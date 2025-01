Contexte

Google aide directement les forces de défense israéliennes, mais tente publiquement de s'en distancer

De vives discussions en interne

Google sanctionne les employés qui protestent contre Nimbus mais nie travailler avec l'armée israélienne



Gabi Portnoy, chef de la Direction nationale du cyberespace

L'armée israélienne investit massivement dans l'IA

Conclusion

Selon un porte-parole de Google, le contrat est destiné à des charges de travail liées à des ministères tels que les finances, la santé, les transports et l'éducation, et ne concerne pas des informations sensibles ou classifiées.Cependant, des documents internes de Google ont révélé des préoccupations concernant l'utilisation de ses services de cloud par le ministère israélien de la Défense, notamment en ce qui concerne les violations des droits de l'homme en Cisjordanie. Malgré ces préoccupations, Google a poursuivi le contrat, ce qui a conduit à des protestations internes et à la résiliation du contrat de plusieurs employés.Dans un mémo annonçant à ses collègues son intention de quitter Google « à la fin de cette semaine » , Koren, qui s'identifie comme juive, affirme avoir subi des représailles et décrit un environnement où les voix pro-palestiniennes sont réduites au silence. Certains de ses collègues ont également affirmé que Google avait un parti pris anti-palestinien. Koren, 28 ans, a aidé à faire circuler des pétitions et à faire pression sur des dirigeants, et elle a parlé à des organes de presse, tout cela dans le but d'amener Google à reconsidérer l'accord. L'une de ces pétitions a été signée par plus de 800 travailleurs de Google et 37 500 personnes du public.Selon Koren et d'autres employés de l'entreprise, le projet Nimbus constitue une violation des principes de Google en matière d'IA. Koren affirme que les outils fournis par Nimbus « ont le potentiel d'étendre le modèle israélien de surveillance, de profilage racial et d'autres formes de violations des droits de l'homme assistées par la technologie ». « Au lieu d'écouter les employés qui veulent que Google respecte ses principes éthiques, Google poursuit agressivement des contrats militaires et prive ses employés de leur voix par le biais d'un modèle de silence et de représailles envers moi et beaucoup d'autres », écrit Koren.Alors qu'elle poursuivait son militantisme, Koren affirme que Google lui a adressé un ultimatum surprenant : « acceptez de déménager à São Paulo, au Brésil, dans les 17 jours ouvrables ou perdez votre emploi ». Koren commercialisait les produits éducatifs de Google en Amérique latine et était basée à Mexico avant de déménager à San Francisco pendant la pandémie. Mais, selon l'employée, il n'y avait pas de justification commerciale claire pour le déménagement obligatoire ou son urgence, et un superviseur au Brésil lui a dit que les employés de São Paulo travaillaient à domicile à cause de la pandémie.Koren estime que l'ultimatum était une façon « créative » pour Google de la forcer à partir sans avoir à la licencier Les documents internes montrent que Google aide directement le ministère israélien de la défense et les forces de défense israéliennes, malgré les efforts de l'entreprise pour se distancer publiquement de l'appareil de sécurité nationale du pays après les protestations des employés contre un contrat d'informatique dématérialisée avec le gouvernement israélien.Google a licencié plus de 50 employés l'année dernière après avoir protesté contre le contrat, connu sous le nom de Nimbus, par crainte que la technologie de Google n'aide les programmes militaires et de renseignement qui ont porté préjudice aux Palestiniens. Le projet Nimbus est un accord tripartite entre Google, Amazon et l'Israël signé en 2021 visant à fournir à ce dernier des outils d'intelligence artificielle (IA) et d'autres services informatiques , notamment de cloud computing.Dans les semaines qui ont suivi l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël par des militants du Hamas, un employé de la division « cloud » de Google a multiplié les demandes d'accès à la technologie d'intelligence artificielle de l'entreprise auprès du ministère israélien de la défense, comme le montrent les documents obtenus par le quotidien The Post.Les documents, qui détaillent des projets au sein de la division « cloud » de Google, indiquent que le ministère israélien souhaitait d'urgence étendre son utilisation d'un service de Google appelé Vertex, que les clients peuvent utiliser pour appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle à leurs propres données.Un employé de Google a averti dans un document que si l'entreprise ne fournissait pas rapidement un accès plus large, l'armée se tournerait plutôt vers Amazon, le rival de Google dans le domaine du cloud, qui travaille également avec le gouvernement israélien dans le cadre du contrat Nimbus.Un autre document, datant de la mi-novembre 2023, montre l'employé remerciant un collègue d'avoir aidé à traiter la