Mark Zuckerberg est-il à l’origine des tensions entre Washington et Pékin au sujet de TikTok ? Oui, selon un rapport publié en 2020 qui estime que lors de son tête-à-tête avec Donald Trump à la Maison Blanche, Mark Zuckerberg a clairement notifié que la vraie menace ne vient pas de Facebook, mais plutôt des entreprises technologiques chinoises dont la croissance et la puissance, commencent à être fortement remarquées. Il aurait dit que la répression de ces entreprises, notamment TikTok devrait être plus une priorité que de restreindre Facebook.Récemment, lors d'une réunion, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a expliqué comment l'entreprise avait pu rater TikTok. L'entreprise de médias sociaux ne voyait pas TikTok comme le même type de réseau social que celui qu'elle exploite sur Facebook et Instagram. Mark Zuckerberg a déclaré que l'entreprise avait été "" quant à la façon dont les choses avaient changé. La vision du monde de Meta sur les médias sociaux est plus classique, avec des messages postés par des amis et des membres de la famille qui stimulent l'interaction et l'utilisation de la plateforme.Répondant à une question d'un membre du personnel qui interrogeait le PDG sur le fait que l'accent mis par l'entreprise sur l'intelligence artificielle (IA) la ferait passer à côté de la prochaine grande tendance. L'entreprise de Mark Zuckerberg a prévu de dépenser 65 milliards de dollars en IA d'ici 2025, afin de rattraper son retard sur la concurrence.Ces dernières années, et en particulier sur TikTok, le partage de contenus créés par d'autres en privé dans des messages directs est devenu la nouvelle norme. C'est l'une des raisons pour lesquelles TikTok - et, par extension, Instagram Reels - a vu sa popularité grimper en flèche parmi les utilisateurs de médias sociaux. "" Il a également ajouté que c'est là que "".Mais si Meta a raté TikTok, la plateforme a essayé de récupérer ces créateurs. Meta a notamment offert jusqu'à 5 000 dollars de bonus aux créateurs qui passent de TikTok à Facebook et Instagram. L'offre comprenait l'accès à des outils de monétisation et un essai gratuit de Meta Verified. Bien que Meta n'ait pas explicitement déclaré que ces bonus sont destinés aux créateurs de TikTok, le calendrier de l'offre coïncide avec le récent retrait de TikTok des magasins d'applications américains.Cependant, Zuckerberg semblait se concentrer davantage sur ce que l'IA peut apporter à Instagram et à Facebook. Il a reconnu que TikTok est un concurrent majeur, mais il est revenu en force sur le sujet de l'IA en affirmant que la prochaine tendance sera "". Il a donné comme exemple un "" qui stimulera l'engagement sur ses plateformes en vous permettant de "".L'initiative de Zuckerberg en matière d'IA a été rejetée par certains, car les plateformes appartenant à Meta, en particulier Facebook, sont inondées de "". Un rapport récent a montré que Zuckerberg lui-même avait aimé une image générée par l'IA, malgré de vives critiques sur le fait que Facebook en est submergé.Des projets abandonnés d'Instagram et de Facebook pour commencer à inclure des utilisateurs d'IA ont récemment fait surface, car de faux utilisateurs créés par Meta ont été repérés avant que l'entreprise ne prenne les devants. L'audio a été divulgué, ce qui a inquiété Mark Zuckerberg avant de plonger dans les questions-réponses. Il aurait déclaré : "Pensez-vous que ces déclarations de Mark Zuckerberg sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?