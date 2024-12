You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw — OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024

ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par OpenAI et lancé en 2022. Il est actuellement basé sur le grand modèle de langage (LLM) GPT-4o. ChatGPT peut générer des réponses conversationnelles semblables à celles des humains et permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers la longueur, le format, le style, le niveau de détail et la langue souhaités.OpenAI a récemment annoncé que ChatGPT sera disponible sur les téléphones fixes et l'assistant d'OpenAI, doté d'une intelligence artificielle, y répondra à partir du 18 décembre 2024. L'expérience est plus ou moins identique à l'Advanced Voice Mode, la fonction de conversation en temps réel d'OpenAI pour ChatGPT. ChatGPT répond aux questions posées par les utilisateurs au téléphone et peut prendre en charge des tâches telles que la traduction d'une phrase dans une autre langue, selon l'entreprise. OpenAI offre 15 minutes d'appels gratuits aux utilisateurs américains. L'entreprise précise que les frais habituels de l'opérateur peuvent s'appliquer.À partir de cette date, ChatGPT est également disponible sur WhatsApp pour ceux qui préfèrent envoyer un SMS à l'assistant d'intelligence artificielle (IA). Comme pour ChatGPT par téléphone, les utilisateurs n'ont pas besoin d'un compte pour profiter de l'expérience WhatsApp. Les utilisateurs recevront une notification lorsqu'ils approcheront d'une limite quotidienne.", a déclaré Kevin Weil, directeur des produits d'OpenAI. "" Il a ajouté : "1-800-ChatGPT est un nouveau lancement expérimental pour permettre un accès plus large à ChatGPT. Vous pouvez maintenant parler à ChatGPT via un appel téléphonique ou envoyer un message à ChatGPT via WhatsApp au 1-800-ChatGPT sans avoir besoin d'un compte.Notez que ChatGPT ne sera jamais l'initiateur d'un appel ou d'une discussion avec vous sur WhatsApp. Vous pouvez entamer une conversation en appelant le 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) avec un numéro américain ou canadien ou en envoyant un message au 1-800-242-8478 sur WhatsApp à partir des pays pris en charge. Des frais d'opérateur standard peuvent s'appliquer.Concerant les limites d'utilisation, vous pourrez parler à 1-800-ChatGPT gratuitement pendant 15 minutes par mois, avec une limite quotidienne pour les messages WhatsApp. Mais OpenAI prévient qu'ils ajusteront les limites d'utilisation en fonction de la capacité si nécessaire. En outre, OpenAI devrait vous envoyez un avertissement lorsque vous approchez de la limite et vous informons lorsque la limite est atteinte.Si vous utilisez ChatGPT sur Whatsapp, OpenAI rappel de vérifier le numéro de téléphone (1-800-242-8478) et le badge vérifié par WhatsApp dans le chat.Selon OpenAI, le 1-800-ChatGPT fonctionne mieux dans des environnements plus calmes. Les bruits de fond peuvent être interprétés comme des invites. L'éditeur de ChatGPT recommande également d'activer les fonctions d'isolation du bruit sur votre appareil. Sur l'iPhone, l'activation du mode micro d'isolation vocale peut aider à éviter les interruptions involontaires. Vous pouvez activer l'isolation vocale en ouvrant votre panneau de configuration pendant un appel téléphonique, en sélectionnant le mode micro et en passant à l'isolation vocale.Cependant, il peut arriver que des interruptions se produisent au cours d'une conversation avec 1-800-ChatGPT. Il est recommandé d'avoir des conversations vocales avec 1-800-ChatGPT avec des écouteurs ou des casques d'écoute.La messagerie WhatsApp ne prend actuellement en charge que les conversations textuelles. Les fonctions qui nécessitent une connexion à un compte ChatGPT, telles que la recherche ChatGPT, la conversation avec des images et les fonctions de personnalisation telles que les instructions personnalisées et la mémoire, ne sont pas actuellement disponibles. La date limite de connaissance du 1-800-ChatGPT est octobre 2023. Il n'est pas possible d'ajouter ChatGPT aux chats de groupe.Il est possible que 1-800-ChatGPT ne répond pas à vos demandes. Selon OpenAI, ce lancement est encore expérimental. Il se peut également que vous ne receviez pas de réponse à votre message en raison des mesures de sécurité du ChatGPT. De même, si OpenAI estime que votre utilisation de 1-800-ChatGPT viole les conditions d'utilisation ou si vous appelez d'une région qui n'est pas prise en charge, ils bloqueront votre numéro. Il serait possible de faire une demande dans ce cas.Concernant la confidentialité des données, voici la réponse d'OpenAI :Pensez-vous que ce nouveau service d'OpenAI est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?