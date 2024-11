La nouvelle puce IA de Nvidia a son premier client : le fabricant de puces a déclaré que SoftBank Group sera le premier client à utiliser ses puces Blackwell

Lors de son premier événement GTC en personne depuis près de cinq ans, en mars 2024, Nvidia a dévoilé sa nouvelle architecture GPU Blackwell, le successeur tant annoncé de la plateforme Hopper du géant des puces d'IA, et a annoncé de nouveaux sommets en termes de performances et d'efficacité avec les prochaines puces B100, B200 et GB200. Nvidia affirme que la puce Blackwell est "la puce la plus puissante au monde" pour l'IA. Elle permettrait des performances d'inférence jusqu'à 30 fois supérieures et consommera 25 fois moins d'énergie pour les modèles d'IA massifs.Récemment, le fabricant de puces Nvidia a annoncé sa collaboration avec le groupe japonais SoftBank pour construire un superordinateur d'intelligence artificielle qui utilisera des puces de la nouvelle plateforme Blackwell de Nvidia, ont annoncé les entreprises lors du sommet AI Summit Japan de Nvidia. SoftBank sera le premier à recevoir les systèmes DGX B200 de Nvidia pour construire le supercalculateur Nvidia DGX SuperPOD. Ce supercalculateur sera équipé de logiciels et de réseaux Nvidia et sera utilisé pour le développement de l'IA générative de SoftBank.", a déclaré Masayoshi Son, directeur général de SoftBank Group. "".Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le superordinateur n'était qu'une partie de la collaboration entre le fabricant de puces et la société de gestion des investissements. SoftBank prévoit également de construire un autre superordinateur avec Nvidia "". Le prochain supercalculateur est basé sur la plateforme Grace Blackwell de Nvidia.", a déclaré Jensen Huang, ajoutant qu'avec l'investissement de SoftBank dans la technologie de Nvidia, "Les actions de Nvidia étaient en hausse d'environ 0,2 % après l'ouverture du marché le 13 novembre 2024, tandis que les actions de SoftBank cotées au Japon étaient en baisse de près de 2,9 %. Cette hausse de l'action de Nvidia est une tendance depuis l'annonce des puces d'IA Blackwell. En octobre également, les actions de Nvidia ont bondi de 5 % après que le PDG Jensen Huang a déclaré que la demande était "folle" pour la puce Blackwell. L'action de Nvidia a progressé d'environ 170 % au cours des 12 derniers mois et de plus de 2 700 % au cours des cinq dernières années. Depuis le début de l'année, Nvidia a gagné environ 150 %.: NvidiaPensez-vous que cette collaboration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?