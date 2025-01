La décision ambitieuse de Meta d'investir massivement dans la technologie s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à concurrencer ses rivaux dans la course à l'IA. En effet, au début de l'année 2024, Mark Zuckerberg a expliqué comment Meta va écraser Google et Microsoft dans le domaine de l'IA , en mettant l'accent sur l'exploitation de ses vastes actifs de données.Dans le cadre du récent investissement de Meta Platforms, l'entreprise envisage la construction d'un centre de données de plus de 2 gigawatts qui serait suffisamment grand pour couvrir une grande partie de Manhattan. Meta, qui est l'un des plus gros clients des puces d'IA convoitées de Nvidia, prévoit de terminer l'année avec plus de 1,3 million de processeurs graphiques.« Ce sera une année déterminante pour l'IA », a déclaré Mark Zuckerberg dans un message publié sur Facebook. « Il s'agit d'un effort massif qui, dans les années à venir, sera au cœur de nos produits et de nos activités. »Mark Zuckerberg s'attend à ce que l'assistant d'IA de Meta - disponible sur l'ensemble de ses services, y compris Facebook et Instagram - serve plus d'un milliard de personnes en 2025, tandis que son Llama 4 open-source deviendrait le « principal modèle de pointe ».Les actions de la société étaient en hausse de 1,6 % au début des échanges.Les grandes entreprises technologiques ont investi des dizaines de milliards de dollars pour développer des infrastructures liées à l'IA après que le succès fulgurant de ChatGPT d'OpenAI a mis en évidence le potentiel de la technologie.Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 21 janvier qu'OpenAI, SoftBank Group et Oracle formeront une entreprise appelée Stargate et investiront 500 milliards de dollars dans des infrastructures d'IA à travers les États-Unis.Au début du mois, Microsoft a déclaré qu'il prévoyait d'investir environ 80 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025 pour développer les centres de données, tandis qu'Amazon.com a déclaré que ses dépenses d'investissement pour 2025 seraient plus élevées que les 75 milliards de dollars estimés pour 2024.Les dépenses d'investissement prévues par Meta, qui pourraient atteindre 65 milliards de dollars, représenteraient un bond significatif par rapport aux dépenses d'investissement estimées entre 38 et 40 milliards de dollars pour l'année dernière.Dans le cadre des efforts en matière d'IA, la société a également déclaré qu'elle construirait une IA ingénieur qui commencera à contribuer à des quantités croissantes de code pour ses efforts de recherche et de conception. Meta continuera aussi à développer les équipes travaillant sur les services d'IA.Alors que Meta poursuit ses initiatives, Mark Zuckerberg envisage un avenir où l'IA sera un outil qui permettra d'améliorer la productivité. Il affirme notamment que l'IA pourra bientôt faire le travail des ingénieurs de niveau intermédiaire de Meta , ce qui stimulera la productivité dans l'ensemble de l'entreprise.Malgré les inquiétudes du secteur technologique quant à l'influence croissante de la technologie, Mark Zuckerberg adopte la même position que d'autres leaders du secteur, tels que Bill Gates et Linus Torvalds, en considérant l'IA comme un moyen d'améliorer le travail humain plutôt que de le remplacer.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?