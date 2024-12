Les bouleversements sociaux des années 1960 aux États-Unis

Bien que Bill Gates s'est éloigné de Microsoft afin de se concentrer sur ses activités philanthropiques, il continue à s'intéresser à l'évolution du secteur technologique et donne régulièrement son avis sur les nouvelles tendances. Il est notamment fortement impliqué dans le débat passionné autour de l'IA générative et de son impact potentiel sur l'humanité. Il est enthousiaste à l'égard des promesses de l'IA, malgré les risques soulevés par de nombreux experts.Les positions de Bill Gates sont très controversées. Expliquant qu'il se renseigne souvent sur de nouveaux sujets, Bill Gates a déclaré en septembre 2024 que ChatGPT est un excellent moyen d'obtenir des explications sur des questions spécifiques. Cependant, la formation des systèmes d'IA et la recherche basée sur l'IA consomment énormément d'énergie, ce qui contraste avec les ambitions du milliardaire en matière de lutte contre le changement climatique.Bill Gates a recommandé un quatuor d'ouvrages non fictionnels qui s'articule autour d'un thème commun. Sans surprise, la plupart d'entre eux ont trait au progrès technologique qui façonne la civilisation au cours d'une quatrième révolution industrielle qu'il a contribué à mettre en place en tant que cofondateur de Microsoft. « Tous les quatre ont pour but, d'une manière ou d'une autre, de donner un sens au monde qui vous entoure », a-t-il écrit sur son blogue.Bien que la liste porte principalement la technologie et son impact sur la société, Bill Gates commence par un récit personnel de l'auteure Doris Kearns Goodwin dans son livre « An Unfinished Love Story ». Bill Gates s'est dit fasciné par le récit qu'elle fait des bouleversements survenus dans les années 1960, vus à travers ses propres yeux d'épouse d'un collaborateur de John F. Kennedy et de Lyndon Johnson, à l'époque où ils occupaient le Bureau ovale.Bill Gates a souligné : « Doris est une écrivaine si talentueuse que les chapitres consacrés à son histoire d'amour sont tout aussi captivants et instructifs que ceux qui traitent de l'assassinat de Kennedy et de la guerre du Viêt Nam ». Pour le milliardaire, l'autobiographie de Doris Kearns Goodwin semble être une révélation.En deuxième position, Bill Gates recommande l'ouvrage « The Anxious Generation » de Jonathan Haidt. Selon Bill Gates, c'est une « lecture indispensable » pour tous ceux qui interagissent quotidiennement avec les jeunes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de parents élevant leurs enfants ou d'enseignants donnant des cours à leurs élèves. Il a déclaré que ce livre expose le changement fondamental induit par la technologie dans les habitudes et les liens sociaux La jeune génération, née dans le numérique, a grandi en passant plus de temps à consommer des vidéos TikTok ou à regarder des diffusions en direct Twitch, comme Kai Cenat, qu'à se promener dans les bois avec les voisins d'à côté. Selon Bill Gates, la désintégration des interactions sociales traditionnelles, symbolisée par le fait de mettre les smartphones entre les mains des enfants, a entraîné une augmentation importante des maladies mentales et de l'anxiété.« Haidt explique comment le passage d'une enfance basée sur le jeu à une enfance basée sur le téléphone transforme la façon dont les enfants développent et traitent leurs émotions », a écrit Bill Gates. Il rejoint les études selon lesquelles les médias sociaux ont un impact négatif sur la santé mentale des enfants En troisième position, Bill Gates propose aux lecteurs de découvrir de façon ludique l'univers fascinant des nouvelles technologies à travers l'ouvrage « Engineering in Plain Sight » de Grady Hillhouse. Selon lui, trop souvent, « les gens passent devant des merveilles de la société moderne qui se fondent dans l'arrière-plan de notre paysage industriel ». En d'autres termes, il dit que les merveilles de la société moderne passent largement inaperçues.Bill Gates rapporte que Grady Hillhouse se penche sur les divers dispositifs qui permettent notre mode de vie moderne et sur leur fonctionnement. L'auteur lève le mystère sur des nécessités quotidiennes (des boîtiers de câble aux transformateurs en passant par les tours de téléphonie cellulaire).Grady Hillhouse explique en termes simples ce que nous perdrions si elles cessaient soudainement de fonctionner tranquillement en arrière-plan. « C'est le genre de lecture qui récompensera votre curiosité et répondra à des questions que vous ne soupçonniez même pas », a écrit Bill Gates dans son billet de blogue.Le dernier livre recommandé par Bill Gates aborde l'un des sujets les plus brûlants d'industrie technologique : l'intelligence artificielle (IA). L'ouvrage en question est « The Coming Wave » dont l'auteur n'est autre que Mustafa Suleyman , cofondateur du laboratoire de recherche en IA DeepMind, racheté par Google en 2014.Après avoir quitté le géant de la Silicon Valley, il a fondé sa propre entreprise d'IA, Inflection AI, et s'est fait l'avocat de la nécessité de réglementer l'IA. Selon Bill Gates, « The Coming Wave » de Mustafa Suleyman explique en profondeur la façon dont « l'IA va remodeler tous les aspects de la société ».Mustafa Suleyman y expose les risques auxquels nous devons nous préparer et les défis que nous devons relever pour profiter des avantages de ces technologies sans en subir les dangers. « Si vous voulez comprendre l'essor de l'IA, c'est le meilleur livre à lire », a écrit Bill Gates dans son billet de blogue.Mustafa Suleyman, chercheur et entrepreneur britannique, dirige aujourd'hui Microsoft AI, la division de Microsoft consacrée au développement de l'IA. D'après Mustafa Suleyman, « l'IA est une nouvelle espèce numérique, la vague de création la plus rapide et la plus importante jamais observée ».Il pense que l'humanité finira par considérer les agents d'IA comme des « compagnons numériques » ou de « nouveaux partenaires », plutôt que comme un simple outil. Il a ajouté que « l'IA sera dotée d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle et les compagnons numériques seront gentils, solidaires, empathiques ».Bill Gates précise qu'il n'a pas choisi le thème commun des quatre ouvrages de manière intentionnelle : « ce n'était pas un thème intentionnel, mais je n'ai pas été surprise de le voir émerger. Il est naturel d'essayer de comprendre les choses en période de changement rapide, comme celle que nous vivons actuellement ».Source : Bill Gates Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des ouvrages recommandés par Bill Gates ?Avez-vous déjà lu l'un de ces ouvrages ? Si oui, quelles leçons en tirez-vous ?Que pensez-vous des déclarations controversées de Bill Gates sur l'impact de l'IA ?Que pensez-vous des conclusions tirées par l'auteur du livre « The Anxious Generation » ?Quid des conclusions tirées par Mustafa Suleyman dans « The Coming Wave » ? Sont-elles pertinentes ?