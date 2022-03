Cependant, de nombreuses entreprises manquent encore de gouvernance en matière d'IA. Parmi les répondants ayant des produits d'IA en production, le nombre de ceux dont les organisations ont mis en place un plan de gouvernance pour superviser la façon dont les projets sont créés, mesurés et observés (49 %) est à peu près le même que ceux qui n'en ont pas (51 %).", explique Mike Loukides, vice-président de la stratégie de contenu chez O'Reilly et auteur du rapport. "."En ce qui concerne les risques de l'IA, les résultats inattendus, à 68 %, restent la principale préoccupation des entreprises matures, suivis de près par l'interprétabilité et la dégradation des modèles (61 % chacun). La vie privée (54 %), l'équité (51 %) et la sécurité (42 %) - des questions qui peuvent avoir un impact direct sur les individus - figurent parmi les risques les moins cités par les organisations.", déclare Laura Baldwin, présidente de O'Reilly. "."Source : O'Reilly Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?