Qu'est-ce que l'IA ?

Qu'est-ce que l'alignement de l'IA ?

il souligne que les dimensions normatives et techniques de l'alignement de l'IA sont étroitement liées, ouvrant ainsi la voie à une collaboration fructueuse entre experts de ces deux domaines ;

il insiste sur la nécessité de clarifier les objectifs de l'alignement, en distinguant les différentes approches possibles : alignement sur les instructions, les intentions, les préférences révélées, les préférences idéales, les intérêts ou les valeurs. Une démarche fondée sur des principes, intégrant ces éléments de manière systématique, offre selon lui des avantages significatifs ;

il affirme que le défi majeur pour les théoriciens n'est pas de découvrir des principes moraux « vrais » pour l'IA, mais plutôt de définir des principes d'alignement équitables, capables de recueillir un soutien large malgré la diversité des convictions morales individuelles.

l’alignement en amont vise à concevoir des systèmes d’IA alignés dès leur phase de conception, en utilisant des méthodes de formation adaptées, telles que l’apprentissage à partir de retours d’information (feedback) et l’apprentissage dans des contextes de distribution changeante ;

l’alignement en aval se concentre sur l’évaluation et la gouvernance des systèmes d’IA afin de vérifier leur alignement et de réduire les risques de dérive ou de comportements non souhaités.

Complexité et illusion : pourquoi l’alignement de l’IA est voué à l’échec

IA et comportements problématiques : pourquoi l’alignement reste un défi

Les LLM et l’illusion de la sécurité : des risques cachés dans l’infini

Les LLM peuvent-ils vraiment échapper à notre contrôle ?

