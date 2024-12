Pour faire progresser les technologies qui construiront l'avenir de la connexion humaine - y compris la prochaine vague d'innovation en matière d'IA - il faut que les réseaux électriques s'étendent et adoptent de nouvelles sources d'énergie fiable, propre et renouvelable. Alors que les nouvelles innovations apportent des avancées technologiques significatives dans tous les secteurs et soutiennent la croissance économique, nous pensons que l'énergie nucléaire peut contribuer à fournir une énergie de base solide pour répondre aux besoins de croissance des réseaux électriques qui alimentent à la fois nos centres de données (l'infrastructure physique sur laquelle les plateformes de Meta fonctionnent) et les communautés qui les entourent.Soutenir le développement de l'énergie propre doit rester une priorité à mesure que les réseaux électriques s'étendent pour répondre aux besoins énergétiques croissants. Chez Meta, nous pensons que l'énergie nucléaire jouera un rôle essentiel dans la transition vers un réseau électrique plus propre, plus fiable et plus diversifié. C'est pourquoi nous avons annoncé aujourd'hui que nous allions lancer un appel d'offres pour identifier les développeurs d'énergie nucléaire qui nous aideront à atteindre nos objectifs en matière d'IA et de développement durable.Notre objectif est d'ajouter 1 à 4 GW de nouvelles capacités de production nucléaire aux États-Unis, qui seront livrées à partir du début des années 2030. Nous cherchons à identifier des développeurs capables d'accélérer la disponibilité de nouveaux générateurs nucléaires et de créer une échelle suffisante pour réaliser des réductions matérielles de coûts en déployant plusieurs unités, à la fois pour répondre aux besoins énergétiques futurs du Meta et pour faire progresser la décarbonisation de l'industrie dans son ensemble. Nous pensons que le fait de travailler avec des partenaires qui, en fin de compte, autoriseront, concevront, développeront, financeront, construiront et exploiteront ces centrales, garantira la réflexion à long terme nécessaire à l'accélération de la technologie nucléaire.Lorsque nous avons commencé à travailler avec l'industrie des énergies renouvelables il y a plus de dix ans, celle-ci était en pleine expansion. Notre engagement précoce avec les développeurs d'énergie renouvelable a permis à Meta de concevoir des contrats qui permettent à la fois à Meta et à ses partenaires développeurs d'atteindre leurs objectifs respectifs. Nous voulons travailler de manière créative avec les développeurs pour structurer un accord qui permettra de la même manière le développement de la technologie nucléaire.Par rapport aux projets d'énergie renouvelable dans lesquels nous continuons à investir, comme le solaire et l'éolien, les projets d'énergie nucléaire sont plus gourmands en capital, prennent plus de temps à se développer, sont soumis à davantage d'exigences réglementaires et ont une durée de vie opérationnelle prévue plus longue. Ces différences signifient que nous devons engager les projets d'énergie nucléaire plus tôt dans leur cycle de développement et prendre en compte leurs exigences opérationnelles lors de la conception d'un contrat. En outre, comme l'extension des déploiements de la technologie nucléaire offre la meilleure chance de réduire rapidement les coûts, le fait de s'engager avec un partenaire pour tous les projets et tous les sites nous permettra de nous assurer que nous pouvons nous déployer stratégiquement. Un processus d'appel d'offres nous permettra d'aborder ces projets de manière approfondie et réfléchie en tenant compte de ces considérations.Alors que nous envisageons notre prochaine décennie d'innovation et de croissance, nous planifions les besoins en énergie de nos centres de données tout en contribuant à un réseau fiable et en faisant progresser nos engagements en matière de développement durable. En nous appuyant sur nos efforts pour apporter de nouvelles énergies propres et renouvelables au réseau - y compris l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le stockage sur batterie et, plus récemment, l'énergie géothermique - nous continuons à chercher des moyens novateurs de mettre en œuvre d'autres ressources énergétiques propres.Depuis 2020, nous avons adapté nos opérations mondiales à une énergie 100 % propre et renouvelable et nous nous sommes concentrés sur l'apport de nouvelles ressources au réseau par le biais de partenariats innovants - totalisant plus de 12 000 MW de contrats d'énergie renouvelable dans le monde entier à ce jour. À l'avenir, cet engagement est plus important que jamais pour soutenir notre vision d'une exploitation durable. Alors que notre secteur continue de croître, nous nous engageons à travailler avec l'ensemble de l'industrie pour faire progresser nos engagements en matière de développement durable et transformer le réseau de demain.