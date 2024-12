Les acteurs affirment que les studios hollywoodiens veulent leurs répliques d'IA gratuitement et pour toujours

Sony Pictures utilisera l'IA pour réduire les coûts des films, déclare le PDG Tony Vinciquerra

En parallèle, la législation avance prudemment

Les entreprises d'IA ont déjà amorcé la contre-attaque

Alors que l'intelligence artificielle est en plein essor, Cate Blanchett craint qu'elle ne constitue une menace au-delà d'Hollywood. La lauréate de deux Oscars a récemment admis qu'elle était « profondément préoccupée » par l'impact que l'IA aura sur l'industrie du divertissement, ainsi que sur le reste du monde, avec le potentiel de « remplacer totalement n'importe qui ».« C'est une industrie très publique, et je pense que les discussions autour de l'IA n'ont pas été intégrées jusqu'à la grève des scénaristes, et qu'elles ont vraiment été introduites dans le discours public », a-t-elle déclaré à la BBC. « Je pense donc que c'est très réel ».Blanchett a ajouté à propos de l'IA : « Je regarde ces choses et je me dis que je ne sais pas vraiment ce qu'elles apportent à qui que ce soit. Parfois, il s'agit simplement d'expérimenter pour le plaisir, ce qui est créatif d'un certain point de vue. Mais c'est aussi incroyablement destructeur, ce qui, bien sûr, est l'autre face de la créativité. »L'actrice dea noté que l'IA « peut totalement remplacer n'importe qui » à l'écran, mais son inquiétude à l'égard de la technologie va au-delà de son impact sur Hollywood.« Je suis moins préoccupée par mes perspectives d'emploi que par l'impact qu'elle aura sur la personne moyenne, sur les retraités, sur les gens qui ont déjà trois emplois pour essayer d'être au-dessus du seuil de pauvreté », a expliqué Blanchett. « C'est ce qui me préoccupe ; je m'inquiète pour nous en tant qu'espèce, c'est un problème bien plus grave ».Blanchett a déclaré qu'une grande partie de la technologie était « absolument inutile », comparant la réalité à sa nouvelle comédie d'horreur, dans laquelle des dirigeants mondiaux se perdent dans les bois pendant le sommet du G7 et sont terrorisés par des zombies : « Vous voyez ces robots Tesla, et vous pensez que notre film ressemble à une sorte de gentil petit documentaire comparé à ce qui se passe dans le monde », a déclaré Blanchett.L'année dernière, les acteurs d’Hollywood ont révélé une proposition des studios qui semble sortie tout droit d’un épisode de Black Mirror. Il s’agit d’un contrat sur l’intelligence artificielle (IA) qui permettrait aux studios de scanner les acteurs, de les payer pour une journée de travail, de posséder leur image, leur ressemblance et de les utiliser pour toujours sur n’importe quel projet, sans leur consentement ni compensation.Duncan Crabtree-Ireland, le négociateur en chef de la SAG-AFTRA, a révélé une proposition des studios hollywoodiens très surprenante : « cette proposition d'IA "révolutionnaire" qu'ils nous ont présentée hier, ils ont proposé que nos artistes de fond puissent être scannés, reçoivent un jour de salaire et leurs entreprises devraient possèdent ce scan, leur image, leur ressemblance et devraient pouvoir les utiliser pour le reste de l'éternité sur n'importe quel projet de leur choix, sans consentement ni compensation. Donc, si vous pensez que c'est une proposition révolutionnaire, je vous suggère de réfléchir à nouveau ».L'utilisation de l'IA générative a été l'un des principaux points de friction dans les négociations entre les deux parties (c'est aussi un problème majeur derrière la grève des écrivains), et dans sa déclaration d'ouverture de la conférence de presse, la présidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, a déclaré que « Si nous ne nous tenons pas debout en ce moment, nous allons tous avoir des ennuis, nous allons tous être en danger d'être remplacés par des machines ».« Nous nous concentrons beaucoup sur l'intelligence artificielle. Le plus gros problème de la production de films aujourd'hui est le coût. Nous allons chercher à produire des films pour le cinéma et la télévision de manière plus efficace, en utilisant principalement l'IA », a-t-il déclaré C’est un avis qui fait suite à celui du célèbre réalisateur – Georges Lucas – formulé lors du Festival de Cannes : « Nous faisons usage de toutes les technologies numériques en tant que pionniers depuis 25 ans. Le fait ici est que l’utilisation de l’intelligence artificielle est inévitable. C’est comme dire : je ne crois pas que ces voitures vont fonctionner. Restons-en aux chevaux. »La mise à contribution de l’intelligence artificielle peut permettre une réduction des coûts de production comme l’illustre le cas du film de science-fiction The Creator. Ce dernier a été tourné avec un budget modeste, comparé à d’autres films de même envergure, grâce à l’utilisation de techniques de guérilla, de caméras légères et de décors naturels.Le cinéma de guérilla, ou cinéma guérilla, désigne des films produits sans ou avec très peu d'argent par des équipes très petites filmant avec des équipements légers et, dans la plupart des cas, utilisant des accessoires fabriqués à partir de tout ce qui est à portée de main. On tourne vite en lieux privés ou publics sans autorisation. Le cinéma de guérilla est en règle générale pratiqué par des cinéastes indépendants qui ne peuvent pas travailler avec des budgets confortables ni construire des décors coûteux.L'utilisation d'une réplique numérique générée par l'IA pour remplacer les contributions de la voix ou de l'image d'un acteur ou d'un interprète - que cette personne soit vivante ou décédée - est désormais contraire à la loi en Californie. