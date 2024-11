Pour rappel, un rapport du journal The Information publié le 17 novembre 2024 a indiqué que le GPU Blackwell B200 de Nvidia, qui serait la "puce la plus puissante au monde" pour l'IA, aurait aussi tendance à faire surchauffer les serveurs . En effet, les nouvelles puces d'IA Blackwell de Nvidia, qui ont déjà subi des retards, ont rencontré des problèmes de surchauffe des serveurs qui les accompagnent, ce qui fait craindre à certains clients qu'ils n'aient pas assez de temps pour mettre en place de nouveaux centres de données.Les nouveaux serveurs d'IA Blackwell de Nvidia pourraient donc être confrontés à des problèmes de refroidissement, mais l'entreprise a éludé le sujet lors de la conférence téléphonique de ce 21 novembre. Au lieu de cela, Nvidia a rassuré les investisseurs sur le fait que Blackwell était en « pleine production » et avançait « à toute vapeur », promettant d'augmenter les livraisons de puces chaque trimestre à l'avenir.Au cours de cette conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, Jensen Huang a déclaré que « la production de Blackwell est en plein essor », précisant que la société livrera plus de Blackwell ce trimestre qu'elle ne l'avait prévu. Malgré quelques retards de livraison dus à des ajustements techniques, Nvidia a déjà livré 13 000 puces Blackwell, permettant ainsi à des partenaires clés tels que Microsoft, Oracle et OpenAI de commencer à utiliser la technologie.Au cours du dernier trimestre, les ventes de Nvidia ont presque doublé, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires annuel de 140 milliards de dollars. Nvidia se concentre désormais sur ses centres de données axés sur l'IA, qui ont généré 30,7 milliards de dollars de revenus au cours du dernier trimestre. Ce changement illustre un pivot important par rapport au matériel de jeu, qui constitue désormais un segment de revenus plus petit pour l'entreprise, ne rapportant que 2 à 3 milliards de dollars par trimestre.En juillet, Nvidia prévoyait un chiffre d'affaires de « plusieurs milliards de dollars » pour Blackwell au cours du trimestre en cours, et les récentes divulgations ont indiqué que les ventes pourraient dépasser cette prévision initiale au fur et à mesure que la production augmente. Jensen Huang a souligné que la demande dépasse l'offre, une tendance qui devrait se poursuivre car les clients recherchent des GPU haute performance pour les applications d'IA générative. Il a qualifié cette hausse de la demande de « révolution de l'IA générative », soulignant l'importance de Blackwell pour répondre à ces besoins.Bien que Nvidia enregistre une forte demande, les marges brutes déclarées par l'entreprise pour Blackwell pourraient être inférieures, dans un premier temps, aux 73,5 % déclarés au cours du trimestre précédent. Toutefois, M. Huang prévoit que les marges s'amélioreront au fur et à mesure que le produit arrivera à maturité. La chaîne d'approvisionnement est également un facteur essentiel de la production ; les partenariats avec des entreprises telles que TSMC, Amphenol, Vertiv, SK Hynix et Micron jouent un rôle vital dans la capacité de Nvidia à répondre aux demandes de ses clients. Jensen Huang a fait remarquer que « presque toutes les entreprises du monde semblent être impliquées dans notre chaîne d'approvisionnement ».Le paysage concurrentiel de Nvidia s'est considérablement modifié, car la société s'appuie sur ses puces d'IA pour dominer le marché. Alors que des entreprises comme AMD commencent à voir une croissance dans le domaine de l'IA, Nvidia reste largement en tête, ayant dépassé à la fois Microsoft et Apple en termes de valeur de marché grâce aux revenus générés par ses puces d'IA. Le succès de l'entreprise avec les modèles d'IA précédents, tels que le H100, a pris plus de temps à se concrétiser par rapport à Blackwell, qui a déjà montré un potentiel de milliards de dollars de revenus peu après son lancement.Les analystes du secteur et les investisseurs suivent de près la trajectoire de Nvidia. Bien que l'entreprise n'ait pas répondu aux attentes élevées d'investisseurs optimistes, sa position reste solide. Les analystes s'inquiètent d'éventuels problèmes de livraison, mais observent l'optimisme prudent de l'entreprise quant à ses capacités de production.Jensen Huang a indiqué que les délais de développement des nouvelles puces s'accélèrent, Nvidia visant désormais à publier des mises à jour tous les ans plutôt que tous les deux ans.Jensen Huang, fondateur et CEO de NvidiaQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette performance de Nvidia se maintiendra dans les années à venir ?