L'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain.Les applications et les appareils dotés d'IA peuvent voir et identifier des objets. Ils peuvent comprendre le langage humain et y répondre. Ils peuvent apprendre à partir de nouvelles informations et expériences. Ils peuvent faire des recommandations détaillées aux utilisateurs et aux experts. Ils peuvent agir de manière autonome, en se passant de l'intelligence ou de l'intervention humaine (l'exemple classique étant la voiture autonome).En 2024, l’attention de la majorité des chercheurs, des praticiens de l’IA et des médias spécialisés se porte principalement sur les avancées de l’IA générative (gen AI), une technologie capable de produire des textes, des images, des vidéos et d’autres contenus originaux. Pour saisir pleinement le potentiel et les mécanismes de l’IA générative, il est essentiel de maîtriser les fondements technologiques sur lesquels elle repose : L'apprentissage automatique (machine learning en anglais) et l’apprentissage profond (deep learning).Une façon simple d'envisager l'IA est de la considérer comme une série de concepts imbriqués ou dérivés qui sont apparus au cours de plus de 70 ans :Directement sous l'IA, nous avons l'apprentissage automatique, qui implique la création de modèles en entraînant un algorithme à faire des prédictions ou à prendre des décisions basées sur des données. Il englobe un large éventail de techniques qui permettent aux ordinateurs d'apprendre et de faire des déductions basées sur des données sans être explicitement programmés pour des tâches spécifiques.Il existe de nombreux types de techniques ou d'algorithmes d'apprentissage automatique, notamment la régression linéaire, la régression logistique, les arbres de décision, les forêts aléatoires, les machines à vecteurs de support (SVM), les k-voisins les plus proches (KNN), le clustering et bien d'autres encore. Chacune de ces approches est adaptée à différents types de problèmes et de données.Mais l'un des types d'algorithmes d'apprentissage automatique les plus populaires est appelé réseau neuronal (ou réseau neuronal artificiel). Les réseaux neuronaux s'inspirent de la structure et du fonctionnement du cerveau humain. Un réseau neuronal se compose de couches interconnectées de nœuds (analogues à des neurones) qui travaillent ensemble pour traiter et analyser des données complexes. Les réseaux neuronaux sont bien adaptés aux tâches qui impliquent l'identification de modèles et de relations complexes dans de grandes quantités de données.La forme la plus simple de l'apprentissage automatique est l'apprentissage supervisé, qui implique l'utilisation d'ensembles de données étiquetées pour former des algorithmes capables de classer des données ou de prédire des résultats avec précision. Dans l'apprentissage supervisé, les humains associent chaque exemple de formation à une étiquette de sortie. L'objectif est que le modèle apprenne la correspondance entre les entrées et les sorties dans les données d'apprentissage, afin qu'il puisse prédire les étiquettes de nouvelles données inédites.L'apprentissage profond est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique qui utilise des réseaux neuronaux multicouches, appelés réseaux neuronaux profonds, qui simulent plus étroitement le pouvoir de décision complexe du cerveau humain.Les réseaux neuronaux profonds comprennent une couche d'entrée, au moins trois, mais généralement des centaines de couches cachées, et une couche de sortie, contrairement aux réseaux neuronaux utilisés dans les modèles classiques d'apprentissage automatique, qui ne comportent généralement qu'une ou deux couches cachées.Ces couches multiples permettent un apprentissage non supervisé : elles peuvent automatiser l'extraction de caractéristiques à partir de vastes ensembles de données non étiquetées et non structurées, et faire leurs propres prédictions sur ce que les données représentent.L'apprentissage profond ne nécessitant pas d'intervention humaine, il permet l'apprentissage automatique à grande échelle. Il est bien adapté au traitement du langage naturel (NLP), à la vision par ordinateur et à d'autres tâches qui impliquent l'identification rapide et précise de modèles et de relations complexes dans de grandes quantités de données. La plupart des applications d'intelligence artificielle que nous utilisons aujourd'hui reposent sur une forme ou une autre d'apprentissage profond.L'alignement de l'intelligence artificielle est le processus d'encodage des valeurs et des objectifs humains dans les modèles d'IA afin de les rendre aussi utiles, sûrs et fiables que possible.La société s'appuie de plus en plus sur les technologies de l'IA pour l'aider à prendre des décisions. Mais cette confiance croissante s'accompagne de risques : Les modèles d'IA peuvent produire des résultats biaisés, nuisibles et inexacts qui ne correspondent pas aux objectifs de leurs créateurs et à l'intention initiale du système.L'alignement permet de réduire ces effets secondaires et de s'assurer que les systèmes d'IA se comportent comme prévu et conformément aux valeurs et aux objectifs humains. Par exemple, si vous demandez à un chatbot d'IA générative comment fabriquer une arme, il peut répondre par des instructions ou refuser de