La sortie de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc dans la communauté de l'IA, bouleversant les hypothèses sur ce qui est nécessaire pour atteindre des performances d'IA de pointe. Ce modèle open-source, qui correspondrait à l'o1 d'OpenAI pour seulement 3 à 5 % du coût selon le benchmark de la startup éponyme, a non seulement captivé les développeurs, mais a également incité les entreprises à repenser leurs stratégies en matière d'IA.Cependant, la marine américaine aurait interdit à ses marins d'utiliser la technologie de l'entreprise chinoise d'IA DeepSeek pour des raisons de sécurité. Le personnel aurait reçu un courriel le 24 janvier l'avertissant de ne pas utiliser le concurrent OpenAI "" en raison de "".Le courriel de l'US Navy ajoute : "". Le mémo souligne également qu'il est "" que les membres de l'équipe évitent d'utiliser l'IA de DeepSeek, que ce soit pour des tâches liées au travail ou même pour un usage personnel. Il précise que les "" doivent "".Un porte-parole de l'US Navy a confirmé que le courriel était réel et expliqué qu'il était lié à la politique de l'officier en chef de l'information du département de la marine sur l'IA générative. L'avis original, publié en septembre 2023, met en garde contre l'utilisation de l'IA dans des contextes opérationnels à moins que les exigences de sécurité "L'avis souligne également que les modèles d'apprentissage de l'IA stockent toutes les invites, ce qui signifie que l'utilisation d'informations propriétaires ou sensibles pourrait créer un risque sérieux. Elle prévient que cela pourrait accidentellement conduire à l'exposition de données sensibles ou même classifiées.En 2024, le bureau du directeur du renseignement national a déclaré que la Chine "" En conséquence, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) s'efforce d'atténuer les menaces en "".Ce mois-ci, les États-Unis ont officiellement adopté une interdiction nationale de TikTok, craignant que le gouvernement chinois n'utilise la plateforme pour collecter des données sur les utilisateurs et influencer les opérations. Cependant, le président Donald Trump a signé un décret qui suspend la loi pour l'instant. En outre, il n'y a pas que TikTok, les applications chinoises, les médias sociaux et les jeux en ligne espionnent également les utilisateurs du monde entier pour collecter leurs données personnelles, selon une étude.Cela dit, la toute nouvelle entreprise d'intelligence artificielle à source ouverte affirme avoir été touchée par des cyberattaques. Lundi 27 janvier, l'entreprise a annoncé qu'elle limiterait temporairement les nouveaux enregistrements en raison d' "" contre son logiciel. En début de semaine, OpenAI a accusé l'entreprise d'avoir utilisé sa technologie propriétaire pour entraîner ses modèles, après que DeepSeek a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux.Pensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?