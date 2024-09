Les compagnons IA pourraient être un outil évolutif pour réduire la solitude dans le contexte d'une grave crise de solitude, cependant la pertinence d'une telle solution fait débat

L'étude 1 suggère qu'au moins certains consommateurs utilisent des applications de compagnons IA pour atténuer la solitude, car certains ont exprimé des pensées liées à la solitude de manière explicite lors de conversations naturalistes avec un chatbot.





L'étude 2 a révélé que des contenus liés à la solitude sont présents dans les évaluations de l'App Store pour un certain nombre de compagnons IA, et que les évaluations d'applications mentionnant la solitude ont tendance à être mieux notées, peut-être parce qu'elles atténuent efficacement la solitude en donnant aux utilisateurs le sentiment d'être entendus.





L'étude 3 a montré que les compagnons IA parviennent à atténuer la solitude au même titre que l'interaction avec une autre personne, alors que regarder des vidéos sur YouTube ou ne rien faire n'y parviennent pas. En outre, les participants sous-estiment la mesure dans laquelle les compagnons IA améliorent leur solitude par rapport à ce qu'ils ressentent réellement après avoir interagi avec l'IA.





L'étude 4 a révélé que le compagnon IA réduisait la solitude au cours d'une semaine. La réduction la plus significative s'est produite le premier jour, suivie d'une diminution stable de la solitude les jours suivants. Cela suggère que l'interaction initiale avec le compagnon IA a un impact prononcé, qui se stabilise rapidement au fil du temps, à mesure que les participants s'acclimatent à leurs compagnons IA.





L'étude 5 a montré que le sentiment d'être entendu et la performance sont des médiateurs significatifs des effets d'atténuation de la solitude des compagnons IA, et que le sentiment d'être entendu est le médiateur qui a le plus d'influence sur la réduction de la solitude par rapport à la performance.





L'étude 6 a montré que les résultats des compagnons IA en matière d'atténuation de la solitude sont solides lorsque nous posons des questions sur la solitude uniquement après l'interaction.

