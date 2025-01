Plus de la moitié des adolescents interrogés déclarent avoir peu confiance dans les grandes entreprises technologiques pour prendre des décisions éthiques et responsables en matière de conception (53 %), assurer la sécurité des informations personnelles des adolescents (52 %) ou être inclusifs et équitables lorsqu'ils prennent en compte les besoins des différents utilisateurs (51 %).





Près de la moitié (47 %) des adolescents n'ont que peu ou pas confiance dans la capacité des entreprises technologiques à prendre des décisions responsables quant à l'utilisation de l'IA dans leurs produits.





Près de quatre adolescents sur dix (39 %) qui ont utilisé l'IA générative pour leurs travaux scolaires ont trouvé des inexactitudes dans les résultats de l'IA.





Environ sept adolescents sur dix sont favorables à des mesures de protection de la vie privée et de transparence pour les systèmes d'IA.





73 % souhaitent que les contenus générés par l'IA soient clairement étiquetés ou marqués d'un filigrane.

Pour de nombreux jeunes, les médias sociaux représentent l'avenir. Les médias sociaux relient les gens de tous les coins et recoins du monde. Mais la triste vérité est qu'ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients. De nombreux chercheurs ont constaté que les médias sociaux avaient des effets négatifs et positifs sur les adolescents.D'une part, les médias sociaux sont la meilleure plateforme pour tenir la future génération informée et le meilleur moyen d'interagir avec les gens. D'autre part, ils deviennent une malédiction pour les jeunes adultes et créent des problèmes mentaux signalés par des revues de recherche réputées et des professionnels de la santé mentale.Cependant, les adolescents américains ont perdu confiance dans les grandes entreprises technologiques, selon un nouveau rapport de Common Sense Media. Dans son récent rapport, l'organisation a interrogé plus de 1 000 adolescents sur la question de savoir si les grandes entreprises technologiques telles que Google, Apple, Meta, TikTok et Microsoft se souciaient de leur bien-être et de leur sécurité, prenaient des décisions éthiques, protégeaient leurs données privées, etc.Dans tous les cas, une majorité d'adolescents ont fait état d'un faible niveau de confiance dans ces entreprises technologiques. Près de la moitié des adolescents ont déclaré qu'ils n'avaient que peu ou pas confiance dans la capacité de ces entreprises à prendre des décisions responsables quant à l'utilisation de l'IA. Selon Common Sense, 64 % des adolescents américains interrogés ne font pas confiance aux grandes entreprises technologiques pour se préoccuper de leur santé mentale et de leur bien-être, et 62 % d'entre eux ne pensent pas que ces entreprises protégeront leur sécurité si cela nuit à leurs profits.Voici d'autres résultats clés :James P. Steyer, fondateur et PDG de Common Sense Media, a notamment commenté le rapport : " D'autres études antérieurs ont révélé une épidémie mondiale de troubles mentaux chez les jeunes et des statistiques inquiétantes dans l'ère numérique. Mais ce qui rend ce rapport de recherche particulièrement intéressant, ce sont les données qui contiennent des informations cruciales pour les parents, les éducateurs et les décideurs politiques qui s'efforcent de façonner et de comprendre la consommation et l'utilisation saines des technologies tout en protégeant le bien-être des jeunes.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?