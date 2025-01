VLC a dépassé les 6 milliards d'installations et travaille sur des sous-titres hors ligne générés par l'IA

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds — VideoLAN (@videolan) January 8, 2025

VLC travaille sur des sous-titres hors ligne générés par l'IA alors qu'il dépasse les 6 milliards d'installations, la fonction de traduction en temps réel de l'IA peut potentiellement révolutionner les sous-titres de films et les conversations.Le lecteur multimédia VLC (anciennement VideoLAN Client et communément appelé simplement VLC) est un logiciel de lecture multimédia portable et multiplateforme, libre et open source, ainsi qu'un serveur de diffusion multimédia en continu développé par le projet VideoLAN. VLC est disponible pour les systèmes d'exploitation de bureau et les plateformes mobiles, telles qu'Android, iOS et iPadOS.Le lecteur vidéo VLC est très populaire sur tous les systèmes d'exploitation. Il a été installé 100 millions de fois sur le Play Store, et ce n'est rien comparé au nombre total de ses téléchargements, qui s'élève à 6 milliards, comme l'a révélé le CES. On peut dire que la planète entière aime le logiciel open-source de VLC. Même à l'ère du streaming, VLC se développe, ce qui témoigne de son utilité. Et quel meilleur moyen de prouver l'utilité de votre application que de révéler la génération locale de sous-titres par IA en temps réel ? C'est précisément ce que VLC a fait cette année au CES, de manière plutôt impressionnante.Si vous regardez la courte vidéo que VLC a publiée sur X (Twitter), Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN, montre sur le sol du CES 2025 comment VLC peut générer automatiquement des sous-titres et les traduire dans une autre langue en temps réel, en utilisant ce qui semble être une vidéo du célèbre discours de Ricky Gervais aux Golden Globes en 2020. Bien qu'il soit difficile de voir précisément ce qui est traduit dans la vidéo, VLC a publié quelques tweets supplémentaires présentant des traductions en hébreu et en allemand, ainsi qu'en français et en japonais.Il semble que cette présentation au CES ne soit qu'une preuve de concept, une démo pour montrer ce qui est possible, car aucune annonce n'a été faite quant à l'arrivée de cette fonctionnalité. Néanmoins, la traduction par l'IA de contenus vidéo pourrait être une aubaine, et pas seulement pour les entreprises qui dépensent de l'argent pour des traducteurs qui ne font pas toujours le meilleur travail.La traduction en temps réel pour les films et la télévision pourrait également apporter de nombreux avantages à la traduction en temps réel de conversations réelles entre humains, par exemple lors d'appels vidéo. Avec VLC qui prouve à quel point les traductions en temps réel sont possibles, nous ne sommes probablement plus très loin d'un avenir où les différences de langues ne seront plus un obstacle à la communication ou à la consommation de médias.Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?