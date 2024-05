"Pour les utilisateurs gratuits et payants, nous lançons également une nouvelle application de bureau ChatGPT pour macOS qui est conçue pour s'intégrer de manière transparente à tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Avec un simple raccourci clavier (Option + Espace), vous pouvez instantanément poser une question à ChatGPT. Vous pouvez également prendre des captures d'écran et en discuter directement dans l'application". "Pour les utilisateurs gratuits et payants, nous lançons également une nouvelle application de bureau ChatGPT pour macOS qui est conçue pour s'intégrer de manière transparente à tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Avec un simple raccourci clavier (Option + Espace), vous pouvez instantanément poser une question à ChatGPT. Vous pouvez également prendre des captures d'écran et en discuter directement dans l'application".

Dans le but de rendre son chatbot d'IA plus accessible, OpenAI a annoncé une nouvelle application de bureau ChatGPT. Il existe déjà des applications de bureau tierces, mais il y a maintenant une option officielle. Elle vient s'ajouter aux applications mobiles existantes pour iOS et Android et, de manière inhabituelle, ce sont les utilisateurs de macOS qui ont accès à l'application de bureau avant les utilisateurs de Windows.L'application de bureau ChatGPT pour macOS est disponible pour les utilisateurs gratuits et payants du chatbot, et son lancement coïncide avec la disponibilité du nouveau modèle GPT-4o. Profitant des capacités améliorées du GPT-4o en matière de texte, de voix et de vision, OpenAI indique que le mode vocal a été activé dès le premier jour pour permettre des conversations vocales avec ChatGPT.Annonçant la disponibilité de l'application de bureau ChatGPT pour macOS, l'entreprise déclare :OpenAI ajoute :Les utilisateurs de Plus bénéficient d'un premier accès à l'application, les autres utilisateurs de macOS bénéficiant d'un déploiement plus large dans les semaines à venir. OpenAI précise que "".Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que prioriser une application pour macOS est crédible ou pertinente ?