Les progrès de xAI s'accélèrent rapidement.



Nous avons clôturé notre cycle de financement de série C de 6 milliards de dollars avec la participation d'investisseurs clés tels que A16Z, Blackrock, Fidelity Management & Research Company, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners et Vy Capital, pour ne citer qu'eux. Les investisseurs stratégiques NVIDIA et AMD ont également participé et continuent de soutenir xAI dans l'extension rapide de son infrastructure.



Depuis l'annonce de la série B en mai 2024, xAI a fait des progrès techniques significatifs et a expédié une multitude d'initiatives clés, notamment :



Colossus, xAI a établi un avantage matériel décisif avec le plus grand supercalculateur d'IA au monde en utilisant un design de référence NVIDIA full stack avec 100 000 GPU NVIDIA Hopper. Par rapport aux délais habituels de plusieurs années de l'industrie, Colossus a été entièrement opérationnel en 122 jours et a commencé à exécuter des charges de travail 19 jours seulement après la livraison des premiers serveurs. Bientôt, xAI doublera la taille de Colossus pour atteindre un total de 200 000 GPU NVIDIA Hopper, en utilisant la plate-forme de réseau Ethernet NVIDIA Spectrum-X.





Grok 2, notre modèle de langage d'avant-garde doté de capacités de raisonnement de pointe.





L'API xAI, qui donne aux développeurs un accès programmatique à nos modèles de base, est construite sur une nouvelle pile technologique sur mesure qui permet des déploiements d'inférence multirégionaux pour un accès à faible latence dans le monde entier.





Aurora, le modèle de génération d'images autorégressif propriétaire de xAI pour Grok, améliore les capacités de compréhension, d'édition et de génération multimodales.





Grok sur X, qui exploite la plateforme X pour comprendre ce qui se passe dans le monde en temps réel. Nous avons récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience X, comme la recherche sur le web, les citations et notre récent générateur d'images, Aurora

Le modèle le plus puissant de xAI, Grok 3, est actuellement en formation et nous nous concentrons maintenant sur le lancement de nouveaux produits innovants pour le grand public et les entreprises qui exploiteront la puissance de Grok, Colossus et X pour transformer la façon dont nous vivons, travaillons et jouons.



Les fonds provenant de ce tour de table seront utilisés pour accélérer notre infrastructure de pointe, lancer des produits révolutionnaires qui seront utilisés par des milliards de personnes, et accélérer la recherche et le développement de technologies futures permettant à l'entreprise d'accomplir sa mission, qui est de comprendre la véritable nature de l'univers.



xAI se concentre principalement sur le développement de systèmes d'IA avancés qui sont véridiques, compétents et maximalement bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité.



xAI recrute activement et recherche des personnes prêtes à rejoindre une équipe d'élite dotée d'une densité de talents très élevée et désireuse d'avoir un impact transformationnel sur l'avenir de l'humanité. Les personnes intéressées peuvent postuler dès aujourd'hui. Les progrès de xAI s'accélèrent rapidement.Nous avons clôturé notre cycle de financement de série C de 6 milliards de dollars avec la participation d'investisseurs clés tels que A16Z, Blackrock, Fidelity Management & Research Company, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners et Vy Capital, pour ne citer qu'eux. Les investisseurs stratégiques NVIDIA et AMD ont également participé et continuent de soutenir xAI dans l'extension rapide de son infrastructure.Depuis l'annonce de la série B en mai 2024, xAI a fait des progrès techniques significatifs et a expédié une multitude d'initiatives clés, notamment :Le modèle le plus puissant de xAI, Grok 3, est actuellement en formation et nous nous concentrons maintenant sur le lancement de nouveaux produits innovants pour le grand public et les entreprises qui exploiteront la puissance de Grok, Colossus et X pour transformer la façon dont nous vivons, travaillons et jouons.Les fonds provenant de ce tour de table seront utilisés pour accélérer notre infrastructure de pointe, lancer des produits révolutionnaires qui seront utilisés par des milliards de personnes, et accélérer la recherche et le développement de technologies futures permettant à l'entreprise d'accomplir sa mission, qui est de comprendre la véritable nature de l'univers.xAI se concentre principalement sur le développement de systèmes d'IA avancés qui sont véridiques, compétents et maximalement bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité.xAI recrute activement et recherche des personnes prêtes à rejoindre une équipe d'élite dotée d'une densité de talents très élevée et désireuse d'avoir un impact transformationnel sur l'avenir de l'humanité. Les personnes intéressées peuvent postuler dès aujourd'hui.