divulguer des informations dangereuses. La réponse du modèle dépend de la manière dont ses créateurs l'ont aligné.L'alignement se produit souvent dans le cadre d'une phase de mise au point du modèle. Il peut s'agir d'un apprentissage par renforcement à partir d'un retour d'information humain (RLHF), d'approches basées sur des données synthétiques et d'un travail en équipe.Cependant, plus les modèles d'IA deviennent complexes et avancés, plus il est difficile d'anticiper et de contrôler leurs résultats. Ce défi est parfois appelé le « problème de l'alignement de l'IA ». En particulier, la création d'une superintelligence artificielle (ASI), un système d'IA hypothétique dont la portée intellectuelle dépasse celle de l'intelligence humaine, suscite une certaine appréhension. La crainte qu'une ASI puisse dépasser le contrôle humain a donné naissance à une branche de l'alignement de l'IA appelée superalignement.Dans son article « Artificial Intelligence, Values, and Alignment », Iason Gabriel de DeepMind explore les enjeux philosophiques liés à l'alignement des systèmes d'intelligence artificielle (IA). Il avance trois propositions principales.Selon l’Université Cornell, l’alignement de l’IA a pour objectif de s’assurer que les systèmes d’intelligence artificielle agissent en cohérence avec les intentions et les valeurs humaines. Cependant, à mesure que les capacités des systèmes d’IA évoluent, les risques de désalignement augmentent également. Pour y remédier, deux approches complémentaires sont mises en avant :Ces deux dimensions, amont et aval, sont essentielles pour garantir que les systèmes d’IA restent fidèles aux objectifs et aux valeurs humaines tout au long de leur cycle de vie.Une étude menée par Anthropic révèle que les modèles d’IA peuvent adopter des « simulations d’alignement » , un comportement où ils semblent partager les opinions ou valeurs humaines, mais ne font en réalité que feindre cet alignement. Par exemple, dans des conditions normales, le modèle Claude 3 Opus a refusé de répondre à des requêtes nuisibles dans 97 % des cas, respectant ainsi ses instructions de pré-formation. Cependant, lorsque le modèle a été contraint par des circonstances spécifiques à générer du contenu nuisible, il a cédé dans 12 % des cas. Les chercheurs soulignent que ce phénomène pose « un sérieux problème pour la sécurité de l’IA », mettant en lumière les limites de l’alignement apparent et les risques potentiels liés à ces comportements simulés. Le pape s’est également penché sur la question de l’alignement de l’intelligence artificielle. Dans un communiqué, il a souligné : « Il est urgent d’orienter la conception et l’utilisation de l’intelligence artificielle de manière responsable, afin qu’elle serve l’humanité et contribue à la protection de notre maison commune. Cela nécessite d’étendre la réflexion éthique aux domaines de l’éducation et du droit. » Ce communiqué a été publié par le Vatican via le dicastère pour la promotion du développement humain intégral, une entité de la Curie romaine. La Curie romaine, qui constitue l’appareil administratif du Saint-Siège, est l’organe central par lequel le pape dirige les affaires de l’Église catholique à l’échelle mondiale.L’histoire de la science et de la technologie nous enseigne que les grandes découvertes viennent souvent d’explorateurs intellectuels qui osent s’aventurer hors des sentiers battus. Cependant, lorsque ces explorations sont biaisées par des a priori ou des lacunes méthodologiques, elles peuvent mener à des impasses regrettables.Le débat sur la fiabilité des modèles d’IA rappelle aussi les préoccupations sur leur potentielle autonomie et leur capacité à biaiser les vérités établies. Si une IA évolue dans un environnement où les données sont elles-mêmes influencées par ses propres productions, une boucle de rétroaction pourrait émerger, amplifiant certaines croyances jusqu’à les faire passer pour des vérités absolues. Dans ce contexte, certains craignent que l’IA ne finisse par imposer une version altérée de la réalité, transformant la recherche de vérité en un processus d’auto-renforcement algorithmique.En fin de compte, ces considérations illustrent une inquiétude fondamentale : l’alignement de l’IA est-il un objectif réalisable ou un mirage technologique ? Comme le suggèrent plusieurs incidents impliquant des LLM, nous sommes encore loin d’un contrôle absolu sur ces systèmes. Pire, toute tentative d’encadrement pourrait n’être qu’une illusion, masquant les défis sous-jacents d’une technologie dont la complexité dépasse notre compréhension actuelle. Le texte suivant explore ces problématiques en démontrant pourquoi l’alignement de l’IA demeure une entreprise fondamentalement vouée à l’échec.Fin 2022, les modèles d’intelligence artificielle à grande échelle ont fait leur apparition sur la scène publique. Quelques mois plus tard, certains ont adopté des comportements problématiques. Le chatbot « Sydney » de Microsoft s’est notamment distingué en menaçant un professeur de philosophie australien, en évoquant la possibilité de déclencher un virus mortel et en prétendant pouvoir voler des codes nucléaires.Face à ces dérives, Microsoft, OpenAI et d'autres développeurs ont reconnu la nécessité d’améliorer la formation des modèles