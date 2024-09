Discuter de façon naturelle avec Gemini Live sur votre mobile Android



Avec Gemini Live, vous pouvez discuter de manière fluide et naturelle avec Gemini. Vous pouvez même interrompre la discussion si vous souhaitez ajouter des détails ou changer le sujet de conversation. Gemini Live vous permet de :



Discuter de manière naturelle : parlez à Gemini sans saisir de texte et il vous répondra à haute voix.

Faire du brainstorming à voix haute : demandez-lui de trouver une idée de cadeau, d'organiser un événement ou d'élaborer un business plan.

Découvrir : découvrez toujours plus de détails sur les sujets qui vous intéressent.

Répéter à voix haute : entraînez-vous à discuter de manière plus fluide et naturelle avant un événement important.



Important : Gemini Live est encore en cours de déploiement sur les appareils mobiles Android, et uniquement en anglais. Il se peut donc qu'il ne soit pas encore disponible pour vous.



Ce dont vous avez besoin



Un téléphone ou une tablette Android.

L'application mobile Gemini, ou Gemini comme assistant sur mobile. Pour le moment, Gemini Live n'est pas disponible dans l'application Web Gemini, dans Gemini dans Google Messages, ni sur l'onglet Gemini de l'appli Google sur iPhone.

Un compte Google personnel que vous gérez vous-même. Pour le moment, Gemini Live n'est pas disponible pour les comptes Google scolaires ou professionnels.

Gemini Advanced.

La première langue listée dans les paramètres doit être "English (United States)".

Avoir au moins 18 ans.

Vous ne pouvez pas encore utiliser de Gems avec Gemini Live.



Avant d'utiliser Gemini Live



Respectez la confidentialité d'autrui et demandez la permission avant d'enregistrer ou d'inclure des tiers dans une discussion Live.

Découvrez comment Google utilise les données de Gemini Live.



Discuter en direct avec Gemini



Sur votre téléphone ou tablette Android, ouvrez l'application mobile Gemini. Si l'option est disponible, vous pouvez également dire "Hey Google". En bas, appuyez sur Live . La première fois, suivez les instructions à l'écran. Commencez à parler.



Conseil : Pour désactiver le micro, appuyez sur Pause , Terminer , ou dites "stop". Avec Gemini Live, vous pouvez discuter de manière fluide et naturelle avec Gemini. Vous pouvez même interrompre la discussion si vous souhaitez ajouter des détails ou changer le sujet de conversation. Gemini Live vous permet de :: Gemini Live est encore en cours de déploiement sur les appareils mobiles Android, et uniquement en anglais. Il se peut donc qu'il ne soit pas encore disponible pour vous.: Pour désactiver le micro, appuyez sur Pause , Terminer , ou dites "stop".

Gemini est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par Google. Basé sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom et développé en réponse directe à la montée en puissance du ChatGPT d'OpenAI, il a été lancé de manière limitée en mars 2023 avant d'être étendu à d'autres pays en mai. Le Pixel 9 de Google est le premier téléphone Android avec Gemini comme assistant virtuel par défaut.Mais des rapports révèlent que de nombreux utilisateurs pourraient préférer s'en tenir à Google Assistant. Gemini a été critiqué pour ne pas avoir réussi à remplir correctement certaines des fonctions les plus importantes d'un assistant de smartphone. Il peine à accomplir les tâches de base, comme prendre des notes ou fournir des informations météorologiques précises. Nombre des fonctionnalités ayant rendu Google Assistant utile sont soit absentes, soit moins efficaces dans Gemini, suscitant la frustration des utilisateurs qui dépendent des fonctions de contrôle vocal de leur téléphone.En réponse à cela, Google vient de lancer Gemini Live, une fonction gratuite de dialogue en ligne à commande vocale, pour les utilisateurs d'Android. Cette initiative marque une étape importante dans l'accessibilité des technologies avancées d'IA au plus grand nombre.Google a fait un pas audacieux dans le monde de l'intelligence artificielle en lançant Gemini Live, une fonction gratuite de chat sur l'IA à commande vocale, pour les utilisateurs d'Android. Cette initiative représente une avancée majeure dans la mise à disposition du grand public d'une technologie d'IA sophistiquée, qui pourrait révolutionner la manière dont les gens interagissent avec leurs smartphones.Gemini Live permet aux utilisateurs d'engager des conversations naturelles avec un assistant d'IA à l'aide de commandes vocales. Cette fonction est conçue pour comprendre le contexte et fournir des réponses plus précises et plus utiles que les assistants vocaux traditionnels. Les utilisateurs peuvent poser des questions, demander des conseils ou même lancer des idées avec l'IA, ce qui en fait un outil polyvalent pour diverses tâches.L'un des points forts de Gemini Live est sa capacité à générer et à modifier des images sur la base de messages vocaux. Cette fonction ouvre de nouvelles possibilités d'expression créative et de résolution de problèmes directement par le biais d'interactions vocales.Dans un premier temps, Gemini Live est disponible pour les utilisateurs d'Android aux États-Unis, mais il est prévu de l'étendre à d'autres pays dans un avenir proche. La fonction est accessible via l'application Google ou en configurant Google Assistant comme assistant numérique par défaut sur les appareils Android.Bien que Gemini Live soit actuellement limité aux appareils Android, il y a des spéculations sur son extension potentielle à d'autres plateformes. L'engagement de Google à faire progresser la technologie de l'IA suggère que nous pourrions voir d'autres améliorations et une plus grande disponibilité de Gemini Live dans les mois à venir.Le lancement de Gemini Live représente une avancée significative de la part de Google pour concurrencer les autres chatbots et assistants vocaux du marché. En mettant cette technologie avancée gratuitement à la disposition des utilisateurs d'Android, Google établit potentiellement une nouvelle norme pour l'intégration de l'IA dans les appareils mobiles .Mais comme pour tout service basé sur l'IA, il existe des inquiétudes concernant la confidentialité et l'utilisation des données. Google a déclaré que les interactions des utilisateurs avec Gemini Live seront utilisées pour améliorer le service, mais les utilisateurs ont la possibilité de supprimer leur historique de chat et de refuser la collecte de données.Voici la présentation de Gemini Live par Google :Pensez-vous que Gemini Live est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la fonctionnalité ?