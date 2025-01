Depuis le boom de l'intelligence artificielle (IA), les géants technologiques ont investi plusieurs milliards de dollars dans cette technologie. Parmi les applications les plus connues de l'IA figurent les moteurs de recherche web avancés (par exemple, Google Search), les systèmes de recommandation (utilisés par YouTube, Amazon et Netflix), les assistants virtuels (par exemple, Google Assistant, Siri et Alexa), les véhicules autonomes (par exemple, Waymo), les outils génératifs et créatifs (par exemple, ChatGPT et AI art) et les jeux et analyses surhumains dans les jeux de stratégie (par exemple, les échecs et le Go).Récemment, Google prévoit de tester une nouvelle fonctionnalité d'IA qui convertira votre historique de recherche et de Google Discover en podcast. Cette fonctionnalité sera d'abord déployée aux États-Unis sur Android et iOS et, si elle s'avère concluante, elle commencera à apparaître dans d'autres pays. Elle est disponible dans l'application Google, mais pour l'instant, vous devez l'activer dans Search Labs, en haut à gauche de l'application.Discover est un flux géré par l'algorithme de Google qui rassemble des articles, des vidéos et des pages web susceptibles de vous intéresser. En exploitant ces informations, Google a l'intention de fournir un récapitulatif audio appelé "Daily Listen" (écoute quotidienne), plutôt que de conduire les utilisateurs vers les pages.Daily Listen utilise potentiellement la technologie NotebookLM Audio Overview de l'entreprise. Cette technologie prend vos notes importées et les transforme en podcast. Elle a également été utilisée dans Spotify Wrapped, avec un court podcast généré par l'IA qui parle de vos goûts musicaux pour l'année. Le flux audio comporterait des sections similaires à celles d'une vidéo YouTube, auxquelles vous pourrez accéder directement. Il fournira également une transcription si vous ne pouvez pas écouter l'audio à ce moment-là.Au cours des 12 derniers mois, Google a été la cible de critiques de la part de publications, car il a mis à jour ses algorithmes de recherche et a commencé à intégrer un résumé généré par l'IA dans les premières recherches. Les sites web ont vu leur trafic chuter, ce qui a conduit des piliers de l'industrie comme AnandTech à fermer leurs portes.Cela a également entraîné des licenciements massifs dans les secteurs du journalisme et de la rédaction, le trafic étant détourné des pages. Les résumés d'IA générative ont également été critiqués en ligne pour leurs inexactitudes et leur manque de responsabilité. Dès son lancement, elle a commencé à dire aux gens de mettre de la colle sur les pizzas pour rendre le fromage extensible. Plus récemment, elle a inventé des informations sur des films potentiels à venir comme John Wick 5 ou le film Batman "in-universe" de DC.Mais l'une des critiques récurrentes à l'IA est son impact sur l'environnement. Malgré cela, Eric Schmidt, ancien PDG de Google, a laissé entendre que les progrès de l'IA sont plus importants que la préservation du climat. Il a affirmé qu'il est temps que l'industrie investisse pleinement dans l'infrastructure de l'IA, car les objectifs climatiques sont de toute façon trop ambitieux pour être atteints. Il a notamment déclaré : "".Pensez-vous que cette nouvelle fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?