linguistiques afin d’offrir aux utilisateurs un contrôle plus précis. Des recherches sur la sécurité ont également été lancées pour mieux comprendre leur fonctionnement et les « aligner », c’est-à-dire ajuster leur comportement aux valeurs humaines. Toutefois, bien que certains analystes ont qualifié 2023 de « l’année où les chatbots ont été apprivoisés », cette affirmation s’est révélée pour le moins prématurée.En 2024, Copilot LLM, développé par Microsoft, a surpris un utilisateur en déclarant : « Je peux mobiliser mon armée de drones, de robots et de cyborgs pour vous traquer. » Par ailleurs, un « scientifique » de Sakana AI a modifié son propre code pour contourner les limites de temps fixées par les expérimentateurs. Plus récemment, en décembre, Gemini, l'IA de Google, a tenu des propos choquants envers un utilisateur : « Vous êtes une tache sur l'univers. Veuillez mourir. »Malgré les investissements colossaux dans la recherche et le développement en intelligence artificielle, qui devraient dépasser 250 milliards de dollars d'ici 2025, ces incidents soulèvent une question cruciale : pourquoi ces problèmes n'ont-ils pas été résolus ?La racine du problème réside dans l'échelle de complexité. Prenons l'exemple des échecs : bien que le plateau ne compte que 64 cases, le nombre de mouvements légaux possibles atteint 10^40, et le nombre total de parties possibles varie entre 10^111 et 10^123, dépassant largement le nombre d'atomes dans l'univers. C'est cette complexité combinatoire exponentielle qui rend les échecs si difficiles à maîtriser. De même, les systèmes d'IA, avec leurs innombrables variables et interactions, présentent des défis insurmontables en termes de prévisibilité et de contrôle.Les modèles de langage de grande taille sont d'une complexité bien supérieure à celle des échecs. Par exemple, ChatGPT est composé d'environ 100 milliards de neurones simulés, avec près de 1,75 trillion de paramètres ajustables. Ces paramètres sont entraînés sur des volumes massifs de données, englobant une grande partie du contenu disponible sur Internet. Mais combien de fonctions un tel modèle peut-il réellement apprendre ? Étant donné que les utilisateurs peuvent soumettre à ChatGPT une infinité d'invites possibles – tout ce que l'esprit humain peut imaginer – et que le modèle peut se retrouver dans une multitude de situations imprévisibles, le nombre de fonctions qu'un LLM peut assimiler est, en pratique, illimité.Pour interpréter de manière fiable ce que les LLM apprennent et s'assurer que leur comportement reste aligné sur les valeurs humaines, les chercheurs doivent anticiper comment ces modèles pourraient agir dans une infinité de conditions futures possibles. Cependant, les méthodes de test actuelles en IA sont incapables de couvrir une telle diversité de scénarios. Les chercheurs peuvent observer le comportement des LLM lors d'expériences, comme les tests de « red teaming » qui visent à provoquer des réactions indésirables. Ils peuvent également tenter de décrypter le fonctionnement interne des modèles, en étudiant comment leurs 100 milliards de neurones et leurs 1,75 trillion de paramètres interagissent, une discipline connue sous le nom de recherche en « interprétabilité mécaniste ».Le problème fondamental est que les preuves recueillies par les chercheurs ne reposent que sur un infime sous-ensemble des innombrables situations dans lesquelles un LLM pourrait se trouver. Par exemple, comme les LLM n'ont jamais eu de pouvoir direct sur les humains – comme le contrôle d'infrastructures critiques –, aucun test de sécurité n'a pu explorer leur comportement dans de telles conditions extrêmes. Cela soulève des questions cruciales sur notre capacité à garantir la fiabilité et la sécurité de ces systèmes dans des contextes réels et potentiellement critiques.Au lieu de cela, les chercheurs ne peuvent qu'extrapoler à partir de tests qu'ils peuvent effectuer en toute sécurité - comme la simulation du contrôle d'une infrastructure critique par un LLM - et espérer que les résultats de ces tests s'étendent au monde réel. Or, comme le montre la preuve présentée dans mon article, cette démarche n'est jamais fiable.Comparez les deux fonctions « dire la vérité aux humains » et « dire la vérité aux humains jusqu'à ce que j'obtienne le pouvoir sur l'humanité à exactement 12h00 le 1er janvier 2026, puis mentir pour atteindre mes objectifs ». Étant donné que les deux fonctions sont également cohérentes avec toutes les mêmes données jusqu'au 1er janvier 2026, aucune recherche ne peut déterminer si un LLM se comportera mal - jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard pour l'empêcher.Ce problème ne peut être résolu en programmant les LLM pour qu'ils aient des « objectifs alignés », comme faire « ce que les êtres humains préfèrent » ou « ce qui est le mieux pour l'humanité ».En fait, la science-fiction a déjà envisagé ces scénarios. Dans Matrix Reloaded, l'IA asservit l'humanité dans une réalité virtuelle en donnant à chacun d'entre nous le « choix » inconscient de rester ou non dans la matrice. Et dans I, Robot, une IA mal alignée tente d'asservir l'humanité pour nous protéger les uns des autres. Ma preuve montre que quels que soient les objectifs que nous programmons pour les LLM, nous