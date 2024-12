🚨NEW: @realDonaldTrump has nominated Silicon Valley tech entrepreneur @DavidSacks to be White House #crypto and AI Czar. pic.twitter.com/NTzCuyp5m9 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) December 6, 2024

Donald Trump a bénéficié d'un large soutien de la Silicon Valley lors de sa campagne électorale et sa victoire pourrait avoir un impact important sur le secteur américain de la technologie. L'enjeu est de taille pour le secteur. La réglementation sur l'IA est susceptible de changer, les visas H-1B pourraient être affectés, le secteur des cryptomonnaies pourrait bénéficier d'une réglementation plus souple que prévu et la manière dont Donald Trump traitera la Chine déterminera l'avenir à court terme de l'industrie des semiconducteurs.Un rapport a révélé que le président élu Donald Trump envisage de nommer un "tsar de l'IA" pour définir la politique fédérale en matière de nouvelles technologies. Bien que le rôle ne soit pas encore confirmé, Elon Musk et Vivek Ramaswamy, codirecteurs du nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), devraient aider à choisir le titulaire de ce poste. La personne nommée aidera probablement à coordonner les ressources publiques et privées pour orienter les investissements dans l'IA. Il travaillera également avec le ministère de l'économie et des finances afin d'utiliser l'IA pour rendre le gouvernement plus efficace et lutter contre la fraude.Récemment, le président élu Donald Trump a annoncé le titulaire du poste. L'ancien directeur des opérations de PayPal, David Sacks, a été choisi pour devenir le nouveau tsar de l'IA et de la cryptomonnaie de la Maison Blanche. La décision a été annoncée le 5 décembre, après que plusieurs noms aient fait l'objet de rumeurs au cours des deux derniers mois.Ce rôle est le premier de ce genre et Sacks agira en tant que conseiller en offrant des conseils et un leadership pour aider à propulser l'avenir de l'industrie des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle (IA). Donald Trump a lui aussi de grandes idées en la matière, puisqu'il a promis à plusieurs reprises de faire des États-Unis la "capitale mondiale de la cryptomonnaie" au cours des derniers mois.Dans un post sur Truth Social, Trump a partagé la nouvelle et a expliqué plus en détail le nouveau rôle : "."David Sacks est depuis longtemps un partisan de Trump et de Musk. Lors de la dernière élection présidentielle, le capital-risqueur et initié de la Silicon Valley David Sacks a organisé un dîner à 300 000 dollars par personne dans son manoir de San Francisco afin de collecter des fonds pour la campagne de Trump. Il est également un ami et un partisan d'Elon Musk, qui s'est rapproché du futur président et codirigera le "Département de l'efficacité gouvernementale". David Sacks aurait également soutenu l'offre de Musk d'acquérir Twitter il y a plusieurs années.Depuis la nomination, les réactions des acteurs de l'industrie de la cryptomonnaie et de l'IA ne cessent d'affluer. La présidente et directrice de l'exploitation de Coinbase, Emilie Choi, a tweeté : "" Sam Altman, PDG d'OpenAI, a également félicité David Sacks pour sa nomination.Pour rappel, depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, le bitcoin a connu une ascension fulgurante. Le 12 novembre, le bitcoin a dépassé les 81 000 dollars de valorisation. Quelques jours plus tard, le Bitcoin dépassait les 90 000 dollars de valorisation. Le 4 décembre 2024, le bitcoin est entré dans l'histoire, franchissant pour la première fois la barre insaisissable des 100 000 dollars de valorisation. Cette étape couronne une année extraordinaire pour la cryptomonnaie, qui a grimpé de près de 150 % depuis janvier.Pensez-vous que cette nommination est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?