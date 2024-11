The ChatGPT desktop app for Windows is now available for all users 🖥️



Get faster access to ChatGPT with the Alt + Space shortcut, and use Advanced Voice Mode to chat with your computer and get hands-free answers while you work.https://t.co/UzTM7ZGRpt pic.twitter.com/hQ2kyUELpI — OpenAI (@OpenAI) November 14, 2024

Les fonctionnalités principales de ChatGPT pour Windows

Accès plus rapide à ChatGPT

Le mode vocal avancé sur votre bureau

ChatGPT commence à fonctionner avec des applications sur votre bureau

Accès en avant-première au mode avancé de ChatGPT

OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015 et dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Sa mission est de développer une intelligence générale artificielle (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles ». En tant qu'organisation leader dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles texte-image et un modèle texte-vidéo appelé Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme le catalyseur d'un intérêt généralisé pour l'IA générative.La nouvelle application dédiée GPT pour Windows est susceptible d'être accueillie favorablement par de nombreuses personnes, afin d'aller au-delà de la fonctionnalité web existante. Grâce à ce nouvel outil, les utilisateurs de PC peuvent ouvrir une « fenêtre compagnon » à l'écran, pour travailler en parallèle avec divers programmes Windows ou d'autres onglets ouverts, sans qu'aucun abonnement ne soit nécessaire.Alex Embiricos, développeur de produits pour OpenAI, a fourni plus de détails sur le fonctionnement du compagnon.« Il s'agit d'une petite fenêtre que vous pouvez ouvrir en appuyant sur Alt + espace », a-t-il expliqué Alex Embiricos. « Il est très facile de commencer une nouvelle discussion sans interrompre le flux, de reprendre là où vous vous êtes arrêté ou de poser des questions complémentaires ».L'application GPT pour Windows met à la disposition des utilisateurs une assistance IA puissante, que ce soit pour la rédaction de courriers, la navigation sur internet, la gestion des fichiers ou de tout ce qui se trouve à l'écran.L'application pour Windows est également capable de prendre des captures d'écran, ce qui constitue une méthode directe pour alimenter l'outil d'IA, au lieu des téléchargements manuels, pour lesquels les utilisateurs peuvent toujours opter. Une touche personnelle est apportée avec l'option d'un raccourci clavier personnalisé pour ouvrir la fenêtre compagnon de ChatGPT.L'application offre notamment une intégration transparente et un accès rapide à ChatGPT afin de permettre aux utilisateurs d'améliorer leur flux de travail avec ChatGPT. Ce dernier peut être ouvert rapidement depuis n'importe quel écran en utilisant les raccourcis clavier intuitifs : Option + Espace sur macOS et Alt + Espace sur Windows.GPT pour Windows propose un mode vocal avancé qui offre aux utilisateurs une interaction en temps réel avec ChatGPT. Les utilisateurs pourront ainsi discuter en temps réel avec leur ordinateur et recevoir des conseils et des réponses en mains libres pendant qu'ils travaillent, garantissant une productivité sans interruption.L'application offre une intégration améliorée des applications. Dans sa phase bêta initiale, ChatGPT pour Windows fonctionne désormais avec les outils des développeurs, offrant des réponses plus rapides et plus contextuelles adaptées aux questions des utilisateurs. Disponible dès à présent pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team, l'accès pour les utilisateurs Enterprise et Educational sera mis en place dans les semaines à venir.Les utilisateurs trouveront dans l'application ChatGPT pour Windows les mêmes fonctionnalités que dans la version Web de ChatGPT, y compris les modes Recherche et Avancé récemment lancés, mais ces services ne sont accessibles que moyennant un abonnement mensuel de 20 $.L'entreprise dirigée par Sam Altman, qui a prédit l'arrivée de l'AGI l'année prochaine, séduit actuellement les utilisateurs de l'application avec un aperçu du mode avancé d'une durée d'environ 10 minutes.OpenAI met également à jour l'application ChatGPT pour macOS, offrant ainsi un coup de pouce aux utilisateurs d'Apple, la principale amélioration permettant à l'application d'utiliser du code provenant d'applications tierces.Dans un premier temps, la fonction sera limitée à un nombre restreint d'apps, mais les utilisateurs devront l'activer manuellement et choisir les données que l'app GPT peut lire, à des fins de confidentialité.Alors qu'OpenAI améliore l'accessibilité avec sa nouvelle application ChatGPT pour Windows, son PDG Sam Altman a reconnu qu'OpenAI ne comprend pas entièrement le fonctionnement du GPT derrière ChatGPT malgré des progrès rapides . Lors d'une récente interview, Sam Altman a abordé la question de la sécurité de l'IA et a admis que l'interprétabilité, c'est-à-dire la compréhension de la manière dont les systèmes d'IA prennent des décisions, reste un défi non résolu. Faisant un parallèle avec le cerveau humain, il a noté que si nous faisons confiance à notre esprit pour fonctionner selon certaines règles et expliquer pourquoi nous pensons de certaines manières, nous n'avons pas une compréhension complète de ses mécanismes.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?