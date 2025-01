📢 Today we're announcing ChatGPT Gov, a version of ChatGPT that government agencies can deploy in their own MS Azure commercial or government cloud environment.



Un usage qui faisait déjà débat en raison de ses effets potentiellement néfastes

Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous pensons que l'adoption de l'intelligence artificielle par le gouvernement américain peut stimuler l'efficacité et la productivité et qu'elle est essentielle pour maintenir et renforcer le leadership mondial de l'Amérique dans cette technologie. Chez OpenAI, nous développons l'IA pour aider les gens à résoudre des problèmes difficiles, et nous voyons un énorme potentiel pour ces outils afin d'aider le secteur public à relever des défis complexes, qu'il s'agisse d'améliorer la santé publique et les infrastructures ou de renforcer la sécurité nationale. En mettant nos produits à la disposition du gouvernement américain, nous voulons nous assurer que l'IA sert l'intérêt national et le bien public, dans le respect des valeurs démocratiques, tout en donnant aux décideurs politiques les moyens d'intégrer ces capacités de manière responsable afin de fournir de meilleurs services au peuple américain.



Nous annonçons aujourd'hui ChatGPT Gov, une nouvelle version adaptée de ChatGPT conçue pour fournir aux agences gouvernementales américaines un moyen supplémentaire d'accéder aux modèles d'OpenAI.



Les agences peuvent déployer ChatGPT Gov dans leur propre cloud commercial Microsoft Azure ou dans leur cloud gouvernemental Azure, au-dessus du service OpenAI de Microsoft Azure. L'auto-hébergement de ChatGPT Gov permet aux agences de gérer plus facilement leurs propres exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité, telles que les frameworks de cybersécurité rigoureux (IL5, CJIS, ITAR, FedRAMP High). En outre, nous pensons que cette infrastructure accélérera l'autorisation interne des outils d'OpenAI pour le traitement des données sensibles non publiques. L'utilisation de ChatGPT Gov est soumise à nos politiques d'utilisation, comme les autres services d'OpenAI.

Un contexte de concurrence accrue dans le domaine de l'IA

Stargate : le nouveau projet de 500 milliards de dollars annoncé par Donald Trump en matière d'IA

