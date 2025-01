Google Home est, rappelons le, une famille d'enceintes connectées associées à un assistant personnel intelligent fabriquée par l'entreprise américaine Google. Les enceintes connectées sont munies d'un haut-parleur et de 1 à 6 microphones selon le modèle, qui permettent aux appareils de réagir aux commandes vocales des utilisateurs. Il existe actuellement quatre modèles du Google Home : le Google Home « classique », le Google Home Mini, le Google Home Max et le Google Home Hub.Selon un rapport, l'extension Google Home Gemini a commencé à être déployée pour tous les utilisateurs de Gemini sur Android et iOS. L'extension a été publiée pour la première fois en novembre 2024 en tant qu'aperçu public, et elle devrait maintenant être disponible dans le monde entier au cours des prochaines semaines.Une fois l'extension rendue disponible, les utilisateurs peuvent l'activer à partir du client web Gemini ou de l'application. Les utilisateurs du client web peuvent cliquer sur Paramètres > Extensions > Google Home et faire basculer le bouton situé à côté. Sur l'application, les utilisateurs peuvent appuyer sur leur photo de profil, trouver le menu Extensions et chercher @Google Home. Après l'avoir localisé, les utilisateurs devront appuyer sur le bouton de basculement.Selon la page d'assistance de Google, la nouvelle extension Gemini peut accéder aux appareils domestiques intelligents tels que les lumières, les prises, les interrupteurs, les climatiseurs, les thermostats, les ventilateurs, les rideaux, les téléviseurs intelligents, les haut-parleurs, les machines à laver et bien plus encore. Une chose à noter ici est que les appareils doivent être connectés à Google Home.Avec Gemini, les utilisateurs pourront effectuer des commandes complexes et à plusieurs étapes en langage naturel, et le chatbot IA sera en mesure de réaliser l'action. Par exemple, l'utilisateur peut demander à l'application de « préparer la salle pour une session de jeu », et celle-ci sera en mesure de régler les lumières et la climatisation selon les paramètres souhaités et d'allumer le téléviseur intelligent alimenté par Google TV. De même, l'application peut comprendre des commandes vagues telles que « Régler la climatisation à une température confortable pour dormir ».Cependant, il existe certaines limitations. La fonctionnalité supporte à la fois les entrées textuelles et audio, mais ne peut actuellement accepter que les invites en langue anglaise. En outre, l'extension ne prend pas en charge les commandes pour les dispositifs de sécurité nécessitant un code PIN et ne peut pas diffuser de flux vidéo à partir de caméras. Elle ne peut pas non plus exécuter de routines pour le moment.La récente initiative de Google s'inscrit dans la vision plus large de l'entreprise d'ouvrir son écosystème de maison intelligente à tous. En effet, en 2024, Google a déjà ouvert Google Home aux développeurs , en leur donnant accès à plus de 600 millions d'appareils connectés et en leur permettant d'exploiter le moteur d'automatisation de Google Home.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?