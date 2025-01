Nouvelles technologies et religion

Un sujet abordé par le pape François à plusieurs reprises

Certaines églises ont déjà commencé à intégrer subtilement l'IA dans leurs services et leurs sites web

Des voix s'élèvent contre cet usage

Pour les membres de sa synagogue, la voix diffusée par les haut-parleurs de la Congrégation Emanu El de Houston ressemblait à celle du rabbin Josh Fixler.Sur le même rythme régulier auquel sa congrégation s'est habituée, la voix a prononcé un sermon sur ce que signifie être un voisin à l'ère de l'intelligence artificielle. Puis le rabbin Fixler est monté lui-même sur la bimah.« Le son que vous avez entendu il y a quelques instants a pu ressembler à des mots que j'ai prononcé », a-t-il déclaré, « mais ce n'était pas le cas ».L'enregistrement a été créé par ce que le rabbin Fixler a appelé « Rabbi Bot », un chatbot d'intelligence artificielle formé à partir de ses anciens sermons. Le chatbot, créé avec l'aide d'un data scientist, a rédigé le sermon et l'a même prononcé avec une version IA de sa voix. Pendant le reste de l'office, le rabbin Fixler a posé par intermittence des questions à Rabbi Bot à haute voix, auxquelles il répondait rapidement.Le rabbin Fixler fait partie d'un nombre croissant de responsables religieux qui expérimentent l'IA dans le cadre de leur travail, ce qui a donné naissance à un secteur d'entreprises technologiques à vocation religieuse qui proposent des outils d'IA, qu'il s'agisse d'assistants capables d'effectuer des recherches théologiques ou de chatbots qui peuvent aider à rédiger des sermons.Le rabbin Josh Fixler, de la Congrégation Emanu El à Houston, a travaillé avec un spécialiste des données pour créer son « Rabbi Bot » expérimental.Des centaines de personnes ont assisté à un sermon généré par ChatGPT dans l’église Saint-Paul de la ville bavaroise de Fuerth qui était pleine à craquer. Le chatbot, personnifié par un avatar d’un homme noir barbu apparaissant sur un écran géant au-dessus de l’hôtel, a demandé aux croyants de se lever des bancs pour louer le seigneur. Celui-ci a ensuite commencé à prêcher aux plus de 300 personnes présentes pour ce service luthérien expérimental.Jay Cooper, pasteur à Austin, Texas, a utilisé ChatGPT d'OpenAI pour générer un service entier pour son église en tant qu'expérience en 2023. Pour attirer les curieux, il a posté des affiches de robots et le service a attiré de nouveaux participants (des « joueurs », selon ses déclarations) qui n'étaient jamais venus dans sa congrégation auparavant.Le thème qu'il a donné à ChatGPT pour générer les différentes parties du service était le suivant : « Comment reconnaître la vérité dans un monde où l'intelligence artificielle brouille la vérité ? » ChatGPT a proposé un message de bienvenue, un sermon, un programme pour les enfants et même une chanson en quatre versets, qui a été le plus grand succès du groupe, selon Cooper.Depuis, Cooper n'a pas utilisé la technologie pour rédiger ses sermons, préférant s'inspirer de ses propres expériences. Mais la présence de l'IA dans les espaces confessionnels pose, selon lui, une question plus large : Dieu peut-il parler par l'intermédiaire de l'IA ?« C'est une question que beaucoup de chrétiens en ligne n'aiment pas du tout parce qu'elle suscite des craintes », a déclaré Cooper. « C'est peut-être à juste titre. Mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée ».Mais les questions éthiques liées à l'utilisation de l'IA générative pour des tâches religieuses se sont compliquées au fur et à mesure que la technologie s'est améliorée, affirment les responsables religieux. Si la plupart reconnaissent que l'utilisation de l'IA pour des tâches telles que la recherche ou le marketing est acceptable, d'autres utilisations de la technologie, comme la rédaction de sermons, sont considérées par certains comme un pas trop loin.L'impact de l'intelligence artificielle sur la religion et l'éthique a été