demande du ministère de la défense. Les documents n'indiquent pas exactement comment le ministère de la défense prévoyait d'utiliser la technologie d'IA de Google ni comment elle aurait pu contribuer aux opérations militaires.D'autres documents datés du printemps et de l'été 2024 montrent des employés de Google demandant un accès supplémentaire à la technologie d'IA pour Tsahal.En novembre 2024, alors qu'une année de frappes aériennes israéliennes avait réduit la majeure partie de Gaza en ruines, des documents montrent que l'armée israélienne faisait encore appel à Google pour sa dernière technologie d'intelligence artificielle. À la fin du mois, un employé a demandé l'accès à la technologie Gemini AI de l'entreprise pour l'armée israélienne, qui souhaitait développer son propre assistant AI pour traiter des documents et des fichiers audio, selon les documents.Dans le même temps, Google sanctionnait ses employés pour avoir protesté contre le projet Nimbus, un contrat israélien de 1,2 milliard de dollars portant sur les services de cloud computing de Google et d'Amazon. En avril 2024, Google a licencié 28 employés qui avaient organisé des manifestations dans les bureaux de l'entreprise à New York et en Californie, certains d'entre eux ayant été arrêtés au cours de ces manifestations. Quelques jours plus tard, Google en a licencié une vingtaine supplémentaire En parallèle, Google a nié travailler avec l'armée israélienne : « Nous avons été très clairs sur le fait que le contrat Nimbus concerne des charges de travail exécutées sur notre cloud commercial par des ministères israéliens, qui acceptent de se conformer à nos conditions de service et à nos règles d'utilisation acceptable », a déclaré Anna Kowalczyk, responsable de la communication externe pour Google Cloud, en avril 2024. « Ce travail n'est pas destiné à des charges de travail hautement sensibles, classifiées ou militaires concernant les armes ou les services de renseignement », a assuré Kowalczyk.Gaby Portnoy, directeur général de la Direction nationale du cyberespace du gouvernement israélien, a laissé entendre lors d'une conférence au début de l'année dernière que le contrat Nimbus aidait directement les applications de combat, selon un article de People and Computers, l'organe de presse israélien qui a organisé la conférence.« Grâce au cloud public Nimbus, des choses phénoménales se produisent pendant les combats, ces choses jouent un rôle important dans la victoire - je ne m'étendrai pas sur le sujet », a-t-il déclaré.Depuis des années, l'armée israélienne développe ses capacités d'intelligence artificielle afin d'accélérer le traitement des images de surveillance et la sélection des cibles militaires potentielles.Lorsque Tsahal a lancé l'assaut sur Gaza après les attaques du 7 octobre, elles se sont tournées vers un outil d'IA appelé Habsora, développé en interne, pour fournir aux commandants des milliers de cibles humaines et d'infrastructures à bombarder, contribuant ainsi à la violence à Gaza, selon une enquête précédente.Habsora s'appuie sur des centaines d'algorithmes qui analysent des données telles que les communications interceptées et l'imagerie satellite pour générer les coordonnées de cibles militaires potentielles telles que des roquettes ou des tunnels. Cependant, certains commandants israéliens ont exprimé des inquiétudes quant à la précision de la technologie. D'autres s'inquiètent de la trop grande confiance accordée aux recommandations de la technologie , ce qui nuit à la qualité de l'analyse des renseignements israéliens.On ne sait pas si le projet Habsora ou son développement impliquent l'utilisation de services commerciaux de cloud computing.Un haut fonctionnaire de Tsahal a déclaré dans une interview l'été dernier que l'armée avait investi massivement dans les nouvelles technologies de cloud computing, le matériel et d'autres systèmes informatiques de base, souvent en partenariat avec des entreprises américaines. Le fonctionnaire a parlé sous le couvert de l'anonymat afin d'évoquer des sujets sensibles liés à la sécurité nationale.Cette situation soulève des questions sur la collaboration entre les entreprises technologiques et les forces militaires, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'IA dans des opérations militaires. Elle met également en lumière les tensions internes au sein des entreprises technologiques concernant l'utilisation de leurs produits à des fins militaires.Sources : documents internes, directeur général de la Direction nationale du cyberespace du gouvernement israélien Ce rapport indiquant que Google a travaillé avec l'armée israélienne vous semble-t-il crédible ? Dans quelle mesure ?Les entreprises technologiques doivent-elles se fixer des limites dans leur collaboration avec des gouvernements ou des armées, surtout en contexte de conflit ?Comment Google peut-il garantir que ses technologies ne seront pas utilisées pour des violations des droits de l'homme ?Le respect des droits humains devrait-il primer sur les opportunités économiques pour des contrats de cette ampleur ?