Qu'est-ce qu'un agent d'intelligence artificielle ?



Les agents d'IA sont des systèmes autonomes alimentés par de grands modèles de langage (LLM) qui, à partir d'instructions de haut niveau, peuvent planifier, utiliser des outils, effectuer des étapes de traitement et prendre des mesures pour atteindre des objectifs spécifiques. Ces agents exploitent des capacités avancées de traitement du langage naturel pour comprendre et exécuter efficacement des tâches complexes et peuvent même collaborer entre eux pour obtenir des résultats plus sophistiqués.



Création d'agents



Nous proposons deux méthodes principales pour créer des agents :



La Plateforme Agent builder : Les utilisateurs peuvent utiliser une interface conviviale fournie sur La Plateforme pour créer et configurer leurs agents.



API Agents : Pour les développeurs, nous proposons l'API Agents comme moyen programmatique d'utiliser les agents. Cette méthode est idéale pour les développeurs qui ont besoin d'intégrer la création d'agents dans leurs flux de travail ou applications existants.



La Plateforme Agent builder





Voici les options disponibles pour personnaliser votre agent :



Modèle : Le modèle spécifique que vous souhaitez que l'agent utilise. Le modèle par défaut est "Mistral Large 2" (mistral-large-2407). Les autres modèles disponibles sont "Mistral Nemo" (open-mistral-nemo), "Codestral" (codestral-2405) et vos modèles personnalisés.



: Température d'échantillonnage à utiliser, entre 0,0 et 1,0. Des valeurs plus élevées rendront la sortie plus aléatoire, tandis que des valeurs plus basses la rendront plus ciblée et déterministe.



: Température d'échantillonnage à utiliser, entre 0,0 et 1,0. Des valeurs plus élevées rendront la sortie plus aléatoire, tandis que des valeurs plus basses la rendront plus ciblée et déterministe. Instructions (optionnel) : Les instructions vous permettent d'appliquer un comportement de modèle dans toutes les conversations et tous les messages.



: Quelques exemples d'apprentissage peuvent être ajoutés pour aider l'agent à comprendre le comportement spécifique que vous souhaitez qu'il adopte. Vous pouvez montrer au modèle des exemples d'entrées et de sorties afin d'améliorer ses performances.



: Une fois déployé, vous pourrez appeler l'agent via l'API avec l'identifiant de l'agent, mais vous pouvez également basculer l'option pour discuter avec l'agent correspondant sur Le Chat.

Mistral AI est une entreprise française spécialisée dans les produits d'intelligence artificielle (IA). Fondée en avril 2023 par d'anciens employés de Meta et de Google DeepMind, l'entreprise se concentre sur la production de grands modèles de langage open source et se positionne comme une alternative aux modèles propriétaires. D'après différents rapports, l'entreprise occuperait la quatrième place dans la course mondiale à l'IA.Mistral AI présente ses agents d'IA, des systèmes autonomes alimentés par des grands modèles de langage (LLM). Les modèles de langage modifient la manière de construire les logiciels, en servant d'orchestrateur flexible entre les sources de connaissances et les interfaces utilisateur. La création de tels logiciels s'accompagne de nouveaux défis pour améliorer la qualité, réduire la latence et créer des prototypes rapidement. Avec ses agents d'IA, Mistral AI annonce plusieurs avancées dans ce sens.Parce que les grands modèles de langage trouvent rapidement de nouveaux cas d'utilisation plus spécialisés, il est essentiel que les développeurs soient en mesure d'adapter rapidement et efficacement les modèles de frontière à leurs applications spécifiques. À cette fin, Mistral AI annonce la possibilité de personnaliser n'importe lequel de ses modèles phares et spécialisés sur La Plateforme, y compris Mistral Large 2 et Codestral.D'après Mistral AI, les modèles peuvent être personnalisés à l'aide d'une invite de base, d'une invite à quelques coups (shot) ou d'un réglage fin, et vous pouvez apporter votre propre ensemble de données. La personnalisation des modèles suit les techniques développées par l'équipe scientifique de Mistral AI pour créer des modèles de référence solides, de sorte à obtenir des performances similaires de la part de vos modèles affinés. Les développeurs peuvent utiliser la personnalisation de modèle pour intégrer des capacités d'IA générative dans leur application avec une connaissance spécifique du domaine, du contexte ou du ton.Mistral AI commente : «Mistral AI annonce également une version préliminaire des agents, qui enveloppent les modèles avec un contexte et des instructions supplémentaires, pour les exposer sur Le Chat ou l'API. Les agents aident à créer des comportements et des flux de travail personnalisés à l'aide d'un simple ensemble d'instructions et d'exemples. Grâce aux capacités de raisonnement avancées de Mistral Large 2, vous pouvez superposer des flux de travail de plus en plus complexes avec plusieurs agents faciles à partager au sein de votre organisation.Voici la présentation des agents d'IA par Mistral AI :Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, quel est votre avis ?Pensez-vous que ces agents d'IA sont crédibles ou pertinents ?