un sujet abordé par le pape François à plusieurs reprises, bien qu'il n'ait pas directement abordé la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la rédaction des sermons.Notre humanité « nous permet de regarder les choses avec les yeux de Dieu, de voir les liens, les situations, les événements et de découvrir leur véritable signification », a déclaré le pape dans un message au début de l'année dernière. « Sans cette sagesse, la vie devient fade ».Il a ajouté : « Une telle sagesse ne peut être recherchée dans les machines ».Phil EuBank, pasteur à la Menlo Church de Menlo Park, en Californie, a comparé l'IA à un « bras bionique » qui pourrait donner un coup de fouet à son travail. Mais lorsqu'il s'agit de rédiger des sermons, « il y a ce territoire de l'Uncanny Valley », a-t-il dit, « où l'on peut être très proche, mais où être très proche peut être très bizarre ».Le rabbin Fixler est d'accord. Il s'est rappelé avoir été surpris lorsque le rabbin Bot lui a demandé d'inclure dans son sermon sur l'IA, une expérience unique, une phrase sur lui-même. « Tout comme la Torah nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, pouvons-nous également étendre cet amour et cette empathie aux entités d'IA que nous créons ? » a indiqué le rabbin BotLe chatbot du site web de(littéralement « la Maison du Père »), une église de Leesburg, en Floride, par exemple, semble offrir un service client standard. Parmi les questions qu'il recommande de poser : « À quelle heure se déroulent vos offices ? »La suggestion suivante est plus complexe.« Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ? »Le chatbot a été créé par Pastors.ai, une start-up fondée par Joe Suh, un entrepreneur technologique et un fidèle de l'église de EuBank dans la Silicon Valley.Après que l'un des pasteurs de longue date de Suh a quitté son église, il a eu l'idée de télécharger les enregistrements des sermons de ce pasteur sur ChatGPT. Suh aurait alors posé au chatbot des questions intimes sur sa foi. Il a transformé ce concept en entreprise.Les chatbots de Suh sont formés à partir des archives des sermons d'une église et des informations contenues dans son site web. Mais environ 95 % des personnes qui utilisent les chatbots leur posent des questions sur des sujets tels que les horaires de culte, plutôt que d'approfondir leur spiritualité, a déclaré Suh.« Je pense que cela finira par changer, mais pour l'instant, ce concept est peut-être un peu en avance sur son temps », a-t-il ajouté.Les détracteurs de l'utilisation de l'IA par les chefs religieux ont mis en avant le problème des hallucinations, c'est-à-dire des moments où les chatbots inventent des choses. Bien qu'inoffensifs dans certaines situations, les outils d'IA basés sur la foi qui fabriquent des textes religieux posent un sérieux problème. Dans le sermon du rabbin Bot, par exemple, l'IA a inventé une citation du philosophe juif Maïmonide qui aurait pu passer pour authentique aux yeux de l'auditeur occasionnel.Pour d'autres responsables religieux, la question de l'IA est plus simple : « Comment les auteurs de sermons peuvent-ils perfectionner leur art sans le faire entièrement eux-mêmes ? »« Je m'inquiète pour les pasteurs, d'une certaine manière, que cela ne les aide pas à développer leurs muscles de rédaction de sermons, alors que je pense que c'est de là que vient une grande partie de notre théologie et de nos sermons, d'années et d'années de prédication », a déclaré Thomas Costello, pasteur à New Hope Hawaii Kai, à Honolulu.Sources : Vatican , Josh FixlerL’IA peut-elle vraiment contribuer à une meilleure compréhension des textes sacrés, ou risque-t-elle de les appauvrir en les rendant trop "rationnels" ?Les fidèles accepteront-ils des sermons partiellement ou entièrement générés par une machine, ou cela nuira-t-il à la relation de confiance avec leurs leaders religieux ?L’utilisation de l’IA dans les pratiques religieuses est-elle un moyen de moderniser la spiritualité ou, au contraire, une menace pour ses fondements traditionnels ?