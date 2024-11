Anthropic a levé 4 milliards de dollars supplémentaires auprès d'Amazon, et a accepté d'entraîner ses modèles d'IA générative phares principalement sur Amazon Web Services (AWS)

Nous annonçons aujourd'hui une extension de notre collaboration avec Amazon Web Services (AWS), approfondissant notre travail commun pour développer et déployer des systèmes d'IA avancés. Ce partenariat élargi comprend un nouvel investissement de 4 milliards de dollars d'Amazon et établit AWS comme notre principal partenaire de cloud et de formation. Cela portera l'investissement total d'Amazon dans Anthropic à 8 milliards de dollars, tout en maintenant sa position d'investisseur minoritaire.Anthropic travaille en étroite collaboration avec Annapurna Labs chez AWS sur le développement et l'optimisation des futures générations d'accélérateurs Trainium, faisant progresser les capacités du matériel spécialisé dans l'apprentissage automatique. Grâce à une collaboration technique approfondie, nous écrivons des noyaux de bas niveau qui nous permettent de nous interfacer directement avec le silicium de Trainium, et nous contribuons à la pile logicielle AWS Neuron pour renforcer Trainium. Nos ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de conception de puces d'Annapurna afin de tirer le maximum d'efficacité de calcul du matériel, que nous prévoyons d'exploiter pour entraîner nos modèles de fondation les plus avancés.Cette approche étroite du développement matériel-logiciel, combinée à l'excellent rapport prix-performance et à l'évolutivité massive des plateformes Trainium, nous permet d'optimiser chaque aspect de l'entraînement des modèles, du silicium jusqu'à l'ensemble de la pile.Grâce à Amazon Bedrock, Claude est devenu une infrastructure de base pour des dizaines de milliers d'entreprises à la recherche de solutions d'IA fiables et pratiques à grande échelle.utilise les derniers modèles de Claude dans Amazon Bedrock pour accélérer la recherche et les délais de livraison de médicaments critiques, tout en économisant des dizaines de millions de dollars en coûts opérationnels.utilise Claude dans Amazon Bedrock pour expliquer des calculs fiscaux complexes à des millions d'utilisateurs pendant la saison des impôts., un moteur de recherche alimenté par l'IA, fournit des réponses plus précises deux fois plus rapidement en utilisant Claude dans Amazon Bedrock, et leutilise Claude pour alimenter "Archibot", rendant 2,1 millions de documents officiels instantanément consultables et plus faciles à analyser dans plusieurs langues, tout en réduisant le temps de recherche de 80 %.Claude dans Amazon Bedrock donne accès à l'intelligence frontalière au sein d'AWS, ce qui permet aux clients de conserver les modèles et les données dans le même environnement cloud. En s'appuyant sur cette architecture unifiée, les organisations peuvent affiner les modèles Claude dans Amazon Bedrock, y compris Claude 3 Haiku, pour adapter les résultats à leurs exigences spécifiques et augmenter la précision pour les tâches spécifiques à un domaine. Les données de formation propriétaires des clients restent sécurisées au sein d'AWS, préservant ainsi notre engagement en matière de sécurité et de confidentialité.En tirant parti des fonctions de sécurité robustes et des certifications de conformité d'AWS, les organisations peuvent déployer en toute confiance des solutions d'IA qui répondent à des exigences réglementaires strictes. Les clients gouvernementaux et les partenaires industriels peuvent accéder aux capacités de Claude via Amazon Bedrock dans AWS GovCloud (US). En outre, les clients gouvernementaux peuvent accéder à Claude via Amazon SageMaker dans des environnements hautement contrôlés tels que les régions de cloud AWS Secret et Top Secret.Avec AWS, nous posons les fondations technologiques - du silicium au logiciel - qui alimenteront la prochaine génération de recherche et de développement en matière d'IA. En combinant l'expertise d'Anthropic dans les systèmes d'IA d'avant-garde avec l'infrastructure de classe mondiale d'AWS, nous construisons une plateforme sécurisée, prête pour l'entreprise, qui permet aux organisations de toutes tailles d'accéder à l'avant-garde de la technologie de l'IA.