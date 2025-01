Nvidia réagit aux restrictions à l'exportation de puces d'IA de Joe Biden, estimant qu'elles sont une menace directe à l'innovation et à la compétitivité des États-Unis

Un frein à l'innovation selon Nvidia

Un équilibre délicat pour les États-Unis

Déclaration de NVIDIA sur la règle malavisée de « diffusion de l'IA » de l'administration Biden

Un précédent aux conséquences incertaines

Conclusion

Depuis quelques années, les États-Unis sont engagés dans une guerre des puces avec la Chine. Washington a mis en place un ensemble de politiques strictes visant à restreindre les exportations d'équipements fabriqués sur le sol américain. Ces politiques ont mis à mal les ambitions de la Chine de se hisser au sommet dans le secteur des puces. Dans le même temps, les restrictions ont également impacté négativement les fabricants américains de semi-conducteurs.En octobre 2023, l'administration Biden a annoncé des mesures pour interrompre les livraisons à la Chine de puces d'intelligence artificielle (IA) plus avancées conçues par Nvidia et d'autres. Les mesures restreignent un plus large éventail de puces avancées et d'outils de fabrication de puces à un plus grand nombre de pays, dont l'Iran et la Russie, et placent les concepteurs de puces chinois Moore Thread et Biren Technology sur une liste noire.Puis vers la fin de l'année 2024, des rapports ont révélé que le gouvernement des États-Unis préparait des règles plus sévères qui restreindraient la vente de puces d'IA avancées dans certaines parties du monde afin de limiter la capacité de la Chine à y accéder. Ces nouvelles règles plafonneraient les expéditions de puces d'IA vers les pays alliés de la Chine, tandis que les alliés des États-Unis ne seront pas soumis à des restrictions.Un récent rapport vient confirmer ces nouvelles règles. Dans ses derniers jours à la Maison Blanche, l'administration Biden aurait prévu de nouvelles réglementations qui pourraient être annoncées vers mi-janvier 2025 afin de limiter davantage les exportations de puces d'IA par des entreprises comme Nvidia.L'administration Biden prévoit trois niveaux de limitation des puces : au premier niveau, les alliés des États-Unis conserveraient un accès illimité aux puces américaines ; au deuxième niveau, les adversaires ne pourraient pas importer de semi-conducteurs ; et au troisième niveau, la plupart des pays seraient soumis à des restrictions sur la puissance informatique totale qu'ils obtiendraient.Selon le rapport, les États-Unis restreindraient la vente de puces d'IA utilisées dans les centres de données, à la fois par pays et par entreprise. Il impliquerait de nouveaux plafonds sur les importations de puces d'IA par les États du Golfe et les pays d'Asie du Sud-Est et marquerait un dernier effort pour tenir les technologies avancées à l'écart de la Chine et de la Russie. L'idée est de permettre aux « pays amis » d'avoir un meilleur accès aux puces d'IA.Les entreprises des pays confrontés à des limites nationales pourraient obtenir un accès plus large « en acceptant un ensemble d'exigences de sécurité et de normes en matière de droits de l'homme du gouvernement américain », selon le rapport.En réponse, un porte-parole de Nvidia a déclaré « qu'une règle de dernière minute restreignant les exportations à la majeure partie du monde constituerait un changement majeur de politique qui ne réduirait pas le risque d'abus, mais menacerait la croissance économique et le leadership des États-Unis ». Les actions de Nvidia ont perdu plus de 1 % après la fermeture des marchés à la suite de ce rapport.L'entreprise affirme que les nouvelles règles risquent d'affaiblir sa position sur le marché mondial en entravant son accès à un marché crucial : la Chine, qui représente une part importante de ses revenus. Les puces d'IA de Nvidia, comme les modèles H100 et A100, sont essentielles pour des applications variées, allant de la recherche scientifique à l'automatisation industrielle en passant par le développement de l'IA générative.Jensen Huang, PDG de Nvidia, a souligné que ces restrictions pourraient ralentir la recherche et le développement (R&D) à l'échelle mondiale. « L'innovation ne peut prospérer dans un environnement cloisonné », a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur technologique dépend d'un marché global interconnecté pour rester compétitif.L'administration Biden justifie ces restrictions comme une mesure de sécurité nationale, visant à limiter l'accès de la Chine aux technologies pouvant renforcer ses capacités militaires. Toutefois, cette politique soulève des questions complexes quant à son impact économique à long terme.Certains analystes notent que l'approche pourrait provoquer des répercussions négatives pour l'ensemble de l'industrie technologique américaine, non seulement en termes de pertes de revenus, mais aussi en stimulant la Chine à accélérer ses efforts pour développer des alternatives domestiques. Cette situation pourrait in fine réduire l'influence américaine dans le domaine des semi-conducteurs.Ci-dessous les propos de Ned Finkle, vice-président des affaires gouvernementales chez NVIDIA :Pendant des décennies, le leadership