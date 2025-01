Les femmes sont plus préoccupées que les hommes par l'éventail des applications possibles de l'intelligence artificielle

L’adoption de l’IA : un phénomène global aux fractures générationnelles et professionnelles

Porté par l’essor de ChatGPT d’OpenAI, le marché des applications d’IA a atteint 1,42 milliard de dollars en 2024, selon les données d’Appfigures. Cela représente une croissance impressionnante de 274 % par rapport à 2023, année de lancement de l’application en mai. Parmi des milliers de concurrents – dont certains exploitent sous licence la technologie d’OpenAI – ChatGPT domine largement le secteur, générant à lui seul plus de revenus que l’ensemble des autres applications d’assistants IA les plus rentables.Ce succès profite également à Apple et Google, qui perçoivent environ 30 % des recettes issues des achats intégrés. Au total, le marché des applications mobiles d’IA pèse aujourd’hui 2 milliards de dollars, selon Appfigures.ChatGPT a été téléchargé 353 millions de fois à ce jour, mais son audience est majoritairement jeune : plus de 50 % des utilisateurs mobiles ont moins de 25 ans, illustrant une plus grande appétence des jeunes pour l’expérimentation de nouvelles technologies – ou peut-être un besoin accru d’assistance pour les devoirs. D’ailleurs, une étude du Pew Research Center révèle que 25 % des adolescents américains ont utilisé ChatGPT pour leurs travaux scolaires, un chiffre qui a doublé par rapport à 2023. Toutefois, le deuxième groupe démographique le plus important est constitué des 50-64 ans, qui représentent 20,2 % des utilisateurs.L’écart entre les sexes est encore plus marqué : selon Appfigures, 84,5 % des utilisateurs de ChatGPT sont des hommes. Bien que les femmes occupent des postes clés dans l’industrie de l’IA, elles restent plus sceptiques face à cette technologie. Une enquête de Pew en 2022 indiquait déjà une méfiance plus prononcée des femmes, tandis qu'un sondage Axios révélait que 53 % des mères refuseraient à leurs enfants l'accès à l'IA, contre seulement 26 % des pères. Par ailleurs, une étude de McKinsey estime que l'automatisation risque davantage de pénaliser l'emploi féminin, ce qui pourrait renforcer cette réticence. Par ailleurs, McKinsey estime que les femmes seront plus susceptibles de perdre leur emploi à cause de l'automatisation que leurs homologues masculins, ce qui pourrait renforcer les résistances.Dans l'ensemble, les femmes aux États-Unis sont moins susceptibles que les hommes de dire que la technologie a eu un effet essentiellement positif sur la société (42 % contre 54 %) et plus susceptibles de dire que la technologie a eu des effets positifs et négatifs à parts égales (45 % contre 37 %). En outre, les femmes sont moins susceptibles que les hommes de se dire plus enthousiastes que préoccupées par l'utilisation accrue des programmes informatiques d'IA dans la vie quotidienne (13 % contre 22 %). Le sexe reste un facteur dans les opinions sur l'impact de l'IA et de la technologie lorsque l'on tient compte d'autres variables, telles que l'appartenance politique, le niveau d'éducation, la race et l'origine ethnique des personnes interrogées.Les femmes sont également plus exposées aux dérives de l’IA, notamment aux deepfakes à caractère sexuel, ce qui pourrait freiner leur adoption massive des outils d’IA grand public.Si ChatGPT capte une large part des dépenses consacrées aux applications d’IA, l’arrivée de DeepSeek, une alternative gratuite et open source, pourrait lui apporter une concurrence notable. DeepSeek a déjà surpassé OpenAI en devenant l’application la plus téléchargée sur l’App Store. Reste à voir si elle pourra maintenir son élan face au géant d’OpenAI.L'explosion des dépenses liées aux applications d'IA, notamment sous l'impulsion de ChatGPT, montre que la « bulle » de l'IA ne s'est pas encore dégonflée. Cependant, plusieurs tendances sociétales et économiques suggèrent que son adoption n'est ni uniforme ni universelle.Tout d'abord, la démographie des utilisateurs illustre un fort biais générationnel et de genre. La prédominance des utilisateurs jeunes, en particulier ceux de moins de 25 ans, suggère que l'IA est perçue comme un outil d'assistance aux études et à l'apprentissage, ce qui rappelle les débats passés sur l'usage de Wikipedia dans l'enseignement. Toutefois, il est intéressant de noter que les 50-64 ans représentent le deuxième groupe d'utilisateur le plus important, montrant une adoption croissante chez les générations plus âgées.Le fort déséquilibre entre les sexes, avec une surreprésentation masculine (84,5 %), semble en partie lié à la nature des professions qui bénéficient directement des applications d'IA. Le développement logiciel, par exemple, est un secteur où les hommes sont surreprésentés, et où l'IA apporte une valeur ajoutée immédiate en tant qu'assistant de codage. En revanche, dans des professions dominées par les femmes, comme la pharmacie ou l'enseignement, l'IA est encore perçue avec scepticisme, voire comme une menace potentielle d'automatisation.Un autre facteur de résistance est lié aux craintes associées à l'IA. Si les hommes tendent à voir l'IA comme un outil pragmatique, les femmes, plus souvent ciblées par des deepfakes ou des manipulations malveillantes, ont de bonnes raisons de se montrer plus prudentes. Cette asymétrie se retrouve aussi dans l'éducation des enfants : les sondages montrent que les mères sont plus enclines à restreindre l'accès à ces outils pour leurs enfants.D'un point de vue concurrentiel, bien que ChatGPT domine actuellement le marché, l'arrivée d'alternatives open source comme DeepSeek pourrait changer la donne. L'essor d'une IA plus ouverte et décentralisée pourrait freiner la croissance d'OpenAI, notamment si ces alternatives parviennent à répondre à certaines critiques récurrentes sur le contrôle et la monétisation des outils d'IA.En somme, bien que l'IA ait encore un fort potentiel de croissance, son adoption reste marquée par des barrières culturelles, professionnelles et éthiques. Loin d'une adoption uniforme, son avenir semble dépendre de sa capacité à surmonter ces freins tout en évoluant vers des modèles plus inclusifs et accessibles à l'ensemble de la population.Sources : Pew Research , Appfigures