Les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni avait averti que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche et qu'elle "".Malgré cette situation, un nouveau rapport révèle que les entreprises ne connaissent pas la consommation d'énergie des systèmes d'IA qu'elles déploient. L'étude de SambaNova Systems, qui a recueilli les réponses de 2 012 chefs d'entreprise (1 004 en Europe et 1 008 aux États-Unis), révèle que 49,8 % d'entre eux sont préoccupés par les problèmes d'énergie et d'efficacité posés par l'IA.Cependant, seulement 13 % des entreprises surveillent la consommation d'énergie de leur IA malgré l'augmentation de la demande en énergie. Parmi ceux qui ont déployé l'IA à grande échelle, 77,4 % déclarent chercher activement à réduire la consommation d'énergie. L'optimisation matérielle et logicielle est pratiquée par 40,4 % des entreprises, tandis que 39,3 % adoptent des processeurs économes en énergie et 34,9 % investissent dans les énergies renouvelables.", déclare Rodrigo Liang, PDG de SambaNova Systems. "Le déploiement de l'IA agentique amplifie encore les préoccupations des entreprises en matière de consommation d'énergie. Pour 20,3 % des entreprises, l'augmentation des coûts de l'énergie est considérée comme un problème urgent. En outre, 37,2 % d'entre elles subissent une pression croissante de la part des parties prenantes pour améliorer l'efficacité énergétique de l'IA, et 42 % d'entre elles s'attendent à ce que ces demandes émergent bientôt.Alors que 70 % des dirigeants reconnaissent la nature énergivore de l'apprentissage de grands modèles de langage, seuls 59,7 % sont conscients de l'importance des besoins en énergie de l'inférence. Cette lacune est critique car les charges de travail d'inférence sont appelées à dominer l'utilisation de l'IA avec la montée en puissance de l'IA agentique.", ajoute Liang. "Ce rapport confirme les prévisions sur l'augmentation de la consommation d'énergie de l'IA. Par exemple, une étude en 2023 a révélé que ChatGPT a consommé 1 287 mégawattheures d'électricité en utilisant 10 000 GPU NVIDIA, soit l'équivalent de l'énergie utilisée par 121 foyers aux États-Unis pendant un an. En outre, l'IA de Google a représenté à elle seule 10 à 15 % de la consommation totale d'électricité de l'entreprise en 2021, soit à peu près la consommation d'énergie d'un pays comme l'Irlande.Ces rapports montrent qu'il est crucial de prendre en compte les implications environnementales de l'IA et de rechercher des solutions durables qui concilient progrès technologique et consommation d'énergie responsable.Les clients se tournent vers SambaNova pour déployer rapidement des capacités d'IA générative de pointe au sein de l'entreprise. SambaNova propose une plateforme d'IA à l'échelle de l'entreprise qui sera l'épine dorsale technologique de la prochaine génération d'informatique d'IA.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?