Meta de Mark Zuckerberg demande au procureur général de Californie de bloquer le projet de transformation d'OpenAI en société à but lucratif, car cela créerait un dangereux précédent injuste

Cher Procureur général Bonta :En tant qu'entreprise californienne qui développe une technologie d'IA générative, Meta Platforms, Inc. ("Meta") est profondément préoccupée par la tentative d'OpenAI de se débarrasser du statut d'organisation à but non lucratif sous lequel elle a été fondée afin de créer une entité à but lucratif. Nous vous demandons instamment d'examiner cette proposition de transaction, y compris la nature et le calendrier de tout transfert d'actifs de l'entité à but non lucratif d'OpenAI vers d'autres entités. Le fait de ne pas tenir OpenAI pour responsable de son choix de se constituer en entité à but non lucratif pourrait conduire à une prolifération de start-ups similaires qui sont théoriquement caritatives jusqu'à ce qu'elles soient potentiellement rentables. Le peuple californien a un intérêt direct et urgent à mettre fin à ce comportement. Toutes les activités à but lucratif d'OpenAI et de ses entités apparentées devraient être suspendues pour protéger les investisseurs et les consommateurs.En 2015, OpenAI a déposé son certificat d'incorporation original auprès de l'État du Delaware :OpenAI a réaffirmé cet engagement sur son propre site web des années plus tard :Profitant de ce statut à but non lucratif, OpenAI a levé des milliards de dollars de capitaux auprès d'investisseurs pour poursuivre sa prétendue mission. La société a déclaré à l'État de Californie et au monde entier qu'elle serait gérée sans aucune motivation lucrative. Les investisseurs et le public se sont fiés à juste titre à cette assurance.Aujourd'hui, OpenAI veut changer de statut tout en conservant tous les avantages qui lui ont permis d'atteindre le point où elle se trouve aujourd'hui. C'est une erreur. OpenAI ne devrait pas être autorisée à bafouer la loi en prenant et en se réappropriant des actifs qu'elle a construits en tant qu'organisation caritative et en les utilisant pour des gains privés potentiellement énormes.De plus, la conversion proposée par OpenAI ne représente pas simplement un futur abus potentiel de la forme de société. Nous vous demandons également d'examiner si les pratiques passées d'OpenAI sont conformes à ses obligations en tant qu'organisation à but non lucratif, notamment si elle a épuisé de manière inappropriée les actifs de l'organisation à but non lucratif en distribuant des actifs à des entités tierces.Le comportement d'OpenAI pourrait avoir des implications sismiques pour la Silicon Valley. Si elle était autorisée, la restructuration d'OpenAI représenterait un changement de paradigme pour les startups technologiques ; autoriser cette restructuration ne ferait qu'inciter les investisseurs à lancer des organisations en tant qu'organisations à but non lucratif, à collecter des centaines de millions de dollars en dons exonérés d'impôts pour soutenir la recherche et le développement, puis à adopter le statut de société à but lucratif lorsque leur technologie devient commercialement viable.En effet, si le nouveau modèle commercial d'OpenAI est valable, les investisseurs à but non lucratif obtiendraient les mêmes bénéfices que ceux qui investissent de manière conventionnelle dans des entreprises à but lucratif, tout en bénéficiant de déductions fiscales accordées par le gouvernement et, en fin de compte, par le public. Cela fausserait le marché en obligeant essentiellement toute startup cherchant à rester compétitive à adopter le même cahier des charges.Nous comprenons qu'Elon Musk et Shivon Zilis cherchent actuellement à représenter les intérêts publics dans l'affaire Musk v. Altman, No. 4:24-cv-04722-YGR (N.D. Cal.). Bien que nous demandions instamment à votre bureau d'agir directement, nous pensons que Musk et Zilis sont qualifiés et bien placés pour représenter les intérêts des Californiens dans cette affaire. Leurs rôles précoces et fondamentaux dans la création et les opérations d'OpenAI et en tant que membres antérieurs de son conseil d'administration les placent en position de comprendre mieux que quiconque ce qu'OpenAI était censée être et comment sa conduite actuelle s'écarte de sa mission de bienfaisance.Meta s'engage en faveur de l'ouverture et de la transparence dans le domaine transformateur de l'IA. La promesse caritative d'OpenAI de développer une IA sûre et largement bénéfique, à l'abri des pressions commerciales, est importante et doit être tenue. Étant donné la vitesse fulgurante à laquelle OpenAI poursuit sa conversion à des fins lucratives, il s'agit d'un cas particulier où il est urgent d'agir.Nous vous remercions d'avoir pris en compte notre point de vue et sommes heureux de répondre à vos questions.Nos salutations respectueuses,Meta Platforms