée par Elon Musk, la plateforme de médias sociaux X utilise Grok, son chatbot basé sur l’intelligence artificielle, pour analyser les données des utilisateurs. Cependant, ce processus est configuré par défaut en mode "opt-out" , ce qui signifie que Grok utilise vos publications à moins que vous ne l’ayez expressément désactivé.Cette approche a suscité l’indignation de certains utilisateurs. De plus, X n’a pas informé les utilisateurs de ce changement ni sollicité leur consentement avant d’entraîner Grok AI sur leurs publications. Mais à partir du 15 novembre, une nouvelle clause des conditions d'utilisation de la plateforme de médias sociaux X autorisera par défaut l'utilisation des données des utilisateurs pour entraîner son chatbot d'intelligence artificielle (IA).Les messages textuels, les photos et les vidéos peuvent désormais être utilisés pour entraîner Grok, le chatbot d'Elon Musk. Grok est une IA générative à grand modèle de langage créée par xAI, conçue pour être provocante, nerveuse et "rebelle", et peut accéder à des données sur X en temps réel.Les conditions d'utilisation mises à jour stipulent ce qui suit : "Il est également suggéré que X pourrait vendre vos données à d'autres entreprises pour former leurs propres chatbots, en précisant que les utilisateurs accordent les droits "".À la suite de ce changement, le réseau social concurrent BlueSky a connu une augmentation massive du nombre de nouveaux utilisateurs, affirmant avoir accueilli plus d'un million de nouveaux comptes depuis la récente élection présidentielle américaine. Blue Sky est actuellement en tête des classements de l'app store au Royaume-Uni, tout comme un autre concurrent de X, Threads. X n'est actuellement pas dans le top 50 des applications.Il existe actuellement une case à cocher dans les paramètres de X qui suggère que vous pouvez interdire l'utilisation de votre contenu à des fins de formation Grok. Allez danspour trouver la case à cocher et la désélectionner.Toutefois, il se peut que cela ne serve à rien. Rien dans les conditions de service mises à jour ne mentionne cette option apparente, ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection juridique si X décide de s'emparer des données des utilisateurs qui ont choisi de ne pas cocher cette case.La seule façon d'être vraiment sûr que vos données ne sont pas utilisées pour former le chatbot nerveux de xAI est de désactiver votre compte. De nombreux utilisateurs prennent des mesures en ce sens, notamment en téléchargeant une archive de leurs messages. En fonction de l'ancienneté du compte et du nombre de messages, cela peut prendre un certain temps.Mais la question qui se pose est : quelle sera la conséquence de l'entrainement du chatbot IA Grok sur vos données ? En effet, lorsqu'on a questionné Grok sur son créateur Elon Musk, le chatbot a été très critique à son égard, le qualifiant d'"important diffuseur" de désinformation . Est-ce dû aux données récupérées sur la plateforme X ou à d'autres raisons ? Mais la situation peut inquiéter les plus susceptibles sur leurs identités.Pensez-vous que cette nouvelle conditionn d'utilisation de X est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?