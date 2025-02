Ce récent développement intervient après que l'IA chinoise DeepSeek a été retirée des magasins d'applications italiens en raison de craintes liées à la confidentialité des données. Ce retrait a été décidé après que les autorités de régulation de Rome ont commencé à questionner DeepSeek sur ses pratiques en matière de traitement des données des citoyens.Taïwan, qui est gouvernée démocratiquement, se méfie depuis longtemps de la technologie chinoise en raison des revendications de souveraineté de Pékin sur l'île et de ses menaces militaires et politiques à l'encontre du gouvernement de Taipei.Dans un communiqué publié le vendredi 31 janvier, le ministère taïwanais des Affaires numériques a déclaré que les départements gouvernementaux n'étaient pas autorisés à utiliser le service d'IA de DeepSeek pour « prévenir les risques liés à la sécurité de l'information ».« Le service d'IA de DeepSeek est un produit chinois, et son fonctionnement implique une transmission transfrontalière et une fuite d'informations, ainsi que d'autres problèmes de sécurité de l'information, et c'est un produit qui met en péril la sécurité de l'information du pays », a déclaré le ministère.Le ministère continuera à se tenir au courant des développements technologiques pertinents et à apporter des « ajustements opportuns » à ses politiques de sécurité de l'information afin de préserver la sécurité, a-t-il ajouté.Plus tôt dans la journée du vendredi 31 janvier, l'organisme sud-coréen de surveillance de la confidentialité des informations a déclaré qu'il prévoyait d'interroger DeepSeek sur la manière dont les informations personnelles des utilisateurs sont gérées.Les autorités françaises et irlandaises, ainsi que d'autres pays, se sont également penchées sur l'utilisation des données personnelles par DeepSeek.En outre, le jeudi précédent, Wiz Research a découvert une base de données exposée de DeepSeek qui a laissé filtrer des informations très sensibles, notamment des clés d'API et des historiques de chat, qui pourraient permettre à des attaquants d'obtenir un contrôle total de la base de données dans l'environnement de l'éditeur chinois d'IA.Pour rappel, l'assistant IA gratuit de DeepSeek avait dépassé son rival américain ChatGPT en termes de téléchargements sur l'app store d'Apple, et les investisseurs mondiaux ont délaissé les actions technologiques américaines, effaçant 593 milliards de dollars de la valeur boursière du fabricant de puces Nvidia, ce qui représente une perte record en une journée pour une entreprise à Wall Street.Ministère taïwanais des Affaires numériquesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative des autorités taïwanaises pertinente et justifiée ?