Enjeux et perspectives

Depuis le début de l'année 2024, OpenAI a déclaré que plus de 90 000 employés des gouvernements fédéraux, étatiques et locaux ont généré plus de 18 millions d'invites au sein de ChatGPT, utilisant la technologie pour traduire et résumer des documents, écrire et rédiger des mémos politiques, générer du code et construire des applications.L'interface utilisateur de ChatGPT Gov ressemble à celle de ChatGPT Enterprise. La principale différence est que les agences gouvernementales utiliseront ChatGPT Gov dans leur propre cloud commercial Microsoft Azure ou dans le cloud communautaire Azure Government, afin qu'elles puissent « gérer leurs propres exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité », a déclaré Felipe Millon, qui dirige les ventes fédérales et la mise sur le marché pour OpenAI.ChatGPT Gov offre aux agences gouvernementales des fonctionnalités similaires à celles de ChatGPT Enterprise, notamment la possibilité de sauvegarder et de partager des conversations au sein d'un espace de travail, de créer des GPT personnalisés et de disposer d'une console administrative pour les équipes informatiques. Cette personnalisation permet aux institutions de gérer efficacement des données sensibles non publiques, tout en optimisant leurs opérations internes.OpenAI affirme que cette démarche s'aligne sur son engagement à soutenir l'intérêt national et le bien public, conformément aux valeurs démocratiques. En rendant ses produits accessibles au gouvernement américain, l'entreprise souhaite permettre aux décideurs d'intégrer de manière responsable ces capacités afin d'améliorer les services offerts aux citoyens.Depuis que l'intelligence artificielle est utilisée par les agences gouvernementales, elle fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses effets potentiellement néfastes, en particulier pour les populations vulnérables et minoritaires, et des préoccupations relatives à la protection de la vie privée. L'utilisation de l'IA par la police a conduit à un certain nombre d'arrestations injustifiées et, en Californie, les électeurs ont rejeté un projet visant à remplacer le système de libération sous caution de l'État par un algorithme, craignant qu'il n'accroisse les préjugés.Un porte-parole d'OpenAI a déclaré que l'entreprise reconnaît que l'utilisation de l'IA par le gouvernement comporte des considérations particulières, et OpenAI a écrit dans un article de blog mardi que le produit est soumis à ses politiques d'utilisation.Aaron Wilkowitz, ingénieur en solutions chez OpenAI, a fait la démo d'une journée dans la vie d'un nouvel employé de l'administration Trump aux journalistes, permettant à la personne de se connecter à ChatGPT Gov et de créer un plan de cinq semaines pour certaines de ses tâches, puis d'analyser une photo téléchargée du même plan imprimé avec des notes et des marques partout. Wilkowitz a également montré comment ChatGPT Gov pouvait rédiger un mémo à l'intention du service juridique et de la conformité, résumant son propre plan de travail généré par l'IA, puis traduire ce mémo dans différentes langues.Le lancement de ChatGPT Gov intervient dans un contexte de concurrence croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle. R1, le LLM open source de la startup chinoise DeepSeek, a récemment surpassé ChatGPT en termes de téléchargements sur l'App Store , suscitant une attention accrue des investisseurs envers les entreprises technologiques américaines et leurs investissements en IA.La situation a été particulièrement marquante à cause du contexte.En octobre 2022, le gouvernement américain a commencé à mettre en place des contrôles à l'exportation qui restreignaient considérablement l'accès des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA à des puces de pointe telles que la H100 de Nvidia. Cette mesure a posé un problème à DeepSeek. L'entreprise avait commencé avec un stock de 10 000 H100, mais elle avait besoin de plus pour concurrencer des entreprises comme OpenAI et Meta. « Le problème auquel nous sommes confrontés n'a jamais été le financement, mais le contrôle des exportations de puces avancées », a déclaré Liang Wenfeng à 36Kr lors d'une seconde interview en 2024.DeepSeek a dû trouver des méthodes plus efficaces pour entraîner ses modèles. Ils ont optimisé l'architecture de leurs modèles à l'aide d'une batterie d'astuces techniques : schémas de communication personnalisés entre les puces, réduction de la taille des champs pour économiser de la mémoire et utilisation innovante de l'approche « mix-of-models » (mélange de modèles), explique Wendy Chang, ingénieure en logiciel devenue analyste politique à l'Institut Mercator d'études sur la Chine. « Bon nombre de ces approches ne sont pas nouvelles, mais les combiner avec succès pour produire un modèle de pointe est un exploit remarquable ».DeepSeek a également réalisé des progrès significatifs en matière d'attention latente multitêtes (MLA) et de mélange d'experts, deux concepts techniques qui rendent les modèles DeepSeek plus rentables en exigeant moins de ressources informatiques pour l'entraînement. En fait, le dernier modèle de DeepSeek est si efficace qu'il a nécessité un dixième de la puissance de calcul du modèle Llama 3.1 de Meta, selon l'institut de recherche Epoch AI.Les résultats ont été salué par le PDG d'OpenAI , Sam Altman lui-même, provoquant par la même occasion une chute de 17 % des actions de NVIDIA . Nvidia ne voit pas DeepSeek comme une menace et a tenu à rassurer les investisseurs après l'hécatombe sur les marchés. Nvidia estime que les progrès de DeepSeek montrent l'utilité de ses puces pour le marché chinois et que davantage de ses puces seront nécessaires à l'avenir pour répondre à la demande des services de DeepSeek.Yann LeCun, responsable scientifique de la division IA chez Meta, a une perspective différente. Il a fait remarquer que la réussite de DeepSeek ne consistait pas à placer la Chine devant les États-Unis dans le secteur de l'IA, mais à s'assurer que les modèles open source restent en tête.« Ce n'est pas que l'IA chinoise surpasse les États-Unis, mais plutôt que les modèles open source surpassent les modèles propriétaires », a-t-il déclaré. Selon lui, DeepSeek a bénéficié de l'open source et de la recherche ouverte. « Ils ont trouvé de nouvelles idées et les ont développées en s'appuyant sur le travail d'autres personnes. Comme leur travail est publié et qu'il s'agit d'une source ouverte, tout le monde peut en profiter », a déclaré Yann LeCun.« C'est la force de la recherche ouverte et de l'open source », a-t-il ajouté. DeepSeek partage les mêmes attributs que Llama, les deux étant open source. Leur rival, OpenAI, qui était à l'origine censé développer une IA ouverte et accessible à tous, a depuis fermé ses sources, en opposition avec sa mission initiale.Le président américain Donald Trump a annoncé un investissement du secteur privé pour financer l'infrastructure de l'intelligence artificielle, dans le but de dépasser les pays rivaux dans cette technologie essentielle pour les entreprises. Qualifiant ce projet d'infrastructure d'intelligence artificielle de « loin » le plus important de l'histoire, Trump a déclaré que la coentreprise appelée Stargate construirait des centres de données et créerait plus de 100 000 emplois aux États-Unis Le lancement de Stargate représente plus qu'un simple engagement financier sans précédent en faveur du développement de l'intelligence artificielle . Il marque un moment décisif où l'intelligence artificielle passe du statut de simple recherche technologique à celui de pierre angulaire de la stratégie nationale.Si l'intégration de ChatGPT Gov représente une avancée significative pour la modernisation des services publics, elle soulève également des questions importantes. La protection des données sensibles, les biais des algorithmes sont autant de défis que le gouvernement et OpenAI devront relever pour garantir une utilisation responsable et bénéfique de ces technologies.Le lancement de ChatGPT Gov par OpenAI marque une étape importante dans l'adoption de l'intelligence artificielle par le secteur public américain. Cette initiative pourrait transformer la manière dont les agences gouvernementales interagissent avec les citoyens et gèrent les informations, tout en posant des défis en matière de sécurité, d'éthique et de gouvernance des données.Source : OpenAI L’adoption de ChatGPT par le gouvernement américain pourrait-elle renforcer la souveraineté technologique des États-Unis ou, au contraire, créer une dépendance excessive à OpenAI et Microsoft ?Comment garantir que les données sensibles traitées par ChatGPT Gov restent protégées face aux menaces cybernétiques et aux risques d’ingérence étrangère ?ChatGPT Gov peut-il réellement améliorer l’efficacité des agences gouvernementales ou s’agit-il d’un simple effet d’annonce ?Quelles tâches spécifiques les administrations pourraient-elles déléguer à ChatGPT sans risquer une perte de contrôle humain sur les décisions ?L’intelligence artificielle est-elle une solution aux lourdeurs bureaucratiques ou risque-t-elle de les aggraver en générant des erreurs et des biais ?