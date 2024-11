Alors que les processeurs avancés deviennent de plus en plus importants dans la quête concurrentielle pour contrôler les technologies d'intelligence artificielle (IA), Nvidia reste l'entreprise qui domine ce secteur. En juin, la société avait dépassé Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde. Nvidia avait même remplacé Intel dans l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, mettant ainsi fin à 25 ans de présence d'Intel sur l'indice.Récemment, Nvidia a dévoilé son rapport financier qui révèle que la société a dépassé les prévisions pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, avec un bond de 94 % par rapport à l'année précédente. Ce résultat fait suite à l'explosion du secteur de l'intelligence artificielle (IA), pour lequel Nvidia fournit une grande majorité des puces. L'entreprise spécialisée dans les puces pour l'IA et les jeux a enregistré un chiffre d'affaires de 35,08 milliards de dollars pour le trimestre. Ce chiffre dépasse les attentes de 1,8 milliard de dollars, puisqu'il était estimé à 33,28 milliards de dollars.Cependant, Nvidia envisage également un quatrième trimestre plein d'espoir. Dans la partie du rapport financier consacrée aux perspectives, l'entreprise indique qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires de 37,5 milliards de dollars, "à plus ou moins 2 %". La grande majorité des recettes réalisées au troisième trimestre provient de ses activités dans le domaine des centres de données. Sur ce chiffre d'affaires, 30,8 milliards de dollars proviennent de l'effort important de Nvidia pour fournir des puces et des machines pour l'IA et des projets similaires.Alors que ses puces de nouvelle génération ne sont pas encore disponibles, le matériel Blackwell de Nvidia devrait donner à l'entreprise une nouvelle impulsion majeure en termes de revenus. Les entreprises commenceront à le mettre à niveau ou à le fournir à leurs clients, ce qui renforcera l'activité de Team Green dans le domaine des centres de données.Le chiffre d'affaires généré par les jeux a augmenté de 14 %, atteignant 3,3 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. La société a promis l'année dernière qu'elle n'oublierait pas l'industrie du jeu, et devrait lancer sa série de cartes graphiques RTX 50 dans les semaines et les mois à venir. Le chiffre d'affaires ne devrait pas faiblir autant pour les jeux. Et ce, même si la production des GPU actuels de la série RTX 40 est censée s'arrêter pour laisser la place au nouveau matériel.Nvidia a également indiqué que sa branche automobile et robotique avait augmenté de 30 % et que sa branche visualisation professionnelle avait progressé de 17 % d'une année sur l'autre. Ils ont gagné 449 millions de dollars et 486 millions de dollars respectivement.L'action a légèrement baissé après l'annonce des résultats, atteignant 145,89 USD, soit une baisse de moins de 2 %. L'année 2025 de l'entreprise s'annonce donc explosive. La branche jeux de Nvidia est prête à lancer la série RTX 50, dont le lancement devrait avoir lieu lors d'une keynote prévue au CES. De plus, la nouvelle puce d'IA Blackwell B200 de Nvidia, qui serait la "puce la plus puissante au monde" pour l'IA, est déjà disponible.Fait intéressant, des rapports ont révélé que les nouvelles puces d'IA Blackwell de Nvidia, qui ont déjà subi des retards, ont rencontré des problèmes de surchauffe des serveurs qui les accompagnent, ce qui fait craindre à certains clients qu'ils n'aient pas assez de temps pour mettre en place de nouveaux centres de données. Malgré cela, Nvidia n'arrêtera pas les ventes de la puce d'IA Blackwell et prévoit également des ventes plus élevées que prévu . Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, avait déclaré que "la production de Blackwell est en plein essor" et qu'ils livreront plus que prévu.: NvidiaPensez-vous que ces résultats sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis le sujet ?