Cette initiative de Nvidia s'inscrit dans une stratégie plus globale de l'entreprise concernant ses activités en Israël. En effet, en mai 2023, Nvidia a construit le superordinateur d'IA le plus puissant d'Israël pour répondre à la demande en matière d'IA . Vers la fin de la même année, Nvidia a lancé le système Israel-1, basé sur le cloud et sur une nouvelle plateforme Ethernet haute performance développée localement.Le nouveau centre de recherche de Nvidia, située dans le parc scientifique et industriel Mevo Carmel, près de Yokne'am, fera partie des « laboratoires de centres de données les plus grands et les plus puissants d'Israël », a déclaré Nvidia dans un communiqué. Le laboratoire de 10 000 mètres carrés soutiendra les produits et services de R&D de Nvidia développés en Israël et disposera d'une infrastructure de centre de données d'IA avancée, avec une capacité de puissance allant jusqu'à 30 mégawatts.Le centre, qui devrait commencer à fonctionner au cours du premier semestre 2025, sera équipé de centaines de systèmes de serveurs refroidis par liquide de Nvidia, dotés de ses puces AI Blackwell les plus récentes et les plus rapides, ainsi que de ses unités de traitement de données, notamment BlueField-3 SuperNIC, Spectrum-X800 et Quantum-X800, qui ont été développées en Israël.Nvidia a déclaré que le laboratoire sera utilisé par des dizaines d'équipes d'ingénieurs et de produits qui développent des technologies logicielles et matérielles de réseau de nouvelle génération, ainsi que pour la conception de processeurs qui contribueront à la révolution de l'intelligence artificielle.« Les employés sont notre atout le plus précieux, et nous nous engageons à poursuivre notre investissement en leur faveur », a déclaré Amit Krig, directeur du site israélien de Nvidia et vice-président directeur de l'ingénierie logicielle. « Le nouveau centre de données de recherche et d'ingénierie permettra aux équipes existantes de Nvidia Israël et aux nombreuses nouvelles recrues de continuer à développer des technologies qui alimentent l'IA, la force technologique la plus importante de notre époque. »Les activités R&D de Nvidia en Israël sont déjà les plus importantes de l'entreprise en dehors des États-Unis. Fin décembre 2024, le fabricant de puces a annoncé la finalisation de l'acquisition de la startup israélienne Run:ai, spécialisée dans la gestion des charges de travail liées à l'IA, pour un montant estimé à 700 millions de dollars. Il s'agit de la plus grande acquisition de Nvidia dans le pays depuis l'achat de la société israélienne Mellanox Technologies Ltd, un fabricant de serveurs à grande vitesse et de solutions de commutation de stockage utilisées dans les superordinateurs à l'échelle mondiale, pour un montant massif de 7 milliards de dollars en 2020.L'entreprise, qui emploie plus de 4 500 personnes en Israël dans sept centres de R&D, de Yokne'am, le siège de Mellanox, à Tel Aviv, Jérusalem, Ra'anana et Beersheba dans le sud, a déclaré qu'elle avait des centaines de postes à pourvoir.Ces récents développements interviennent à un moment où l'engouement pour l'IA ne cesse de croître, entraînant une augmentation des besoins en puissance de calcul. Selon Jensen Huang, PDG de Nvidia, d'ici une dizaine d'années, les capacités de calcul des systèmes d'IA seront un million de fois supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui NvidiaQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Nvidia judicieuse ou pertinente ?Selon vous, quelles pourraient être les retombées potentielles de ce projet sur la localité où se situe le centre de recherche ?