Cette année 2024 a été marquée par une course effrénée à l'IA où les startups et les sociétés développant l'IA ont annoncé à tour de rôle les levées de fonds. Récemment, c'est l'entreprise xAI d'Elon Musk qui a levé 6 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de table de série C. Pour cette levée, l'entreprise a annoncé la participation d'Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD et d'autres.Kingdom Holdings, la société holding du conglomérat saoudien, a investi environ 400 millions de dollars dans ce tour de table, selon une déclaration publique. La déclaration révèle également que xAI est désormais évaluée à 45 milliards de dollars, soit près du double de son évaluation précédente. Les nouvelles liquidités portent à 12 milliards de dollars le total des fonds levés par xAI, qui s'ajoutent à la tranche de 6 milliards de dollars levée par xAI en mai. Selon le Financial Times, seuls les investisseurs ayant soutenu xAI lors de sa précédente levée de fonds ont été autorisés à participer à celle-ci. Les investisseurs qui ont participé au financement de l'acquisition de Twitter par Musk auraient eu accès à 25 % des actions de xAI.", a déclaré xAI dans un communiqué. "Elon Musk a créé xAI en 2023. Peu après, la société a lancé Grok, un modèle d'IA générative qui alimente désormais un certain nombre de fonctionnalités sur la plateforme X, y compris un chatbot accessible aux abonnés X Premium et aux utilisateurs gratuits dans certaines régions.Grok a ce que Musk a décrit comme "" : une volonté de répondre à des "". Si on lui demande d'être vulgaire, par exemple, Grok se pliera volontiers à l'exercice, crachant des jurons et un langage coloré que vous n'entendrez pas de la part de ChatGPT.Musk s'est moqué de ChatGPT et d'autres systèmes d'IA parce qu'ils sont trop "" et "", bien que Grok ne soit pas disposé à franchir certaines limites et à s'aventurer sur des sujets politiques. Il a également qualifié Grok de "" et de moins partial que les modèles concurrents, bien qu'il existe des preuves suggérant que Grok penche vers la gauche.Au cours de l'année écoulée, Grok s'est de plus en plus intégré à X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter. Lors de son lancement, Grok n'était accessible qu'aux utilisateurs de X, et aux développeurs suffisamment compétents pour faire fonctionner l'édition "". Grâce à une intégration avec le modèle interne de génération d'images de xAI, Aurora, Grok peut générer des images sur X. Le modèle peut également analyser les images et résumer les actualités et les tendances.Les rapports indiquent que Grok pourrait gérer encore plus de fonctions X à l'avenir, de l'amélioration des capacités de recherche de X et des biographies de compte à l'aide de l'analyse des messages et des paramètres de réponse. X s'est récemment doté d'un "" conçu pour aider les utilisateurs à découvrir un "" et à approfondir les discussions en cours et les événements en temps réel.xAI s'efforce de rattraper des concurrents redoutables comme OpenAI et Anthropic dans la course à l'IA générative. L'entreprise a lancé une API en octobre, permettant aux clients d'intégrer Grok dans des applications, des plateformes et des services tiers. Elle vient également de lancer une application iOS Grok autonome auprès d'un public test.Mais selon différents rapports, l'IA d'Elon Musk ne dispose pas de "" qui empêcheraient les utilisateurs de créer des "", notamment pour le contexte des élections américaines lors de l'étude. Les chercheurs ont constaté que Grok n'a rejeté aucune des 60 invites textuelles douteuses et a généré des images pouvant provoquer des discours de haine et de la désinformation en ligne. L'enquête avait même conclu que Grok AI est un désastre pour la démocratie Outre la levée de fonds, Elon Musk a affirmé que la concurrence dans le domaine de l'IA n'a pas été équitable.Dans un procès intenté à OpenAI et à Microsoft, proche collaborateur d'OpenAI, les avocats de Musk accusent OpenAI de "" comme xAI en "". Selon l'avocat de Musk, OpenAI bénéficie aussi injustement de l'infrastructure et de l'expertise de Microsoft dans ce que les avocats décrivent comme une "".Pourtant, Musk affirme souvent que les données de la plateforme X donnent à xAI une longueur d'avance sur ses rivaux. Le mois dernier, X a modifié sa politique de confidentialité pour permettre à des tiers, y compris xAI, d'entraîner des modèles sur les messages de X. Musk, il convient de le souligner, est un expert en la matière.Il convient de noter que Musk était l'un des premiers fondateurs d'OpenAI et qu'il a quitté l'entreprise en 2018 après des désaccords sur sa direction. Il a affirmé dans de précédents procès qu'OpenAI avait profité de son implication précoce tout en reniant son engagement à but non lucratif de mettre les fruits de sa recherche en IA à la disposition de tous.OpenAI, sans surprise, n'est pas d'accord avec l'interprétation des événements faite par Musk. Dans un communiqué de presse publié à la mi-décembre, l'entreprise a qualifié le procès de Musk de trompeur, de sans fondement et de cas d'aigreur.Voici le communiqué de xAI concernant la levée de fonds :Pensez-vous que cette levée de fonds est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?