Chers Président Johnson et Leader Jeffries :



Nous, les coprésidents du groupe de travail bipartisan sur l'intelligence artificielle, vous soumettons les principales conclusions de ce rapport. Bien que l'intelligence artificielle (IA) ne soit pas un concept nouveau, les progrès technologiques époustouflants de ces dernières années ont fait de l'IA l'objet d'une attention particulière.



L'IA a un potentiel énorme pour transformer la société et notre économie pour le mieux et pour relever des défis nationaux complexes. De l'optimisation de la fabrication à la mise au point de traitements pour des maladies graves, l'IA peut considérablement stimuler la productivité et nous permettre d'atteindre nos objectifs plus rapidement et de manière plus rentable. Néanmoins, nous reconnaissons également que l'IA peut être utilisée à mauvais escient et entraîner divers types de dommages.



Ce rapport met en évidence le leadership des États-Unis dans leur approche de l'innovation responsable en matière d'IA, tout en envisageant des garde-fous qui pourraient être appropriés pour protéger la nation contre les menaces actuelles et émergentes. Vous avez chargé vingt-quatre membres, douze républicains et douze démocrates, d'élaborer une vision américaine de l'adoption, de l'innovation et de la gouvernance de l'IA. Le groupe de travail sur l'IA a recueilli des informations sur les principales questions liées à l'IA auprès d'experts de l'industrie, du gouvernement, de la société civile et du monde universitaire afin de formuler 66 conclusions clés et 85 recommandations. En résumé, ce rapport présente une approche ciblée qui concilie la nécessité de promouvoir une innovation dynamique en matière d'IA tout en protégeant les Américains des dommages potentiels, alors que nous entrons dans une ère d'adoption généralisée de l'IA.



Nous vous remercions d'avoir créé la task force sur l'IA et nous sommes impatients de voir ce rapport éclairer les futures décisions politiques du Congrès. l'élaboration des politiques futures du Congrès. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

L’avenir de la politique IA sous Trump : Optimisme et incertitudes

Intelligence artificielle et inégalités : un rapport qui soulève des questions essentielles

