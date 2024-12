L'expérience de Sam Altman, PDG d'OpenAI, sur le revenu de base universel révèle les avantages et les limites de la lutte contre les pertes d'emplois dues à l'IA

Étude sur le RBU : il présente des avantages sans être une solution miracle

Les bénéfices observés

Les limites et controverses

Altman envisage déjà une alternative au revenu de base universel

Envoyé par Sam Altman Envoyé par Maintenant que nous voyons certaines des façons dont l'IA se développe, je me demande s'il n'y a pas de meilleures choses à faire que la conceptualisation traditionnelle de l'UBI (Revenu de base universel). Par exemple, je me demande si l'avenir ne ressemble pas plus à un calcul de base universel qu'à un revenu de base universel. Si tout le monde obtient une part de calcul GPT 7 qu'il peut utiliser, revendre ou donner à quelqu'un pour la recherche sur le cancer. Mais ce que vous obtenez, ce ne sont pas des dollars. Vous possédez une partie de la productivité.

Un modèle pour l’avenir ?

En novembre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT. Ce printemps, la société a dévoilé GPT-4, un programme d'IA encore plus puissant qui peut faire des choses comme expliquer pourquoi une blague est drôle ou planifier un repas en scannant une photo de l'intérieur du réfrigérateur de quelqu'un. Pendant ce temps, d'autres grandes entreprises technologiques comme Google et Meta se précipitent pour rattraper leur retard, déclenchant une soi-disant « course aux armements de l'IA » et, avec elle, la terreur que beaucoup d'entre nous, les humains, seront très rapidement jugés trop inefficaces pour être gardés au sein des entreprises.Par le passé, la technologie affectait les travailleurs peu qualifiés et à faible revenu qui se formaient par la suite pour occuper des emplois mieux rémunérés. Pourtant, une étude de Goldman Sachs indique que les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle pourraient conduire à l'automatisation d'un quart du travail effectué aux États-Unis et dans la zone euro , exposant l'équivalent de 300 millions de travailleurs à temps plein dans les grandes économies à l'automatisation. Les avocats et le personnel administratif seraient parmi ceux qui risquent le plus d'être licenciés.La solution de Sam Altman à ce problème est le revenu de base universel (RBU), un revenu versé régulièrement par le gouvernement à un niveau uniforme à chaque adulte, quel que soit son statut d’emploi, son revenu ou sa richesse, pour fournir un filet de sécurité. « [...] une société qui n'offre pas suffisamment d'égalité des chances pour que chacun progresse n'est pas une société qui durera », a écrit Altman dans un billet de blog en 2021. « La politique fiscale telle que nous l'avons connue sera encore moins capable de lutter contre les inégalités à l'avenir », a-t-il poursuivi. « Bien que les gens aient toujours des emplois, bon nombre de ces emplois ne créeront pas beaucoup de valeur économique dans la façon dont nous pensons à la valeur aujourd'hui ».Il a proposé qu'à l'avenir - une fois que l'IA « produirait la plupart des biens et services de base dans le monde » - un fonds pourrait être créé en taxant la terre et le capital plutôt que le travail. Les dividendes de ce fonds pourraient être distribués à chaque individu pour qu'il les utilise à sa guise - « pour une meilleure éducation, des soins de santé, un logement, la création d'une entreprise, peu importe », a écrit Altman.Le RBU assurerait donc la sécurité du revenu tout en créant des incitations à quitter les emplois mal rémunérés pour des options plus risquées mais potentiellement plus lucratives, comme le travail indépendant, l’entrepreneuriat ou la formation continue. Le climat d’innovation qui en résulte réduit la dépendance aux bas salaires et le besoin de concurrencer la technologie. Avec un revenu garanti qui ne dépend pas de la recherche d’emploi, les travailleurs ne prendront un emploi que s’ils le trouvent attrayant, ce qui diminue le déclassement et améliore leur pouvoir de négociation.Pour Sam Altman, le revenu de base universel (RBU) pourrait être le meilleur, voire le seul, moyen de résoudre le problème des pertes d'emplois dues à l'IA. Le PDG d'OpenAI a soutenu une étude de trois ans visant à examiner la viabilité d'un tel programme, et le chercheur principal a révélé les dernières conclusions : le RBU présente des avantages, mais ce n'est pas une solution miracle.L'impact de l'IA générative sur le marché de l'emploi est bien documenté. Altman, patron d'OpenAI, fabricant de ChatGPT, a déclaré qu'en 2016, il a commencé à prendre conscience des effets que l'IA avancée pourrait avoir sur la société, en particulier sur l'emploi, et qu'il a mené une expérience visant à montrer que l'UBI pourrait neutraliser certains de ces problèmes. Ce programme a donné à 1 000 personnes 1 000 dollars par mois, tandis qu'un groupe de contrôle de 2 000 personnes a reçu 50 dollars par mois.La plupart des programmes de RBU prévoient des versements récurrents aux adultes, indépendamment de leurs revenus ou de leur situation professionnelle. Le programme soutenu par Altman s'est concentré sur l'octroi de paiements aux adultes à faibles revenus.Le coût total de l'étude s'est élevé à 60 millions de dollars. Altman aurait contribué au projet à hauteur de 14 millions de dollars sur ses propres deniers et de 10 millions de dollars par l'intermédiaire d'OpenAI.Elizabeth Rhodes, directrice de recherche pour le projet de revenu de base chez Open Research, a déclaré à Business Insider que si les paiements de revenu de base sont bénéfiques à bien des égards, ces programmes présentent également des « limites évidentes ».Les premières conclusions du projet ont été publiées en juillet . La plupart