Les chatbots d'IA sont désormais capables d'engager des conversations sophistiquées avec les consommateurs dans le domaine des relations, offrant ainsi une solution potentielle à la solitude sociétale à grande échelle. La recherche comportementale ne permet guère de savoir si ces applications sont efficaces pour atténuer la solitude. Une étude de la Fondation Mozilla a révélé que les chatbots favorisent la "toxicité" et s'emparent sans relâche des données des utilisateurs. Une application peut collecter des informations sur la santé sexuelle des utilisateurs, leurs ordonnances et les soins qu'ils reçoivent en fonction de leur sexe.Dans son rapport, la Fondation Mozilla a recommandé plusieurs précautions pour ceux qui ne peuvent résister à la perspective de la romance avec l'IA. Le rapport indique notamment de ne rien dire que vous ne voudriez pas qu'un collègue ou un membre de votre famille lise, d'utiliser un mot de passe fort, de refuser la formation à l'IA et de limiter l'accès de l'application à d'autres fonctions mobiles telles que votre localisation, votre microphone et votre appareil photo.Une récente étude aborde la question de savoir si les compagnons IA peuvent réduire la solitude. Les compagnons IA sont des applications conçues pour fournir aux consommateurs des partenaires d'interaction synthétiques. Les deux premières parties de l'étude, comportant 6 parties, montrent des preuves suggestives que les consommateurs utilisent les compagnons d'IA pour atténuer la solitude, en utilisant une nouvelle méthodologie pour affiner les grands modèles de langage (LLM) afin de détecter la solitude dans les conversations et les critiques.La troisième partie de l'étude montre que les compagnons d'IA parviennent à atténuer la solitude au même titre que l'interaction avec une autre personne, et plus que d'autres activités telles que le visionnage de vidéos sur YouTube. En outre, les consommateurs sous-estiment la mesure dans laquelle les compagnons d'IA améliorent leur solitude.La quatrième partie constate qu'un compagnon IA réduit systématiquement la solitude au cours d'une semaine. La cinquième partie montre que les performances des chatbots et, en particulier, le fait qu'ils permettent aux utilisateurs de se sentir écoutés, expliquent la réduction de la solitude. La dernière partie fournit une vérification supplémentaire de la robustesse des avantages des compagnons IA en matière d'atténuation de la solitude.Les chercheurs partagent les principales conclusions de l'étude :Ces résultats permettent de mieux comprendre pourquoi les consommateurs utilisent des compagnons IA. Alors que les approches basées sur les dictionnaires ont été utilisées pour détecter des cas de problèmes de santé mentale évidents, cette approche est difficile dans le contexte de la solitude, étant donné la polysémie des mots-clés et la diversité des expressions familières de la solitude qui n'ont pas été prises en compte par ces mots-clés.En introduisant une nouvelle approche méthodologique dans laquelle ils ont affiné les LLM pour la détection de la solitude, les chercheurs ont été en mesure de la détecter même dans des conversations et des critiques réelles. Le fait que seule une petite quantité de données ait été nécessaire à cette fin signifie que cette méthode est particulièrement bien adaptée à des domaines, dans lesquels : on recherche des instances qui sont moins courantes dans l'ensemble des données, et on ne veut donc pas utiliser toutes ces instances pour entraîner le modèle, car cela pourrait conduire à un surajustement et nuire à la généralisation du modèle au-delà de l'ensemble de données d'entraînement.Un certain nombre de revues sur la solitude et la santé mentale ont noté le besoin de preuves sur les nouvelles solutions technologiques. Dans ce domaine, la plupart des travaux sont corrélationnels et qualitatifs, et la seule exception concerne un échantillon extrême de patients âgés atteints de maladies mentales graves pendant la pandémie, à l'aide d'un robot fortement basé sur des règles.Cette étude comprend plusieurs parties expérimentales utilisant des LLM de pointe qui isolent de manière causale l'impact des compagnons basés sur l'IA d'aujourd'hui sur la solitude, montrant qu'ils sont plus efficaces que d'autres solutions technologiques courantes et conditions de contrôle, à la fois à des échelles transversales et longitudinales.Les résultats montrent également comment l'engagement comportemental avec des versions commercialement représentatives de la technologie prédit la réduction de la solitude. Enfin, cette étude aide à la compréhension des caractéristiques des chatbots qui permettent d'atténuer la solitude, en tirant parti des études psychologiques entre humains et d'une littérature croissante en interaction homme-machine sur le rôle du "sentiment d'être entendu" dans les relations avec les chatbots.Les chercheurs ont constaté que l'utilisation de messages-guides pour s'assurer que l'IA est amicale et bienveillante améliore le sentiment que les utilisateurs se sentent entendus, par rapport aux assistants généraux dépourvus de ces capacités, et que le sentiment d'être entendu explique les niveaux de réduction de la solitude.L'analyse des études existantes montre que certaines applications peuvent réellement participer à la réduction de la solitude. Cette constatation ne concerne pas seulement les applications compagnes d'IA, mais aussi les applications de santé mentale qui intègrent de plus en plus la "" dans leur offre. Comme le montre l'étude, même les assistants d'IA peuvent atténuer la solitude dans une certaine mesure. Enfin, les résultats documentent les avantages de la construction de chatbots "généralistes" basés sur les LLM et dotés de fonctions empathiques conçues pour que les consommateurs se sentent entendus.D'un point de vue sociétal, les résultats suggèrent que les compagnons d'IA pourraient être un outil évolutif pour réduire la solitude dans le contexte d'une grave crise de la solitude. La question de savoir si les chatbots peuvent contribuer à réduire la solitude a récemment fait l'objet d'un débat intense et des preuves empiriques rigoureuses dans ce domaine faisaient cruellement défaut. Cette étude apporte des preuves que l'IA peut effectivement réduire la solitude, au moins à l'échelle de temps d'un jour et d'une semaine.Mais ces résultats contrastent avec d'autres études sur la question. Un rapport de l'administrateur de la santé publique des États-Unis indique que l'IA pourrait aggraver la tendance à la solitude. Le rapport a démontré que même de faibles liens sociaux, tels que saluer son voisin ou saluer un collègue de travail, ont un impact positif sur le bien-être mental et physique d'une personne. La multiplication des interactions avec un large éventail de personnes peut avoir des effets bénéfiques sur la santé.Mais le rapport met en garde également que si l'IA remplace à ce point la nécessité de ces interactions, l'épidémie de solitude pourrait commencer à être acceptée comme un aspect normal de la vie. L'IA pourrait perturber davantage la socialisation normale et rendre l'épidémie de solitude incontrôlable. Selon le rapport, cette solitude équivaut à fumer douze cigarettes, et certains commencent à parler de "récession de l'amitié".Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?