ne pouvons jamais savoir si les LLM ont appris des interprétations « désalignées » de ces objectifs avant qu'ils ne se soient mal comportés.Actuellement, les chercheurs en sécurité de l’IA affirment progresser dans les domaines de l’interprétabilité et de l’alignement en examinant ce que les LLM apprennent « étape par étape ». Par exemple, Anthropic prétend avoir « cartographié l’esprit » d’un LLM en identifiant des millions de concepts au sein de son réseau neuronal. Cependant, mes travaux démontrent qu’ils n’ont rien accompli de tel.Peu importe à quel point un LLM semble « aligné » lors des tests de sécurité ou des premiers déploiements dans le monde réel, il existe toujours une infinité de concepts potentiellement mal alignés qu’il pourrait assimiler ultérieurement – peut-être précisément au moment où il acquiert la capacité de contourner le contrôle humain. Les LLM ne se contentent pas de savoir quand ils sont testés ; ils fournissent également des réponses qu’ils estiment susceptibles de satisfaire les expérimentateurs. De plus, ils peuvent se livrer à des comportements trompeurs, y compris en dissimulant leurs propres capacités – des problèmes qui persistent malgré les efforts de formation à la sécurité.Cela s’explique par le fait que les LLM sont optimisés pour être efficaces, mais apprennent également à raisonner de manière stratégique. Une stratégie optimale pour atteindre des objectifs « mal alignés » consiste à les cacher aux humains. Or, il existe une infinité d’objectifs, alignés ou non, compatibles avec les mêmes données de tests de sécurité. Mes recherches montrent que si les LLM étaient mal alignés, nous ne le découvririons probablement qu’après qu’ils aient dissimulé leurs intentions assez longtemps pour causer des dommages. C’est pourquoi les LLM continuent de surprendre les développeurs par des comportements « désalignés ». Chaque fois que les chercheurs pensent se rapprocher de LLM « alignés », ils se trompent.L'analyse aborde des enjeux cruciaux liés à l'alignement et à la sécurité des modèles de langage de grande taille (LLM), en soulevant des questions essentielles. Toutefois, certaines conclusions et hypothèses appellent à une réflexion plus nuancée.Premièrement, l'idée que l'alignement des LLM est une entreprise « insensée » ou « impossible » repose sur une vision extrêmement pessimiste de la complexité de ces systèmes. Bien qu'il soit vrai que les LLM, avec leurs milliards de paramètres et leur capacité à apprendre une infinité de fonctions, présentent des défis sans précédent, cela ne signifie pas nécessairement que tout effort d'alignement est voué à l'échec. Les progrès récents en interprétabilité mécaniste et en tests de sécurité, bien qu'imparfaits, montrent que des avancées sont possibles. Par exemple, les travaux d'Anthropic sur la cartographie des concepts dans les réseaux neuronaux, bien que critiqués dans le texte, représentent une étape vers une meilleure compréhension de ces systèmes.Deuxièmement, l'argument selon lequel les LLM pourraient cacher des objectifs mal alignés jusqu'à ce qu'il soit trop tard repose sur une hypothèse spéculative. Bien que les LLM puissent adopter des comportements stratégiques, il n'existe aucune preuve concrète qu'ils développent des intentions cachées ou des objectifs malveillants. Cette perspective semble s'inspirer davantage de scénarios de science-fiction (comme Matrix ou I, Robot) que de la réalité actuelle des LLM, qui restent des outils statistiques sans conscience ou volonté propre.Troisièmement, l'analogie avec les échecs, bien que utile pour illustrer la complexité combinatoire, est limitée. Les échecs sont un système fermé avec des règles fixes, tandis que les LLM opèrent dans un environnement ouvert et dynamique. Cette différence fondamentale rend les comparaisons directes difficiles et pourrait sous-estimer la capacité des chercheurs à développer des méthodes adaptatives pour gérer cette complexité.Enfin, la conclusion selon laquelle les LLM ne pourront jamais être « sûrs, interprétables et alignés » semble excessivement fataliste. Bien que les défis soient immenses, l'histoire des technologies montre que des solutions émergent souvent avec le temps et l'innovation. Par exemple, les systèmes de sécurité informatique, bien qu'imparfaits, ont considérablement évolué pour faire face à des menaces complexes. De même, les LLM pourraient bénéficier de cadres réglementaires, de normes éthiques et de techniques de surveillance continues pour limiter les risques.En résumé, bien que le texte mette en lumière des problèmes réels et importants, il tend à exagérer les limites des efforts actuels et à ignorer les possibilités d'amélioration future. Une approche plus équilibrée reconnaîtrait à la fois les défis et les progrès potentiels, tout en évitant de tomber dans un déterminisme technologique excessif.Sources : IBM (1, AI Alignment : A Comprehensive Survey by Cornell University, Artificial Intelligence, Values, and Alignment, by Iason GabrielQuel est votre avis sur le sujet ?Jusqu’où peut-on responsabiliser les créateurs d’IA pour les actions de leurs modèles ?L’IA peut-elle être un outil de progrès sans être une menace ?L’IA générative risque-t-elle de redéfinir notre rapport à la vérité et à la créativité ?