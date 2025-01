👀 DAVID SACKS: “There is substantial evidence that what DeepSeek did here is they distilled the knowledge out of OpenAI’s models, and I don’t think OpenAI is very happy about this.” pic.twitter.com/IYXKwBbUh1 — Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 29, 2025

La sortie de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc dans la communauté de l'IA, bouleversant les hypothèses sur ce qui est nécessaire pour atteindre des performances d'IA de pointe. Ce modèle open-source correspondrait à l'o1 d'OpenAI pour seulement 3 à 5 % du coût selon le benchmark de la startup éponyme. Le document technique du modèle révèle que DeepSeek s'est délibérément écartée du processus conventionnel de mise au point supervisée (SFT pour supervised fine-tuning) et s'est appuyé sur l'apprentissage par renforcement (RL) pour atteindre ces performances.Cependant, OpenAI vient d'affirmer que la startup d'intelligence artificielle (IA) DeepSeek pourrait avoir entraîné son modèle R1 open-source en utilisant la technologie propriétaire d'OpenAI. En d'autres termes, la start-up chinoise n'aurait pas tout construit à partir de zéro, mais se serait plutôt appuyée sur les modèles d'OpenAI pour développer son concurrent. Selon le Financial Times, l'éditeur de ChatGPT, basé à San Francisco, a constaté des preuves de "", c'est-à-dire le processus de transfert de connaissances d'un grand modèle à un plus petit. Il s'agirait donc d'une violation des conditions d'utilisation d'OpenAI.Le nouveau « tsar » de l'IA et des crypto-monnaies du président américain Donald Trump, David Sacks, a également déclaré : "La distillation des connaissances a été utilisée à bon escient dans toutes sortes de domaines, du traitement du langage naturel et de la reconnaissance vocale à la reconnaissance d'images et à la détection d'objets. Mais ces dernières années, elle est devenue particulièrement importante pour les grands modèles de langage (LLM). En ce qui concerne les LLM, la distillation s'est avérée être un moyen important de transmettre les compétences avancées des modèles propriétaires de haut niveau à des modèles open-source plus petits et plus accessibles. Dans ce cas, DeepSeek a été accusé de violation de la propriété intellectuelle.Une source a déclaré au Financial Times: "Cependant, OpenAI n'est pas vraiment à l'abri des critiques en matière de propriété intellectuelle. L'entreprise fait actuellement l'objet d'un procès, mené par le New York Times, dans lequel les entreprises de médias l'accusent d'utiliser leurs données sans autorisation. Une étude avait même révélé qu' OpenAI a mis en place un mécanisme pour éviter que son modèle de génération de texte ChatGPT ne révèle qu’il a été entraîné sur des livres protégés par le droit d’auteur.En outre, OpenAI a également reconnu qu ’il est impossible de créer des outils comme ChatGPT sans s’appuyer sur des contenus sous copyright. L'éditeur de ChatGPT avait notammanet déclaré : "Pour rappel, la publication par DeepSeek de son modèle R1 a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux. L'entreprise chinoise semble avoir obtenu des résultats comparables à ceux de ses plus grands rivaux, bien qu'elle ait utilisé beaucoup moins d'argent et de puissance de calcul. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a applaudi publiquement le modèle R1 open-source, le qualifiant d'"".Cela a amené les investisseurs à reconsidérer l'une des principales hypothèses à l'origine de la récente flambée des marchés boursiers induite par l'IA. Les plus grands acteurs de l'IA, ou "hyperscalers", ont besoin d'énormes quantités de puissance de calcul pour rester en tête. L'incertitude a frappé Nvidia de plein fouet, faisant subir à son action la plus forte baisse de valeur boursière de l'histoire en une seule journée le lundi 27 janvier, bien qu'elle ait réussi à regagner un peu de terrain le mardi.Néanmoins, ces dernières allégations à l'encontre de DeepSeek pourraient ajouter une nouvelle couche à la bataille technologique en cours entre les États-Unis et la Chine, rendant les choses encore plus compliquées.: The Financial TimesPensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?