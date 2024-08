Créer des Gems pour une aide personnalisée : du codage aux conseils de carrière



Dans les prochains jours, les abonnés de Gemini Advanced, Business et Enterprise pourront commencer à créer et à discuter avec des Gems, les versions personnalisées de Gemini présentées en avant-première à l'I/O. Vous pouvez personnaliser les Gems pour agir en tant qu'expert sur des sujets ou les affiner en fonction de vos objectifs spécifiques. Il vous suffit de rédiger des instructions pour votre Gem, de lui donner un nom et de discuter avec lui quand vous le souhaitez.



Avec les Gems, vous pouvez créer une équipe d'experts pour vous aider à réfléchir à un projet difficile, à trouver des idées pour un événement à venir ou à rédiger la légende parfaite pour un message sur les réseaux sociaux. Votre Gem peut également mémoriser un ensemble d'instructions détaillées pour vous aider à gagner du temps sur des tâches fastidieuses, répétitives ou difficiles.



Pour vous aider à démarrer, nous lançons une série de Gems pré-entrainées pour différents scénarios :



Le coach d'apprentissage vous aide à décomposer des sujets complexes pour les rendre plus faciles à comprendre.



vous aide à décomposer des sujets complexes pour les rendre plus faciles à comprendre. Brainstormer vous permet de trouver facilement l'inspiration, qu'il s'agisse d'idées fraîches pour une fête à thème ou du cadeau idéal pour un prochain anniversaire.



vous permet de trouver facilement l'inspiration, qu'il s'agisse d'idées fraîches pour une fête à thème ou du cadeau idéal pour un prochain anniversaire. Le guide de carrière vous permet d'exploiter votre potentiel professionnel grâce à des plans détaillés pour affiner vos compétences et atteindre vos objectifs de carrière.



vous permet d'exploiter votre potentiel professionnel grâce à des plans détaillés pour affiner vos compétences et atteindre vos objectifs de carrière. Le rédacteur peut améliorer votre écriture grâce à des commentaires clairs et constructifs sur tous les aspects, de la grammaire à la structure.



peut améliorer votre écriture grâce à des commentaires clairs et constructifs sur tous les aspects, de la grammaire à la structure. Le partenaire de codage améliore vos compétences en codage et peut vous aider à construire des projets et à apprendre au fur et à mesure.



Les Gemmes sont maintenant déployées sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour les utilisateurs de Gemini Advanced, Gemini Business et Gemini Enterprise dans plus de 150 pays et dans la plupart des langues.

La course à l'IA des géants technologiques bat son plein. En réponse à GPT-4o d'OpenAI, Google avait annoncé des améliorations de Gemini 1.5 Pro et un nouveau modèle 1.5 Flash . Se situant entre le Nano sur appareil et le Pro basé sur le cloud, Gemini Flash 1.5 est un modèle multimodal conçu pour le chat, les tâches complexes qui nécessitent une réponse rapide et le traitement des images, des vidéos et de la parole.Google a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme Gemini, visant à améliorer l'expérience de l'utilisateur avec des IA expertes personnalisables, connus sous le nom de Gems. Présentée en avant-première au Google I/O, cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Gemini Advanced, Business et Enterprise et est conçue pour améliorer la productivité et la créativité dans diverses applications.Les abonnés de Gemini Advanced, Business et Enterprise peuvent désormais créer et interagir avec des Gems, qui sont des IA expertes personnalisables et adaptés à des tâches ou des sujets spécifiques. Les utilisateurs peuvent créer des Gems en fournissant des instructions, en leur donnant un nom, puis en les utilisant pour diverses tâches, notamment pour trouver des idées ou aider à la rédaction.Les Gems sont conçues pour offrir un soutien dans des domaines tels que la simplification de sujets complexes, l'inspiration créative, l'orientation professionnelle, la rétroaction sur l'écriture et l'aide aux projets de codage. Ces IA expertes sont accessibles sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles dans plus de 150 pays et prennent en charge un large éventail de langues.Ces mises à jour s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large de Google visant à améliorer les capacités de la plateforme Gemini, afin d'en faire un outil plus polyvalent pour un usage personnel et professionnel. Au fur et à mesure du déploiement de ces fonctionnalités, Google encourage les utilisateurs à lui faire part de leurs commentaires afin de l'aider à affiner et à améliorer la plateforme.Voici l'annonce de Google :Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?