L'IA devrait-elle être autorisée à gagner et à dépenser son propre argent ?

Faut-il légaliser les relations entre l'homme et l'IA ?

L'IA va-t-elle provoquer la fin du monde d'ici 10 ans ?

Qui devrait être tenu responsable des crimes commis par une IA : les développeurs, les utilisateurs ou l'IA elle-même ?

L'IA contribue-t-elle à la cause des "fake news" ou l'aggrave-t-elle ?

En 2023, une étude a révélé que les enfants en âge d'aller à la maternelle préfèrent recevoir l'enseignement d'un robot compétent plutôt que celui d'un humain incompétent, l'âge des enfants étant un facteur déterminant dans ce résultat de recherche. L'auteur de l'étude conclut notamment à la suite de l'étude : "".Récemment, un lycée allemand est devenu le premier à accueillir un robot humanoïde en tant qu'enseignant, Captcha le robot animant une journée de conférences et de débats. C'est juste avant Noël, le 17 décembre 2024, que Captcha le robot a officiellement pris en charge une classe pour la première fois à Delmenhorst, en Allemagne.Le robot a commencé la journée par une conférence interactive intitulée "", au cours de laquelle l'humanoïde a posé de nombreuses questions aux élèves pour s'assurer qu'ils avaient bien compris.Peu après, Captcha a "" aux journalistes avant d'animer un débat portant sur cinq sujets :L'entreprise qui a créé le robot, Hidoba Research, explique que pour "."Outre ses débuts en tant qu'enseignant et modérateur, le robot est apparu sur un campus universitaire du Massachusetts, a participé à de nombreux sommets et s'est même déplacé dans les transports publics. Captcha a été photographié prenant le train AmTrak de Boston à New York en janvier 2024, ainsi que se déplaçant dans un bus à Brooklyn.Hidoba Research a qualifié Captcha de "" qui "". La "" de l'humanoïde peut être ajustée, la valeur par défaut étant "". Il parle également cinq langues (principalement l'anglais), suit le regard et le visage de manière réaliste et s'exprime de manière naturelle.Fait intéressant, une étude affirmait que les robots IA agissant comme des humains effrayent les humains. L'étude se concentrait notamment sur l'effet "vallée inquiétante" dans la ressemblance humain-robot. Selon cette théorie, à mesure que la ressemblance du robot avec l'homme augmente, l'expérience et l'action renforcent l'impression de peur jusqu'à la vallée de la peur, mais au-delà de cette vallée, ces facteurs atténuent l'impression de peur. Ainsi, les réactions des personnes qui ont interagi avec Captcha pourraient confirmer ou non cette étude.Pensez-vous que ce robot est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?