dans les écosystèmes informatiques et logiciels a été la pierre angulaire de la force et de l'influence des États-Unis dans le monde. Le gouvernement fédéral s'est sagement abstenu de dicter la conception, la commercialisation et la vente d'ordinateurs et de logiciels grand public, moteurs essentiels de l'innovation et de la croissance économique.La première administration Trump a posé les bases de la force et du succès actuels de l'Amérique en matière d'IA, en favorisant un environnement dans lequel l'industrie américaine pouvait rivaliser et gagner sur le mérite sans compromettre la sécurité nationale. En conséquence, l'IA grand public est devenue une partie intégrante de chaque nouvelle application, stimulant la croissance économique, promouvant les intérêts des États-Unis et assurant le leadership américain dans les technologies de pointe.Aujourd'hui, des entreprises, des startups et des universités du monde entier utilisent l'IA pour faire progresser les soins de santé, l'agriculture, la fabrication, l'éducation et d'innombrables autres domaines, stimulant ainsi la croissance économique et libérant le potentiel des nations. Fondée sur la technologie américaine, l'adoption de l'IA dans le monde entier alimente la croissance et les opportunités pour les industries nationales et internationales.Ce progrès mondial est aujourd'hui menacé. L'administration Biden cherche maintenant à restreindre l'accès aux applications informatiques courantes avec sa règle sans précédent et malavisée de « diffusion de l'IA », qui menace de faire dérailler l'innovation et la croissance économique dans le monde entier.Dans les derniers jours de son mandat, l'administration Biden cherche à saper le leadership de l'Amérique avec un ensemble de réglementations de plus de 200 pages, rédigées en secret et sans examen législatif approprié. Ce vaste projet imposerait un contrôle bureaucratique sur la manière dont les semi-conducteurs, les ordinateurs, les systèmes et même les logiciels américains de pointe sont conçus et commercialisés dans le monde entier. En tentant de truquer les résultats du marché et d'étouffer la concurrence - l'élément vital de l'innovation - la nouvelle règle de l'administration Biden menace de dilapider l'avantage technologique durement acquis par l'Amérique.Sous le couvert d'une mesure « anti-Chine », ces règles ne contribueraient en rien à renforcer la sécurité des États-Unis. Les nouvelles règles contrôleraient la technologie dans le monde entier, y compris une technologie qui est déjà largement disponible dans les PC de jeu et le matériel de consommation courante. Plutôt que d'atténuer une quelconque menace, les nouvelles règles de M. Biden ne feraient qu'affaiblir la compétitivité mondiale des États-Unis, en sapant l'innovation qui leur a permis de conserver une longueur d'avance.Bien que la règle ne soit pas applicable avant 120 jours, elle porte déjà atteinte aux intérêts américains. Comme l'a démontré la première administration Trump, l'Amérique gagne grâce à l'innovation, à la concurrence et au partage de ses technologies avec le monde entier - et non en se retranchant derrière un mur d'ingérence gouvernementale. Nous attendons avec impatience un retour à des politiques qui renforcent le leadership américain, soutiennent notre économie et préservent notre avantage concurrentiel en matière d'IA et au-delà.Ce n'est pas la première fois que des restrictions de ce type sont imposées. En 2022, une première série de mesures similaires avait déjà freiné certaines exportations de technologies vers la Chine. Nvidia avait alors contourné les limitations en développant des versions spécifiques de ses puces pour se conformer aux réglementations. Cependant, les nouvelles règles semblent plus strictes et laissent moins de marge de manœuvre.La riposte de Nvidia met en lumière un dilemme majeur : comment équilibrer sécurité nationale et prospérité économique dans une industrie globalisée. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de s’intensifier, il devient de plus en plus clair que les restrictions technologiques ne se limitent pas à un enjeu bilatéral, mais qu'elles redéfinissent l'avenir même de l'innovation mondiale.Si ces politiques visent à garantir la suprématie technologique américaine, elles pourraient paradoxalement stimuler une fragmentation du marché technologique mondial, remettant en question la domination des entreprises américaines comme Nvidia.Source : NVIDIA Ces restrictions pourraient-elles réellement stimuler l’innovation en Chine et affaiblir la position dominante des États-Unis dans le domaine de l’IA ?Comment les entreprises comme Nvidia peuvent-elles s’adapter pour minimiser les impacts de ces mesures sur leur activité ?L’interdépendance économique mondiale est-elle un frein ou un moteur pour l’innovation technologique ?Les États-Unis risquent-ils de perdre la confiance de leurs partenaires commerciaux en imposant ce type de restrictions unilatérales ?Ces politiques pourraient-elles inciter davantage de pays à développer des approches protectionnistes similaires dans d'autres secteurs ?Quelles alternatives l’administration américaine pourrait-elle envisager pour protéger ses intérêts stratégiques tout en favorisant l’innovation mondiale ?