Le Texas interdit l'IA chinoise DeepSeek

Le gouverneur Abbott annonce l'interdiction de l'IA chinoise et des applications de médias sociaux



Le gouverneur Greg Abbott a publié aujourd'hui un décret interdisant l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle (IA) et de médias sociaux affiliés à la République populaire de Chine (RPC) et au Parti communiste chinois (PCC) sur les appareils délivrés par le gouvernement.



"Le Texas ne permettra pas au Parti communiste chinois d'infiltrer les infrastructures critiques de notre État par le biais d'applications d'intelligence artificielle et de médias sociaux qui collectent des données", a déclaré le gouverneur Abbott. "Pour mener à bien cette mission, j'ai ordonné aux agences de l'État du Texas d'interdire les applications d'IA et de médias sociaux basées sur le gouvernement chinois sur tous les appareils fournis par l'État. Les agences et les employés de l'État chargés de gérer les infrastructures critiques, la propriété intellectuelle et les informations personnelles doivent être protégés contre les opérations d'espionnage malveillantes menées par le Parti communiste chinois. Le Texas continuera à protéger et à défendre son État contre les acteurs étrangers hostiles."



Le gouverneur Abbott a également ordonné au Texas Department of Public Safety (DPS) et au Department of Information Resources d'ajouter les technologies suivantes à la liste des technologies interdites de l'État, ce qui interdit aux employés de l'État et aux sous-traitants de télécharger et d'utiliser ces applications sur des appareils appartenant à l'État ou des appareils personnels utilisés dans le cadre du travail :



- RedNote

- DeepSeek

- Webull

- Tiger Brokers

- Moomoo

- Lemon8



Il y a deux mois, le gouverneur Abbott a émis quatre directives à l'intention des agences de l'État du Texas afin de protéger les Texans contre le PRC et le CCP :



- Demander à toutes les agences de l'État et aux établissements publics d'enseignement supérieur de renforcer les systèmes de l'État et de protéger les infrastructures critiques, la propriété intellectuelle et les informations personnelles contre l'accès.

- Demander à la DPS de cibler et d'arrêter tous les criminels qui exécutent des opérations d'influence du PCC telles que l'opération « Fox Hunt » visant à renvoyer de force des dissidents en Chine.

- Demander à la Division de la gestion des urgences du Texas et à la Commission des services publics du Texas de se préparer à d'éventuelles menaces contre les infrastructures essentielles du Texas.

- Ordonner aux agences de l'État du Texas de se désinvestir totalement de la Chine.



En décembre 2022, Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a interdit l'application de médias sociaux vidéo de courte durée TikTok. Quelques mois plus tard, il a signé le projet de loi 1893 du Sénat, qui lui confère le pouvoir d'interdire toute application ou service de médias sociaux présentant des risques potentiels pour la sécurité du Texas, y compris les "applications succédant" à TikTok ou celles développées par sa société mère, ByteDance Limited.Puis en janvier 2025, la sortie de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc dans la communauté de l'IA, bouleversant les hypothèses sur ce qui est nécessaire pour atteindre des performances d'IA de pointe. Ce modèle open-source, qui correspondrait à l'o1 d'OpenAI pour seulement 3 à 5 % du coût selon le benchmark de la startup éponyme, a non seulement captivé les développeurs, mais a également incité les entreprises à repenser leurs stratégies en matière d'IA.Cependant, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a récemment interdit l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle (IA) et de médias sociaux soutenus par la Chine sur les appareils du gouvernement du Texas. La proclamation ordonne au département de la sécurité publique et au département des ressources d'information du Texas d'ajouter six technologies : DeepSeek, Lemon8, Moomoo, RedNote, Tiger Brokers et Webull, à la liste des technologies interdites de l'État, ce qui interdit aux employés de l'État et aux sous-traitants de télécharger et d'utiliser les applications sur leurs appareils personnels et ceux appartenant à l'État.", a déclaré Abbott dans un communiqué de presse. "Les applications interdites - dont DeepSeek et RedNote, qui ont connu ces dernières semaines un regain de popularité aux États-Unis - rejoignent TikTok et plus de 20 autres applications et fabricants de matériel sur la liste des technologies interdites par l'État en vertu de l'ordonnance du gouverneur.La proclamation de Greg Abbott intervient dans un contexte de résurgence des conversations autour des technologies chinoises. TikTok a été brièvement mis hors ligne le 20 janvier en réponse à un mandat du Congrès exigeant que ByteDance vende la plateforme à une entreprise américaine sous peine d'interdiction totale aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui avait suggéré lors de son premier mandat d'interdire l'application, a indiqué qu'il était désormais ouvert à la recherche d'une solution pour maintenir TikTok en ligne.Mais la brève interdiction de TikTok a conduit de nombreux utilisateurs américains à affluer vers RedNote - dont le nom en mandarin est probablement une référence au père du communisme chinois Mao Zedong - en signe de protestation apparente contre la politique américaine.Certains investisseurs américains et acteurs de l'IA ont qualifié le lancement de DeepSeek de "Spoutnik" du 21ème siècle, suscitant un intérêt accru pour le développement de l'IA dans le cadre d'une "course aux armements" contre la Chine et d'autres pays, à l'instar du lancement du premier satellite Spoutnik par l'Union soviétique en 1957, qui a lancé la course à l'espace.Avant l'annonce, des acteurs de l'IA et des décideurs politiques se sont réunis à Austin pour discuter du rôle du Texas dans l'industrie croissante de l'intelligence artificielle. Le représentant de l'État Giovanni Capriglione, R-Southlake, qui a déposé un projet de loi cette session visant à créer des réglementations et des garanties pour le développement de l'IA au Texas, s'est exprimé aux côtés du sénateur Tan Parker, R-Flower Mound, sur le rôle de la législature dans la réglementation de l'IA tout en encourageant l'innovation et le développement de celle-ci.", a déclaré Capriglione lors de l'annonce. "".Capriglione a également déclaré qu'il soutenait la décision du gouverneur Abbott et que la protection des Texans contre les menaces à la sécurité des données et la surveillance étrangère était une priorité absolue. "", a-t-il déclaré dans le communiqué.Gerardo Interiano, premier vice-président des relations gouvernementales et des affaires publiques de la société Aurora, spécialisée dans la technologie des véhicules autonomes, a déclaré lors de l'annonce qu'il était nécessaire de réglementer le développement de l'IA et que l'affaire DeepSeek montrait ce à quoi cela devrait ressembler.", a déclaré Interiano. "Pour rappel, un rapport de l'Australian Strategic Policy Institute (ASPI) a mis en lumière les efforts potentiels de la Chine pour collecter des données sur les utilisateurs par le biais de diverses plateformes de médias sociaux et de jeux en ligne, et pas seulement par le biais de l'application de vidéos courtes TikTok, qui fait l'objet d'un vaste débat. Cette nouvelle décision du gouverneur du Texas va dans le sens de ce rapport.Voici le communiqué concernant cette annonce :Pensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?