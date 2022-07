Mais l'étude de SambaNova Systems, qui porte sur plus de 2 100 chefs d'entreprise et responsables informatiques basés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, montre que seulement 18 % des organisations qui utilisent l'IA la déploient en tant qu'initiative d'entreprise à grande échelle. La majorité d'entre elles - 82 % - la déploient sous forme de programmes multiples, ce qui crée une désorganisation et entrave la réussite du déploiement.", explique Marshall Choy, SVP produit chez SambaNova. "."Malgré cela, 67 % des chefs d'entreprise pensent que l'IA sera transformatrice ou changera considérablement la façon dont ils font des affaires dans les 12 à 24 prochains mois. 80 % pensent que l'IA améliorera l'expérience des employés ou des clients en rationalisant les processus et en diminuant le temps de réponse, tandis que 68 % pensent que l'IA réduira les coûts en automatisant les processus et en initiant une meilleure utilisation des effectifs. 51 % affirment qu'ils utiliseront l'IA pour augmenter leurs bénéfices grâce à une meilleure utilisation des données ou à l'ouverture de nouvelles sources de revenus.M. Choy ajoute : "."Source : SambaNova Systems Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quels sont les principaux obstacles rencontrés au sein de votre entreprise en matière d'intelligence artificielle ?