Je viens de partager les résultats trimestriels de Meta. Nous continuons à faire de bons progrès dans les domaines de l'IA, des lunettes et de l'avenir des médias sociaux. Je suis impatient de voir ces efforts s'intensifier en 2025. Voici la transcription de ce que j'ai dit lors de l'appel :Nous avons terminé l'année 2024 sur une note positive, avec plus de 3,3 milliards de personnes qui utilisent au moins une de nos applications chaque jour. Ce sera une année très importante. Je sais qu'on a toujours l'impression que chaque année est une grande année, mais plus que d'habitude, on a l'impression que la trajectoire de la plupart de nos initiatives à long terme sera beaucoup plus claire à la fin de cette année. C'est pourquoi je ne cesse de répéter à nos équipes que ce sera intense, car nous avons environ 48 semaines pour nous mettre sur la trajectoire que nous souhaitons.Dans le domaine de l'IA, je m'attends à ce que ce soit l'année où un assistant d'IA hautement intelligent et personnalisé atteindra plus d'un milliard de personnes, et je m'attends à ce que Meta AI soit cet assistant d'IA de premier plan. Meta AI est déjà utilisé par plus de personnes que n'importe quel autre assistant, et lorsqu'un service atteint une telle échelle, il développe généralement un avantage durable à long terme. Nous avons une feuille de route vraiment passionnante pour cette année, avec une vision unique axée sur la personnalisation. Nous pensons que les gens ne veulent pas tous utiliser la même IA - ils veulent que leur IA soit personnalisée en fonction de leur contexte, de leurs intérêts, de leur personnalité, de leur culture et de leur façon de voir le monde. Je ne pense pas qu'il y aura une grande IA que tout le monde utilisera de la même manière. Les gens pourront choisir comment l'IA fonctionne et à quoi elle ressemble pour eux. Je continue de penser qu'il s'agira de l'un des produits les plus transformateurs que nous ayons créés. Nous avons quelques surprises amusantes qui, je pense, vont plaire aux gens cette année.Je pense que cette année pourrait bien être celle où Llama et l'open source deviendront les modèles d'IA les plus avancés et les plus largement utilisés. Le Llama 4 fait de grands progrès en matière de formation. Llama 4 mini a terminé son pré-entraînement et nos modèles de raisonnement et notre modèle plus large sont également très prometteurs. Notre objectif avec Llama 3 était de rendre l'open source compétitif par rapport aux modèles fermés, et notre objectif pour Llama 4 est d'être en tête. Llama 4 sera nativement multimodal - c'est un omni-modèle - et il aura des capacités agentiques, donc il va être nouveau et il va débloquer beaucoup de nouveaux cas d'utilisation. J'ai hâte de partager plus en détail notre plan pour l'année à ce sujet au cours des deux prochains mois.Je m'attends également à ce que 2025 soit l'année où il sera possible de construire un agent d'ingénierie IA ayant des capacités de codage et de résolution de problèmes équivalentes à celles d'un bon ingénieur de niveau intermédiaire. Il s'agira d'une étape importante et potentiellement de l'une des innovations les plus importantes de l'histoire, ainsi que, à terme, d'un marché potentiellement très vaste. Je pense que l'entreprise qui construira cette technologie en premier aura un avantage significatif pour la déployer afin de faire progresser sa recherche en matière d'IA et de façonner le domaine. C'est une autre raison pour laquelle je pense que cette année sera déterminante pour l'avenir.Nos lunettes Ray-Ban Meta AI sont un véritable succès, et ce sera l'année où nous comprendrons la trajectoire des lunettes AI en tant que catégorie. De nombreux produits révolutionnaires dans l'histoire de l'électronique grand public se sont vendus entre 5 et 10 millions d'unités au cours de leur troisième génération. Cette année sera déterminante pour savoir si nous sommes sur la voie de plusieurs centaines de millions et éventuellement de milliards de lunettes d'IA - et si les lunettes sont la prochaine plateforme informatique dont nous parlons depuis un certain temps - ou si cela ne sera qu'un long processus. Mais dans l'ensemble, il est formidable de voir que les gens reconnaissent que ces lunettes sont le facteur de forme idéal pour l'IA, et qu'elles sont tout simplement superbes et élégantes.Il s'agit là d'investissements importants, en particulier les centaines de milliards de dollars que nous investirons à long terme dans l'infrastructure de l'IA. J'ai annoncé la semaine dernière que nous prévoyons de mettre en ligne près de 1GW de capacité cette année, et nous construisons un centre de données d'IA de 2GW, et potentiellement plus grand, qui est si grand qu'il couvrirait une partie importante de Manhattan s'il y était placé.Nous prévoyons de financer tout cela en investissant de manière agressive dans des initiatives qui utilisent nos avancées en matière d'IA pour augmenter la croissance du chiffre d'affaires. Nous avons élaboré un plan qui, nous l'espérons, accélérera le rythme de ces initiatives au cours des prochaines années - c'est à cela que sert une grande partie de la croissance de nos effectifs. La qualité de l'exécution de ce plan déterminera également notre trajectoire financière au cours des prochaines années.Il y a un certain nombre d'autres tendances importantes liées à notre famille d'applications qui, je pense, seront mieux connues cette année. Nous saurons ce qui va se passer avec TikTok, et indépendamment de cela, je m'attends à ce que Reels sur Instagram et Facebook continue de croître. Je m'attends à ce que Threads poursuive sa trajectoire pour devenir la principale plateforme de discussion et atteindre un milliard de personnes au cours des prochaines années. Threads compte aujourd'hui plus de 320 millions d'actifs mensuels et enregistre plus d'un million d'inscriptions par jour. Je m'attends à ce que WhatsApp continue à gagner des parts et à progresser pour devenir la principale plateforme de messagerie aux États-Unis, comme c'est le cas dans une grande partie du reste du monde. WhatsApp compte désormais plus de 100 millions d'actifs mensuels aux États-Unis. Facebook est utilisé par plus de 3 milliards d'actifs mensuels et nous nous concentrons sur l'accroissement de son influence culturelle. Je suis impatient de retrouver cette année le Facebook d'antan.Cette année sera également une année charnière pour le métavers. Le nombre de personnes utilisant Quest et Horizon n'a cessé de croître, et c'est cette année qu'un certain nombre d'investissements à long terme sur lesquels nous avons travaillé et qui rendront le métavers plus impressionnant et plus inspirant commenceront vraiment à se concrétiser. Je pense que nous en saurons beaucoup plus sur la trajectoire d'Horizon d'ici la fin de l'année.Cette année sera également une année importante pour la redéfinition de nos relations avec les gouvernements. Nous avons maintenant une administration américaine qui est fière de notre entreprise leader, qui donne la priorité à la technologie américaine gagnante et qui défendra nos valeurs et nos intérêts à l'étranger. Je suis optimiste quant aux progrès et à l'innovation que cela peut engendrer.Ce sera donc une année importante. Je pense que c'est l'année la plus excitante et la plus dynamique que j'ai jamais vue dans notre secteur. Entre l'IA, les lunettes, les projets d'infrastructure massifs, les travaux visant à accélérer nos activités et la construction de l'avenir des médias sociaux, nous avons beaucoup à faire. Je pense que nous allons construire des choses formidables qui façonneront l'avenir de la connexion humaine. Comme toujours, je suis reconnaissant à tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure.