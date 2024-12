Aujourd'hui, nous sommes ravis de rejoindre officiellement l'équipe de NVIDIA. Cela marque la fin d'un chapitre extraordinaire dans le parcours de Run:ai et le début d'un nouveau chapitre passionnant dans une nouvelle maison.En tant que membre de NVIDIA, nous sommes impatients de nous appuyer sur les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, d'élargir notre équipe talentueuse et de développer nos produits et notre présence sur le marché. Même si nos couleurs passent du rose au vert, notre engagement envers nos clients, nos partenaires et l'ensemble de l'écosystème de l'IA reste inébranlable.Nous continuerons à aider nos clients à tirer le meilleur parti de leur infrastructure d'IA et à offrir à l'écosystème un maximum de flexibilité, d'efficacité et d'utilisation pour les systèmes GPU, où qu'ils se trouvent : Sur site, dans le cloud grâce à des solutions natives, ou sur NVIDIA DGX Cloud, conçu conjointement avec les principaux CSP.Fidèles à notre philosophie de plate-forme ouverte, en tant que membre de NVIDIA, nous continuerons à donner aux équipes d'IA la liberté de choisir les outils, les plates-formes et les cadres qui répondent le mieux à leurs besoins. Nous continuerons à renforcer nos partenariats et à travailler avec l'écosystème pour proposer une grande variété de solutions d'IA et de choix de plates-formes.En outre, nous prévoyons d'ouvrir le logiciel Run:ai afin d'aider la communauté à construire une meilleure IA, plus rapidement. Alors que Run:ai ne prend actuellement en charge que les GPU NVIDIA, l'open source du logiciel lui permettra d'étendre sa disponibilité à l'ensemble de l'écosystème de l'IA.Lorsque nous avons fondé Run:ai en 2018, notre objectif était clair : être une force motrice dans la révolution de l'IA et donner aux organisations les moyens de libérer tout le potentiel de leur infrastructure d'IA. Au fil des ans, notre équipe de classe mondiale a franchi des étapes dont nous ne pouvions que rêver à l'époque. Ensemble, nous avons mis au point une technologie innovante, un produit extraordinaire et un moteur de commercialisation incroyable.Nous avons aidé nos clients à orchestrer leur infrastructure d'IA, à accroître l'efficacité et l'utilisation, et à stimuler la productivité de leurs équipes d'IA. En cours de route, nous avons favorisé des collaborations significatives à travers l'écosystème, contribuant à l'avancement de l'ensemble du domaine.Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée, maintenant que nous faisons partie de NVIDIA. L'IA et l'informatique accélérée transforment le monde à un rythme sans précédent, et nous pensons que ce n'est que le début. Les GPU et l'infrastructure de l'IA resteront à l'avant-garde de ces innovations transformatrices et le fait de rejoindre NVIDIA nous offre une opportunité extraordinaire de poursuivre une mission commune pour aider l'humanité à résoudre les plus grands défis du monde.Nous sommes profondément reconnaissants envers notre équipe, nos investisseurs, nos clients et nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce voyage. Construire Run:ai a été une expérience vraiment incroyable, et nous sommes impatients de découvrir ce qui nous attend dans ce nouveau chapitre.