Le groupe insiste sur une réglementation équilibrée qui protège les citoyens tout en favorisant l'innovation. Bien que salué par certains groupes comme l'ACLU, d'autres, comme le LCCRUL, demandent des mesures plus concrètes pour éviter d'exacerber les inégalités. Le rapport appelle à une collaboration étroite entre le Congrès, l'exécutif et les parties prenantes pour mettre en œuvre ces recommandations, bien que leur adoption reste incertaine sous l'administration Trump.Le rapport, fruit de dix mois de travail du groupe de travail en collaboration avec des dirigeants d’entreprise, des fonctionnaires, des experts techniques, des universitaires et des juristes, aborde un large éventail de sujets. Il analyse l’utilisation de l’IA par le gouvernement, soulignant la nécessité de prudence dans l’usage des algorithmes pour appuyer les décisions et recommande l’élaboration de normes spécifiques en matière d’IA. Par ailleurs, il insiste sur l’importance d’investir dans la formation en IA pour pallier le déficit de talents indispensables à la recherche, au développement et au déploiement des applications d’IA.Le groupe propose également de clarifier les lois sur la propriété intellectuelle afin de relever les défis posés par l’IA générative dans le domaine créatif, de lutter contre les contrefaçons générées par l’IA et de mettre en place des méthodes pour authentifier les contenus. Il appelle le Congrès à adopter des lois sur la protection de la vie privée qui soient à la fois universelles et technologiquement neutres, tout en soutenant le ministère de la Défense dans le développement d’une IA responsable. En outre, il recommande l’établissement de normes de recherche et l’octroi de ressources aux petites entreprises pour leur permettre d’intégrer efficacement les technologies de l’IA.Le rapport identifie la santé, l’agriculture et les services financiers comme des secteurs où l’IA pourrait avoir un impact significatif dans les années à venir, tout en soulignant la nécessité d’orienter ces développements pour maximiser les bénéfices pour les agriculteurs, les patients et les consommateurs.Concernant les risques, le rapport alerte sur l’utilisation potentielle des modèles d’IA ouverts par des acteurs malveillants, tout en déconseillant de restreindre leur développement en l’absence de preuves suffisantes. Sur le plan des droits civils et des libertés, il met en garde contre l’utilisation abusive de l’IA par les gouvernements et les forces de l’ordre, rappelant que les décisions basées sur des résultats inexacts pourraient compromettre les droits constitutionnels des citoyens.Pour y remédier, le rapport préconise que les agences identifient et évitent les discriminations liées à l’IA et propose de créer des normes ainsi que des procédures d’évaluation visant à limiter les erreurs dans les décisions impliquant des systèmes d’IA.Il est difficile de prévoir avec certitude les intentions de la future administration du président élu Donald Trump en matière de politique sur l'IA. Cependant, Jay Obernolte, président du groupe de travail, semble optimiste quant à leur volonté de considérer les recommandations formulées. Lors d'une conférence de presse, il a mentionné une récente rencontre avec l'équipe de transition technologique de Trump et une réunion prévue avec le "tsar de l'IA" dans l'après-midi.« Ce rapport n’est pas une conclusion définitive, mais le début d’une conversation. Son efficacité dépendra de la mise en œuvre de nos recommandations par les futurs Congrès », a déclaré Obernolte, soulignant l’importance d’une collaboration entre la Chambre des représentants, le Sénat et la Maison Blanche pour relever ces défis ensemble. Obernolte a également exprimé sa satisfaction face à la nomination de David Sacks, entrepreneur et investisseur technologique, comme "tsar de l’IA", y voyant un signe d’intérêt sérieux de la part de l’administration entrante.« Nous espérons que ce rapport offre une approche réfléchie et équilibrée, permettant de protéger les Américains des dangers potentiels de l'IA tout en encourageant l’innovation », a-t-il conclu.Le rapport du groupe de travail bipartisan sur l'intelligence artificielle (IA) du Congrès américain est une initiative ambitieuse qui illustre l'importance croissante de l'IA dans les politiques publiques. En abordant des sujets variés, tels que l'éducation, la propriété intellectuelle et la régulation des technologies émergentes, il démontre une volonté de traiter l'IA comme un enjeu stratégique national. Cette approche est cruciale pour garantir la compétitivité des États-Unis dans un contexte mondial où les avancées en IA jouent un rôle déterminant dans les économies et les sociétés.Cependant, le rapport pèche par un certain manque de concrétude. Si les 89 recommandations proposées offrent une base de réflexion, elles manquent parfois de spécificité pour permettre une mise en œuvre rapide et efficace. Par exemple, les suggestions relatives à la régulation des biais algorithmiques ou à la protection de la vie privée nécessiteraient des directives plus détaillées pour garantir leur efficacité. Cette imprécision risque de diluer l’impact du rapport, surtout dans un environnement législatif où les priorités politiques évoluent rapidement.En outre, la question de l'équité sociale demeure un point sensible. Bien que le rapport reconnaisse les risques d'exacerbation des inégalités par l'IA, les critiques, notamment celles du Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law (LCCRUL), mettent en évidence l'absence de mesures concrètes pour éviter que certaines communautés ne soient davantage marginalisées. La simple reconnaissance des dangers ne suffit pas ; des politiques spécifiques doivent être élaborées pour garantir que l'IA serve véritablement l'intérêt public.Enfin, l’incertitude concernant l’adoption de ces recommandations par l’administration Trump reflète une réalité politique complexe. Bien que le rapport insiste sur la nécessité d’une collaboration entre le Congrès, l’exécutif et les parties prenantes, la mise en œuvre dépendra de la volonté politique des acteurs concernés. Il reste à espérer que ce document ne soit pas relégué au rang de simple exercice académique, mais qu’il serve de fondation pour des actions concrètes et durables dans le domaine de l’IA.Source : Bipartisan House Task Force Report on AI Les conclusions de ce rapport sont-elles pertinentes ?Les recommandations du groupe de travail sont-elles suffisamment concrètes pour être mises en œuvre efficacement, ou risquent-elles de rester lettre morte dans un environnement législatif polarisé ?Le rapport prend-il suffisamment en compte les défis éthiques posés par l'utilisation de l'IA dans des domaines sensibles tels que la défense, la santé ou l'agriculture ?L'approche équilibrée proposée dans le rapport est-elle suffisamment robuste pour protéger les citoyens contre les dangers potentiels de l'IA tout en favorisant l'innovation, ou risque-t-elle de favoriser davantage les intérêts économiques au détriment des droits civils ?