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ratifié en septembre deux projets de loi qui étendent les protections récemment obtenues par la SAG-AFTRA pour l'IA dans la législation californienne.Le premier projet de loi, AB 1836, « interdit l'utilisation de la voix ou de la ressemblance d'une personne décédée dans des répliques numériques sans le consentement préalable de sa succession », selon SAG-AFTRA. Le second, AB 2602, « interdit les dispositions contractuelles qui permettraient l'utilisation d'une réplique numérique de la voix ou de l'image d'une personne à la place de ses services réels », sauf si la personne a donné son consentement à une description claire et spécifique de la manière dont l'IA serait utilisée.Dans le cas des protections pour les personnes décédées, le projet de loi californien supprime certaines exceptions existantes pour les films, les émissions de télévision et les œuvres audiovisuelles, qui étaient auparavant en place pour les répliques numériques. L'autre projet de loi est le premier du genre aux États-Unis, même si la SAG-AFTRA et d'autres syndicats font activement pression pour obtenir des protections au niveau fédéral, en particulier la loi No Fakes Act.Le 1août 2024, le règlement sur l’intelligence artificielle (IA) de l’Union européenne est entré en vigueur . Cette législation vise à encourager le développement et l’adoption de systèmes d’IA sûrs et fiables sur le marché unique de l’UE, tant par les acteurs privés que publics. Elle s’efforce également de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens de l’UE tout en stimulant les investissements et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle en Europe.La loi européenne sur l'IA assigne ses règles à chaque entreprise utilisant des systèmes d'IA en fonction de quatre niveaux de risque, qui déterminent à leur tour les délais qui leur sont applicables. Les quatre types de risque sont les suivants : aucun risque, risque minimal, risque élevé et systèmes d'IA interdits.L'UE interdira totalement certaines pratiques à partir de février 2025. Il s'agit notamment de celles qui manipulent la prise de décision d'un utilisateur ou qui élargissent les bases de données de reconnaissance faciale par le biais du « scraping » sur internet.D'autres systèmes d'IA considérés comme présentant un risque élevé, tels que les IA qui collectent des données biométriques et les IA utilisées pour les infrastructures critiques ou les décisions en matière d'emploi, feront l'objet des réglementations les plus strictes.Ces entreprises devront notamment présenter leurs ensembles de données d'entraînement à l'IA et fournir la preuve d'une supervision humaine.Selon Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, environ 85 % des entreprises d'IA relèvent de la deuxième catégorie, celle du "risque minimal", qui ne nécessite que très peu de réglementation.Depuis l’adoption de la loi sur l’intelligence artificielle (IA) par l’Union européenne, les plus grandes entreprises technologiques du monde ont intensifié leurs efforts pour influencer et atténuer les réglementations strictes prévues par cette législation historique : Amazon, Google, Meta et d'autres craignent que des réglementations trop strictes n’entravent l’innovation et n’entraînent des amendes de plusieurs milliards de dollars. Les entreprises estiment que des exigences trop lourdes en matière de transparence et de documentation pourraient ralentir le développement de nouvelles technologies et augmenter les coûts de conformité.L'UE a invité des entreprises, des universitaires et d'autres personnes à participer à la rédaction du code de bonnes pratiques, et a reçu près de 1 000 candidatures, un nombre inhabituellement élevé, selon certaines sources. Le code de bonnes pratiques en matière d'IA ne sera pas juridiquement contraignant lorsqu'il entrera en vigueur à la fin de l'année prochaine, mais il fournira aux entreprises une liste de contrôle qu'elles pourront utiliser pour prouver qu'elles respectent la loi.Une entreprise qui prétendrait respecter la loi tout en ignorant le code pourrait faire l'objet d'une action en justice.Un des points de friction majeurs concerne la transparence des données. Des entreprises telles que Stability AI et OpenAI ont été critiquées pour leur manque de clarté sur les données utilisées pour entraîner leurs modèles ; il a été plusieurs fois question de savoir si l'utilisation de livres à succès ou d'archives photographiques pour entraîner leurs modèles sans l'autorisation de leurs créateurs constituait une violation du droit d'auteur.En vertu de la loi sur l'IA, les entreprises seront tenues de fournir des « résumés détaillés » des données utilisées pour entraîner leurs modèles. En théorie, un créateur de contenu qui découvre que son travail a été utilisé pour entraîner un modèle d'IA peut être en mesure de demander une indemnisation, bien que cette possibilité soit en cours d'examen par les tribunaux.Certains chefs d'entreprise ont déclaré que les résumés requis devaient contenir peu de détails afin de protéger les secrets commerciaux, tandis que d'autres affirment que les détenteurs de droits d'auteur ont le droit de savoir si leur contenu a été utilisé sans autorisation.OpenAI, qui a été critiquée pour son refus de répondre aux questions concernant les données utilisées pour former ses modèles, a également demandé à faire partie des groupes de travail.Source : vidéo dans le textePensez-vous que l’intelligence artificielle peut réellement remplacer la créativité humaine dans le cinéma et les arts ? 