des personnes n'ont augmenté leurs dépenses que pour les besoins de base, tels que l'alimentation, le logement et le transport. Les bénéficiaires étaient également plus susceptibles de se rendre à l'hôpital, de consulter un spécialiste, d'aller chez le dentiste et de réduire leur consommation excessive d'alcool et de drogues, bien que les chercheurs aient noté qu'il n'y avait pas de preuve directe d'un meilleur accès aux soins de santé ou d'une amélioration de la santé physique et mentale. Pour de nombreux participants, « les 1 000 dollars supplémentaires par mois pourraient ne pas suffire à surmonter les obstacles systémiques plus importants à l'accès aux soins de santé et à réduire les disparités en matière de santé ».Il est intéressant de noter que les bénéficiaires ont été plus sélectifs dans le choix de leur travail : certains ont opté pour des emplois moins bien rémunérés afin de bénéficier d'une plus grande indépendance ou d'avoir la possibilité d'entrer dans un certain secteur. Ils sont également plus enclins à créer leur propre entreprise.Les derniers résultats publiés ce mois-ci montrent que les bénéficiaires apprécient davantage le travail après avoir reçu des paiements mensuels, ce qui remet en question la croyance de longue date selon laquelle le revenu universel garanti empêcherait les gens de travailler. Le stress, la détresse mentale et l'insécurité alimentaire ont également diminué au cours de la première année, bien que les effets se soient estompés au cours des deuxième et troisième années du programme.« La pauvreté et l'insécurité économique sont des problèmes incroyablement difficiles à résoudre », a déclaré Rhodes. « Les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent sont très nuancés. Le projet m'a conforté dans l'idée qu'il s'agit de problèmes très difficiles et qu'il n'existe peut-être pas de solution unique ».Les résultats préliminaires de l’expérience montrent plusieurs effets positifs. Les participants ont rapporté une réduction du stress financier, ce qui a permis à certains de poursuivre des formations, de créer de petites entreprises ou de consacrer plus de temps à leur famille. L’amélioration du bien-être mental et physique constitue également un point notable, démontrant l’impact potentiel d’un revenu garanti sur la qualité de vie.Par ailleurs, l’allocation a favorisé une plus grande résilience face aux imprévus économiques. Cette sécurité financière a permis à des individus de prendre des risques mesurés, comme changer de carrière ou investir dans des projets à long terme, sans craindre une instabilité immédiate.Cependant, cette expérience n’est pas exempte de critiques et de défis. D’une part, la viabilité financière d’un revenu universel reste une question complexe. Comment les gouvernements peuvent-ils financer un tel programme à grande échelle sans creuser les déficits budgétaires ni augmenter de manière excessive les impôts ? De plus, certains sceptiques craignent que le RUB ne désincite les individus à travailler, bien que les données actuelles ne confirment pas cette hypothèse de manière concluante.D’autre part, les critiques soulignent que le revenu universel, en lui-même, ne suffit pas à résoudre les problèmes structurels sous-jacents, comme le manque d’accès à l’éducation ou les inégalités d’opportunités. Les effets à long terme sur les dynamiques économiques, notamment la consommation et l’inflation, restent également incertains.En mai, Altman a déclaré que le RBU pourrait être supplanté par ce qu'il appelle l'informatique universelle de base Geoffrey Hinton, l'un des parrains de l'IA, est l'un des nombreux grands noms du monde de la technologie qui soutiennent le RBU. Selon lui, ces programmes sont une nécessité face aux pertes d'emplois liées à l'IA. Dario Amodei, PDG de la startup d'IA Anthropic, pense quant à lui que le RBU ne suffira pas à résoudre le problème.L’expérience menée par Sam Altman met en lumière le potentiel transformateur du RUB, mais elle illustre également ses limites dans un contexte économique complexe. Bien qu’il ne constitue pas une solution miracle, le RUB pourrait jouer un rôle clé dans un éventail de politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’automatisation.Alors que l’IA continue de redéfinir les contours de l’emploi, des initiatives comme celle-ci offrent des enseignements précieux. Elles rappellent que l’innovation technologique doit s’accompagner de solutions inclusives et durables pour garantir que les bénéfices de cette révolution profitent au plus grand nombre, et non à une élite restreinte.En définitive, le débat autour du RUB et de l’automatisation ne fait que commencer. Il repose sur une question fondamentale : comment construire une société où l’essor de la technologie sert de levier pour l’épanouissement humain plutôt que de facteur d’exclusion économique ?Source : OpenResearch Lab Que pensez-vous du revenu universel de base ? Une solution face aux impacts de l'IA sur l'emploi ? Dans quelle mesure ? Qui devrait le financer et comment ?Les résultats observés dans cette expérience sont-ils généralisables à des populations plus larges et à des contextes économiques différents ?Comment évaluer l’impact à long terme d’un tel dispositif sur le marché de l’emploi et les dynamiques d’offre et de demande ?Le revenu universel est-il une réponse suffisante face à la destruction des emplois ou faudrait-il également investir massivement dans la reconversion professionnelle et l’éducation ?Dans quelle mesure les entreprises qui profitent le plus de l’automatisation devraient-elles être responsabilisées pour contribuer au financement de mesures comme le RUB ?La disparition de certains emplois peut-elle être compensée par la création de nouveaux métiers liés à l’IA et à la technologie, rendant ainsi le RUB moins indispensable ?